錦糸町のホルモン焼肉「きんぎょのきんじょ」が6月22日(月)より夏季限定スタミナMAXメニューを販売開始。ホットな夏をホルモンパワーで乗り越える！

株式会社ミナミ

株式会社ミナミ（本社・東京都墨田区）が運営する「ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょ」（東京都墨田区錦糸2-9-8）では、2026年6月22日（月）より、夏季限定メニューを販売開始いたします。お肉が選べるカスタムホルモン鍋シリーズからは辛味噌を使ったホルモン鍋「旨辛辛味噌鍋」が新登場。ホルモンのつけダレにも青唐辛子たっぷりの「青唐ピリ辛ダレ」が追加されるほか、当店大人気の〆メニューの冷麺にはすだちをたっぷり使った「さっぱりすだち冷麺」、栄養満点のレバーをにんにくたっぷりのごま油でしゃぶしゃぶスタイルで召し上がっていただく「スタミナレバーしゃぶしゃぶ」も夏季限定で販売いたします。スタミナホルモン料理で夏の健康トラブルも吹き飛ぶこと間違いなし！

ホルモン きんぎょのきんじょ Instagram(https://www.instagram.com/kingyonokinjyo/)

TOP画像 夏季限定メニュー全商品集合

【ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょ 夏季限定メニューのおすすめポイント】

１.夏を乗り切る3大要素”辛味×酸味×にんにく”

辛味で食欲を促進し、さっぱりとした酸味とにんにくで夏バテ予防！にんにくは紫外線によるダメージの軽減にも効果的◎

２.自分だけのオリジナルアレンジホルモン鍋

お好きなホルモンやお肉が選び放題のカスタム鍋に、夏季限定で辛味噌スープが登場！

ピリ辛の味噌がホルモンに絶妙マッチ！！〆はちゃんぽん麺で◎

ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょ 夏季限定メニュー 概要

■販売期間

2026年6月22日(月) ～

※予告なく販売を終了する場合がございます

■対象メニュー

選べる焼肉＆ホルモンでカスタム鍋

旨辛辛味噌鍋

税込770円

旨辛辛味噌鍋

当店人気の鍋メニューに夏季限定で辛味噌鍋が新登場。鍋メニューは、キャベツ、もやし、ニラの野菜をベースに、お好みのホルモン・お肉を選んで自由にカスタムできる体験型メニュー。ピリ辛スープでお酒も進むこと間違いなし！

ホルモン5種盛り

【選べるお肉】

・ホルモン5種盛り合わせ

・ホルモン（小腸）

・センマイ

・つらみ

・鶏もも

【追加オプション】

・ニラ

・キャベツ

・もやし

・青唐ピリ辛ダレ

・〆ちゃんぽん麺

※販売数により内容が一部変更になる場合があります

焼肉の〆はさっぱり冷麺派の方におすすめ！

さっぱりすだち冷麺

税込1,100円

さっぱりすだち冷麺

すだちをふんだんに乗せた当店特製の冷麺。鶏ガラ風のあっさりスープの冷麺に、すだちの酸味がパーフェクトマッチ！コシが強く噛み応えのある麺がヘルシーかつ満腹感もありダイエット中の方にもおすすめできる一品。トッピングの鶏肉でたんぱく質補給もバッチリ◎

すだちには脂質の代謝を促し、消化促進させる効能もあるので、ホルモンや焼肉の締めにピッタリ！

抗酸化作用で酸化ストレスを軽減し、若返りや夏バテ予防、疲労回復などの効果も期待できます。

にんにくでスタミナ補給！レバーの新定番な食べ方

スタミナレバーしゃぶしゃぶ

税込1,430円

スタミナレバーしゃぶしゃぶ

焼肉通なら知っている、レバーの新定番な食べ方「レバしゃぶ」をご存じでしょうか？

にんにくたっぷりのごま油に、その名の通りレバーをしゃぶしゃぶのようにくぐらせて火を通すレバしゃぶ。”レバー×にんにく”は夏バテに最適なスタミナ料理！美容にも嬉しい栄養素が満点で、美肌効果や貧血予防にもおすすめの一品です。ぜひ「レバしゃぶ」をお試しください。

