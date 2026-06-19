1人あたり月額200円・初期費用ゼロで始める経費精算──「AI Expense」、シンプルな2プランで6月から提供開始

株式会社トランスファーデータ

クラウド出張手配・管理サービス「AI Travel」を運営する株式会社トランスファーデータ（本社：東京都港区、代表取締役CEO：村田 佑介、以下「当社」）は、経費精算サービス「AI Expense（旧：ビズトラ）」をリニューアルし、2026年6月より提供を開始いたします。

今回のリニューアルでは、初期費用を0円にするとともに、料金体系を月額200円（税抜・1人あたり）の「Standard」と月額400円（税抜・1人あたり）の「Pro」の2プランへ刷新しました。また、ProプランではAI OCRによる領収書の自動読み取り機能を新たに搭載し、経費入力業務のさらなる効率化を実現します。

当社は「AI Expense」を通じて、規模やITリテラシーを問わず、すべての企業が経費精算という本来なら時間をかけるべきでない事務作業の負担から解放される世界を目指します。

今回のリニューアルのポイント

今回のリニューアルのポイントは、次の３点です。

リニューアルのポイント１.｜導入しやすい料金体系 ── 初期費用0円、迷わない2プラン

- 導入しやすい料金体系 ── 初期費用0円、迷わない2プラン- 運用しやすい経費精算機能 ── 申請から会計連携までワンストップ- 入力しやすいAI OCR機能（Proプラン） ── 領収書入力を自動化

「AI Expense」は、機能をわかりやすく整理した2つのプランで提供します。

- Standard（月額200円/税抜・1人あたり）：申請・承認・経理処理・データ連携といった、経費精算の基本機能を必要十分に網羅。- Pro（月額400円/税抜・1人あたり）：Standardの全機能に加え、AI OCRによる領収書の自動読み取りと税区分の自動判定に対応。

いずれのプランも初期費用は0円で、料金は利用した1人あたり分のみ。さらに低価格でありながら、電子帳簿保存法・インボイス制度への対応を標準機能として完備し、サポートや制度改正への対応アップデートも追加費用なくご利用いただけます。

リニューアルのポイント２.｜運用しやすい経費精算機能 ── 申請から会計連携までワンストップ

「AI Expense」は、機能の多さではなく、「経費精算に本当に必要なことが、迷わず完了する」ことを大切に設計しています。

旅費交通費・接待交際費・出張日当など、費用科目ごとに最適な入力フォーマットを用意。出発地と到着地を入力するだけで、経路に沿った交通費を自動計算。接待交際費では参加人数に応じた一人あたり単価を、出張日当では距離に応じた日当を、それぞれ自動で算出します。

また、多段階承認、締め日・期日設定、社内ルール共有機能など、管理者向け機能も標準搭載しています。

さらに、出張管理サービス「AI Travel」をはじめ、freeeや勘定奉行などの会計サービスとのAPI連携にも対応。なかでも「AI Travel」とは、出張で発生した交通費・宿泊費などを経費精算へ自動で取り込めるよう深く連携し、経費精算から会計処理までを一気通貫で支援します（連携先は順次拡大予定）。

リニューアルのポイント３.｜入力しやすいAI OCR機能（Proプラン）── 領収書入力を自動化

今回のリニューアルで新たに提供を開始する「Pro」プランは、AI OCRによる領収書の自動読み取りを搭載しています。

スマートフォンなどで撮影した領収書から、金額・日付・店名を自動で読み取り、入力の手間を大幅に削減します。さらに、税区分（課税仕入10%／8%軽減／特例80%／不課税など）も自動で判定。難しい税率の分類や、インボイス制度に対応した事業者かどうかの確認（適格・非適格の振り分け）まで自動で行うため、経理の知識がなくても安心して使えます。

背景：必要な機能を、誰もが使える経費精算を

経費精算サービスは、すでに多くの選択肢が存在する成熟した分野です。加えて、電子帳簿保存法の改正やインボイス制度の開始により、領収書の保存や税区分の判定など、経費精算にまつわる業務は以前よりも複雑なものになっています。こうした制度への対応は、いまや企業の規模を問わず求められるものとなりました。

一方で、当社が企業のバックオフィス支援を行うなかでは、「機能が多すぎて、結局使いこなせていない」「自社に合うかどうかの検討に時間がかかる」「導入や運用にコストがかかり、効果に見合っているか不安」といった声を数多くお聞きしてきました。

経費精算は、本来とてもシンプルな業務です。しかし、サービスの多機能化や、制度対応の負担が重なるなかで、「対応しなければならないことは増えているのに、現場では使いきれない」という状況が生まれているのも事実です。

当社は、法人向け出張管理クラウド「AI Travel」を通じて、これまで400社・延べ70万人以上のバックオフィス業務を支援してきました。その知見をもとに、「必要な機能を、誰もが、すぐに、無理のない価格で使える」という考え方で磨いてきたのが「AI Expense」です。電子帳簿保存法・インボイス制度への対応も、企業に追加の負担を求めることなく、標準機能として備えています。経理実務に精通した当社の専門メンバーが、現場で「ここが地味に面倒」と感じる作業まで一つひとつ見直して設計しました。今回のリニューアルは、その考え方をかたちにした、ひとつの到達点です。

代表コメント

当社は「データで、いまを超えていく。」をビジョンに掲げ、出張・経費・予定調整といった業務領域を横断的に支援する「AIプロダクトシリーズ」を展開しています。「AI Expense」のリニューアルは、その一環として、企業のバックオフィス全体の生産性向上を目指すものです。

経費精算は、多くの企業にとって毎月発生する身近な業務です。だからこそ、ITに詳しい人がいなくても、特別な設定をしなくても、誰もが当たり前に使えるものであるべきだと考えています。今回のリニューアルを通じて、これまで「難しそう」「自社には大げさかもしれない」と感じてきた企業にも、無理なく使っていただける経費精算をお届けしてまいります。

── 株式会社トランスファーデータ 代表取締役 CEO 村田 佑介

サービス概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/22587/table/62_1_4d3c7ba856e617f531e1c8a140393d4b.jpg?v=202606190951 ]料金プラン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/22587/table/62_2_c4283c698687bf46a2f6a09acc4b11f7.jpg?v=202606190951 ]

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【株式会社トランスファーデータについて】

●会社概要

会社名：株式会社トランスファーデータ

代表者：代表取締役 村田 佑介

設立：2014年2月

社員数：110人（2026年6月時点、非正規含む）

事業内容：システム開発、IT業務コンサルティング、その他インターネットを利用した旅行等各種情報提供サービス

ＨＰ：https://transferdata.co.jp/

●代表取締役CEO プロフィール

村田 佑介（Yusuke Murata）

京都大学経済学部卒業後、2010年に楽天株式会社に入社。エンジニアとして全社MVPを獲得。要件定義・設計からプログラミング・インフラ構築まで全ての工程に従事。選抜メンバーとしてシンガポールへの出向も経験した後、2014年に株式会社AIトラベルを共同創業。CTOを経て2017年10月より代表取締役に就任。特許の発明実績多数。

●本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

広報担当：info@aitravel.jp

TEL：03-6843-3295

●関連リリース

2026年5月15日配信「"話しかけるだけ"で、規程内の出張手配が完了する──AI Travel、新機能"AIおまかせ手配"を提供開始」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000061.000022587.html

2025年7月25日配信「トランスファーデータ、日本初*の『Travel Intelligence Agent』を『AI Travel』にリリース」 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000022587.html