KKT合同会社　ON&BOARDが運営するVCへLP出資

KKT合同会社

KKT合同会社、ON&BOARD株式会社が運営するベンチャーキャピタルファンドへLP出資を実施 日本のスタートアップエコシステムへの貢献と、社会課題解決を加速するイノベーション投資を強化

KKT合同会社（代表：兼盛 玉輝、以下「KKT」）は、ON&BOARD株式会社（本社：東京都港区虎ノ門、代表取締役：下平将人・中山航介、以下「ON&BOARD」）が運営するベンチャーキャピタルファンド「ON&BOARD投資事業有限責任組合」に対し、LP（リミテッド・パートナー）として出資を実施したことをお知らせいたします。

今回のLP出資により、KKTはON&BOARDが推進する創業期スタートアップへのリスクマネー提供と、日本の社会課題解決を担うユニコーン企業の創出に、資金面・ネットワーク面の双方から貢献してまいります。

出資の背景

近年、日本においては少子高齢化・人口減少・地方経済の縮小・気候変動対応など、複数の社会課題が重なっています。一方で、これらの課題を技術と事業の力で解決しようとする起業家の裾野は着実に広がっています。

しかし、創業前後の超初期フェーズへのリスクマネーは依然として不足しており、有望なアイデアを持つ起業家が資金不足によって挫折するケースは少なくありません。

KKTは、こうした日本のスタートアップエコシステムの課題を認識し、創業期スタートアップへの出資とハンズオン支援に特化したベンチャーキャピタルとして、ON&BOARDの活動に強い共感を覚えてまいりました。

今回の出資は、ON&BOARDが展開する活動を資金面でサポートするとともに、KKTが持つ豊富なビジネスコネクションを活かし、ポートフォリオ企業の事業成長にも積極的に貢献することを目的としております。

ON&BOARDについて

ON&BOARDは、シード・アーリー期を中心に出資するベンチャーキャピタル。「Unlock Talent Across the world（世界の声を聴く）」をミッションに、AIエージェント、医療機器、ロボティクス、デュアルユース、核融合に至るまで幅広い領域でリード出資・社会実装を目指しています。

戦略コンサルタント、商社、AIエンジニア、研究者、弁護士、大型M&A経験者等の幅広い専門家・アドバイザーが在籍し、スタートアップの創業期に寄り添います。メディア「ON&BOARD TIMES」、創業支援プログラム「Out of BOUNDS」、長野発スタートアップカンファレンス「SWISH! Startup Camp」等を通じて、エコシステム拡大に取り組んでいます。

代表取締役：下平 将人、中山 航介

所在地：〒105-6415 東京都港区虎ノ門 1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階

ホームページ掲載 https://onboardvc.com/

代表コメント

KKT合同会社

KKTはこれまでバイアウトファンドを中心にLP出資しておりましたので純粋なVCへの投資は初となります。事業承継を目的にするバイアウトファンドは、プリズムキャピタル(https://prism-capital.jp/ )、ネオヴィアキャピタルへの投資、またバイアウト及びVCの混合での投資を行っているJAFCO(https://www.jafco.co.jp/ )についで４番目のファンドへのLP投資となります。ON&BOARDは若いメンバーが中心ですが、数多くのソーシングから選び抜いた案件への投資を行っておりKKTとしても彼らの投資先への更なる直接投資や協業も視野にいれております。彼らとともに成長をできると確信しての今回のLP投資です

【KKT合同会社について】

ホームページ www.kanemori-kkt.co.jp 参照

既に東京、青森、福島、金沢、大阪、高知、福岡、沖縄、シンガポール、ベトナムを中心に投資実績あり、ファンド、不動産開発、レストラン事業、IT事業、人材派遣、木材の端材を利用したビジネス、球団運営、スポーツビジネス、スタートアップ投資など幅広くビジネスを展開しております。