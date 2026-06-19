【6/19(金)9時開店】創業109年・蕨菓匠本多屋、本店「懐古庵」を改装。土地の文化を感じ、“過ごす場”として喫茶を拡充

株式会社本多屋

本多屋は、大正六年（1917）に福武商店として山口駅前に創業いたしました。人と物資が多く行き交う場所であった山口駅前の土地の営みに寄り添いながら、百年に亘り代々この地での店づくりを受け継いでまいりました。継承された営みと、次代へ繋ぐべきこれからの文化と向き合い、今回の改装では“菓子を買う場”から“菓子と過ごす場”へと本店のあり方を見つめ直しています。

新しい喫茶では、あんトースト、わらび最中、珈琲どら焼きをはじめとした本多屋ならではの特製菓子を、店頭で点てる茶や淹れたての珈琲ととともにお愉しみいただけます。また、季節の外郎や焼菓子を少しずつ味わえる予約制のプレート「庭の菓」もご用意し、四季の移ろいを感じるひとときをお届けいたします。

店内の設えにおいては、この場所に流れる時間を大切にしながら、本多屋とお客様との「出逢いの場」として、床の間を設けた“客間”のような佇まいを目指しました。

床や天井はあえて削ぎ落とすことで、着飾らない“自然体”の空間を形づくっています。そこには、より自然体であることで、お客様とのコミュニケーションが心地よいものになるようにという想いを込めています。

更に、これまで本多屋の菓子づくりにおいて実際に使用されてきた、外郎をつくるための「外郎缶」を壁に施すことで、本多屋のこれまでの歴史と、ものづくりへの想い、職人性を象徴する空間といたしました。

蕨菓匠 本多屋は、これからも山口の景色を描き、この土地に息づく歴史と文化を未来へと継承していくために、日々の営みを重ねてまいります。改装した本店「懐古庵」は、2026年6月19日（金）に開店いたします。