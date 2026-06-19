【0次募集は1カ月で満枠】JOYミュージックスクールがフランチャイズ加盟募集を再開！

株式会社JOY&LIFE Creation

株式会社JOY&LIFE Creation（本社：東京都渋谷区、代表取締役：松舘香代子）が運営するJOYミュージックスクールは、このたびフランチャイズ加盟店の第1次募集を開始いたしました。

当スクールでは、2025年に実施したフランチャイズ加盟0次募集において、募集開始から約1カ月で予定募集枠が満枠となり、早期に加盟受付を終了いたしました。

このたび、より多くの地域のお客様へ、音楽を通じた成長や喜び、そして人生に寄り添うレッスンをお届けすることを目的として、第1次募集としてフランチャイズ加盟募集を再開いたします。

■「音楽をもっと身近に」を全国へ

JOYミュージックスクールは、「音楽を通じて人生をより豊かに」を理念に掲げ、初心者から経験者まで幅広い方々へマンツーマンレッスンを提供しています。

現在は東京・埼玉・大阪・名古屋を中心に校舎展開を進めており、オンラインレッスンも含め多くの生徒様にご利用いただいております。

また、2026年にはGMOリサーチ&AI株式会社が発表した「GMO顧客満足度ランキング」において、「音楽教室 ボーカルレッスン」総合満足度第1位を受賞いたしました。

■加盟店とともに成長できるフランチャイズモデル

JOYミュージックスクールでは、本部主導による集客支援、人材採用支援、講師育成システム、運営ノウハウの提供を行い、未経験からでも音楽スクール運営に挑戦できる環境を整えています。

本部および加盟校全体において、

・体験レッスンからの入会率60％以上

・平均継続月数20か月以上

を維持しており、安定した顧客基盤を築きやすいストック型ビジネスモデルを実現しています。

また、講師採用・研修育成体制の標準化に加え、生徒対応や予約管理などの運営面についても本部が手厚くサポート。このため、オーナー自身が日常的に店舗へ常駐したりしなくても事業運営が可能な仕組みとなっています。

■代表コメント

0次募集では、多くの方々から想像以上の反響をいただき、募集開始から約1カ月で満枠となりました。

私たちは音楽レッスンを提供するだけではなく、「音楽を楽しめる居場所づくり」を大切にしています。

今回の第1次募集を通じて、その価値観に共感いただけるパートナーの皆さまとともに、全国へJOYミュージックスクールを広げていきたいと考えております。

音楽が好きな方、人の成長を支援したい方、地域に根差した事業をつくりたい方との出会いを楽しみにしております。

■フランチャイズ募集概要

募集開始日：2026年6月12日

募集エリア：全国

募集対象：個人・法人

事業内容：音楽スクール運営

資料請求・説明会申込：

https://joy-music.jp/fc_lp/

【会社概要】

会社名：株式会社JOY&LIFE Creation

所在地：東京都渋谷区桜丘町4番17号

代表者：代表取締役 松舘香代子

事業内容：音楽スクール運営、講師養成、音楽出版、フランチャイズ本部運営

コーポレートサイト：https://joyandlifecreation.jp/

スクールサイト：https://joy-music.jp/