※ご自身で火を通していただくメニューです。しっかりと過熱してお召し上がりください。

ホルモン用のつけダレにも辛味ダレが登場！

青唐ピリ辛ダレ青唐ピリ辛ダレ

税込350円

旬の青唐辛子をふんだんに使用した辛味ダレとホルモンの脂が最高にマッチ！！

ホルモン以外の料理にもぜひお好みでご使用ください。

ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょ

【「ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょ」店舗概要】

店名：ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょ

電話：03-6456-1747

住所：〒130-0013 東京都墨田区錦糸2-9-8

エスポワール FURUKAWA1F

アクセス：JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩5分

営業時間：17:00～24:00

定休日：無し

座席数：38席（カウンター席18席 テーブル席20席）

禁煙・喫煙：店内喫煙可

決済方法：現金・クレジット・PayPay

Instagram：https://www.instagram.com/kingyonokinjyo/

予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014065101/30761?isfixshop=true&affiid=glb(https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014065101/30761?isfixshop=true&affiid=glb)

きんぎょのきんじょのホルモン

夏季限定メニューだけじゃない、おすすめ通年メニュー

ハラミハラミ

税込1,628円

牛のハラミは横隔膜の筋肉で、ホルモンの一種です。脂が少なく低カロリーでヘルシーながら、お肉の旨みもしっかりと感じられます。

タン生タン塩

税込1,848円

焼肉界不動の一番人気を誇るタン。当店では冷凍せず、「生」の鮮度を保ったままご提供いたしております。

ミノサンドミノサンド

税込990円

コリコリとしたミノ特有の食感！噛むたびにあふれ出すジューシーな脂の旨味を一度に味わえる!

センマイセンマイ

税込627円

第三の胃。ヒダがたくさんあり、

独特の歯ざわりを持ってます。

バイスサワーバイスサワー

税込495円

居酒屋の定番ドリンク、バイスサワー。夏にピッタリな梅じそのさっぱりサワーです。

料理メニュー : 大阪ホルモン きんぎょのきんじょ - 錦糸町/焼肉 | 食べログ(https://tabelog.com/tokyo/A1312/A131201/13289546/dtlmenu/)

ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょについて

- 居心地の良さを重視したこだわりの内装職場の大人数での飲み会やデート、お子様連れなどシーンに合わせて使い分けいただけます。- ホルモンだけじゃない！元焼肉屋ならではの赤身肉へのこだわり元々老舗の焼肉店であった経験を活かし、ホルモンだけでなく上質な和牛の赤身肉もお召し上がりいただけます。- ホルモン焼肉店という垣根を超えたカジュアルスタイル焼肉店だからと気負わずふらっと立ち寄っていただけるようなお店でありたいという想いから、焼肉以外のおつまみや一品メニューも充実。

人数やシーンに合わせて使い分けができるこだわりの空間が盛りだくさん。カウンターの椅子も、ベンチシートも収納スペースが広く、コートや大きめのバッグも収納いただけます。換気も徹底しており、お洋服などの匂い移りも気にせずご利用いただけます。

ゆったりとしたカウンター

円卓ベンチシート

最大8名様まで利用な可能なテーブル席

4名掛けテーブル

店内で下処理する新鮮な牛ホルモンは、人気部位が勢揃い！柔らかさがやみつきになるホルモン（小腸）、プリッとした食感のテッチャン（シマ腸）、しっかりした歯応えのミノサンド、ハラミや生タンなど、さっぱりとして食べ応えのある部位も人気です。さらにホルモン以外の部位にもこだわり厳選！

和牛に恋した当店ならではの焼肉メニューもぜひご賞味ください。

ホルモン

テッチャン

和牛カルビ

和牛ロース

お酒がすすむおつまみメニューも充実◎ ふらっと立ち寄れる酒場としても立ち寄りやすいお店でありたいという想いから、焼きがなくても肴をつまみつつ軽く一杯ひっかけられるようなおつまみメニューを常時ご用意しております。

ピリ辛やっこ

ごま塩きゅうり

塩昆布大根

ミックスナムル

周辺地図

周辺地図

錦糸町駅北口から徒歩5分の好立地！職場の飲み会、デート、お友達とのお食事会にぜひご利用ください。

【会社概要】

社名：株式会社ミナミ

本社所在地：東京都墨田区錦糸1-14-7

ティックハウス2F

電話：03-5809-7740

代表取締役：南 大佑

事業内容： 飲食業

設立： 昭和43年7月1日

HP：https://373minami.com/

【「ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょ」店舗概要】

店名：ホルモン焼肉 きんぎょのきんじょ

電話：03-6456-1747

住所：〒130-0013 東京都墨田区錦糸2-9-8

エスポワール FURUKAWA1F

アクセス：JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」徒歩5分

営業時間：17:00～24:00

定休日：無し

座席数：38席（カウンター席18席 テーブル席20席）

禁煙・喫煙：店内喫煙可

決済方法：現金・クレジット・PayPay

Instagram：https://www.instagram.com/kingyonokinjyo/

予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014065101/30761?isfixshop=true&affiid=glb(https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014065101/30761?isfixshop=true&affiid=glb)