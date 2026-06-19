生まれた季節で選ぶ命名書が人気。祖父母へのギフトにも選ばれるクリアシリーズにチューリップ・紫陽花が新登場

株式会社ファルベ

結婚式アイテムとメモリアルギフトを取り扱っている株式会社ファルベ（広島市、代表取締役：宮村志穂）は、生まれた季節や名前のイメージから選べる「命名書クリアシリーズ」に、新たに「チューリップ」と「紫陽花（あじさい）」デザインを追加し販売を開始いたしました。

近年、命名書は単なる出生記録としてだけでなく、お子さまへの最初の贈り物として飾りながら残すメモリアルアイテムとして人気を集めています。SNSでもインテリアになじむおしゃれな命名書への関心が高まり、デザインや世界観で選ぶご家族が増えています。

■ 生まれた季節や名前の由来から選ぶ、新しい命名書のかたち

ファルベが販売している命名書クリアシリーズは、お子さまのお名前に込めた願いや、生まれた季節の思い出とともに選べることが特長です。

命名書ガラスフォトフレームプレート「桜」命名書ガラスフォトフレームプレート「チューリップ」命名書ガラスフォトフレームプレート「紫陽花（あじさい）」- 「春生まれだから桜」- 「優しく穏やかな子に育ってほしいから紫陽花」- 「明るく元気なイメージでチューリップ」

など、生まれた季節で選ぶだけではなく、名前の意味や家族の想いをデザインに重ねて選ぶ楽しさが、多くのご家族から支持されています。

また、透明感のあるガラス素材はインテリアにもなじみやすく、お子さまの成長とともに長く飾れるメモリアルアイテムとして人気を集めています。

祖父母への出産内祝い・出生報告ギフトとしても

わが子の誕生記念としてご自宅に飾るだけでなく、おじいちゃん・おばあちゃんへの出産内祝いや出生報告ギフトとして選ばれるケースも増えています。

お孫さまの写真と名前が入った特別な記念品は、「写真を見るたびに成長を感じられる」「リビングに飾って毎日眺めている」など、ご家族からも好評です。

遠方に住む祖父母への贈り物としてはもちろん、出産祝いのお返しや初孫誕生の記念品としても選ばれており、ご家族の絆をつなぐメモリアルギフトとして支持されています。

命名書ガラスフォトフレームを見る :https://www.farbeco.jp/c/namingbook/babyclear

ベでは、2026年6月30日（火）までの期間限定で、赤ちゃん命名書アイテムをご注文いただいたお客様全員に「高濃度炭酸 フロムCO2 プレミアマスク」をプレゼントするキャンペーンを実施しています。

育児や家事で忙しい毎日を過ごすご家族に、ほっとひと息つけるリラックスタイムをお届けしたいという想いからご用意した特典です。お子さまの誕生という大切な節目を彩る命名書とともに、自分へのご褒美としてもお楽しみいただけます。

詳細を見る :https://www.farbeco.jp/f/babycampaign

ファルベはこれからも、家族の「はじまり」を形に

ファルベは、命名書をはじめとするメモリアルギフトを通して、お子さまの誕生や家族の大切な節目を、いつまでも色あせない思い出として残せる商品づくりを続けてまいります。

これからも、一人ひとりの名前に込められた願いや、ご家族の想いに寄り添いながら、日々の暮らしにやさしく溶け込む記念アイテムを提案してまいります。

株式会社ファルベについて

結婚式アイテムの専門店「ファルベ」は、“想いをカタチにする”をテーマに、オリジナルデザインのウェディングアイテムを企画・製作・販売しています。プロフィールブックや結婚証明書、両親贈呈ギフトなど、花嫁のこだわりを叶える商品を自社工房で一点ずつ丁寧に制作。

また、赤ちゃん誕生メモリアルギフトや長寿祝いギフトなど各お祝いアイテムも多数展開しています。

オンラインショップ「ファルベ（https://www.farbeco.jp/）」を中心に、全国のお客さまへお届けしています。



■コーポレートサイト

https://farbe.co.jp



■運営サイト

［結婚式アイテム通販サイト］https://www.farbeco.jp

［お祝いギフト通販サイト］https://www.farbeco.jp/c/ct713



▼お問い合わせはコチラから

https://www.farbeco.jp/f/contact



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ファルベで販売中のアイテムをビジネスシーンや用途に合わせてカスタマイズすることも可能です。



▼法人様のお問い合わせはコチラから

https://www.farbeco.jp/c/corporate



ファルベでは、知的財産権（商標権、実用新案権、意匠権等）が重要な会社財産であることを認識し、その権利の保全・確保に努めます。

https://www.farbeco.jp/f/trademark



環境に配慮した用紙の積極採用、低CO2排出のデジタル印刷機を使用など、企業のSDGsの具現化をお手伝いするご提案も行っております。



▼FARBEのSDGsへの取り組みについて

https://farbe.co.jp/sdgs