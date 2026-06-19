【新商品発売】車種専用設計にこだわるハセ・プロが新商品を続々展開！機能性とデザイン性を追求した新商品を発表！さらに28日まで梅雨対策に必須アイテム超撥水シリーズ買い替えフェア開催中！

株式会社ハセ・プロ

ハセ・プロは、セール開催に合わせて新商品を発売いたしました。

おかげさまで発売直後から多くのお客様にご注目いただき、予想を上回る反響をいただいております。ご購入いただきました皆様に、心より感謝申し上げます。

本リリースでは、改めて各商品の特長や開発へのこだわりをご紹介いたします。愛車をより快適に、より魅力的に演出するハセ・プロの新商品をぜひご覧ください。

ドア/リア リフレクションサインが『NEO』になってパワーアップ

ドア リフレクションサイン NEOリア リフレクションサイン NEO

ハセプロの特殊印刷技術で、高輝度リフレクションを可能に！

スポーティな「赤」「青」に、角度によってさまざまな表情を見せる「ガンメタ」の3色をラインナップ。

ハセプロ独自の特殊印刷技術により、それぞれのカラーが持つ美しいデザイン性を活かしながら、夜間の安全を守る強い反射性能もしっかりと兼ね備えています。

また、現代の車のフォルムに合うスタイリッシュでスポーティなデザインに生まれ変わりました。

安全対策としてはもちろん、愛車のドレスアップパーツとしても映える仕上がりです。

ドア リフレクションサイン NEO 商品ページはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019883)

リア リフレクションサイン NEO 商品ページはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019884)

商品紹介動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=NNDgeGuosfw)

「純国産・日本製」スマホ保護シールドとして一世を風靡したSENSAIが帰ってきた！『SENSAI マジカルディスプレイシールド』新登場！

新型デリカミニBA系・新型ルークスBB系 専用設計、最高峰の視認性と保護性能を！

反射を極限まで抑える「高度なアンチグレア加工」です。

軽快なドライブの妨げになる日差しの眩しさや、夜間のライトによる不快な映り込みを徹底的に排除。

最新車種の形状に合わせた「完全車種別設計」を採用しました。

実車から丁寧に採寸した専用カットを施しているためぴったりとフィット！

また、素材の選定から製造、検品に至るまですべての工程を国内で完結させた「純国産・日本製」。

信頼のジャパンクオリティが、愛車に安心と上質な快適さをお届けします！

【適合車種】

三菱 デリカミニ 新型 BA1A/2A/5A/6A型（2025.10～）

日産 ルークス 新型 BB1A/2A/5A/6A型（2025.09～）

SENSAI マジカルディスプレイシールド 商品ページはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019889)

商品紹介動画はこちらをクリック(https://www.youtube.com/watch?v=vf_20KlAo3w)

チョイス プレステージ マット 3D type

デリカミニ・デリカD:5車種専用タイプ！

【車種専用設計でぴったりフィット】

3Dスキャナーにて、精密な採寸を行い、3Dデータを元に設計、検証された車種専用商品です。

車種専用の立体成型により、汚れを逃がさないこだわった3D立体マットです。

【耐久性の高いTPE素材使用】

水や汚れに強く、撥水効果に優れているTPE素材を採用。

アウトドアがお好きな方や汚れた靴で乗車される方に特におすすめです。

【純正の固定フックを利用】

純正フックをそのまま使用可能なので、フックの付け替えの必要がありません。

安心して運転していただけます。

【滑りを防ぐシボ加工】

雨の日など靴が濡れた状態で運転しても滑りにくいシボ加工が施されたマットです。

デリカミニ・ルークス・eKスペース・eKクロススペース商品ページはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019847?category_page_id=I238588)

デリカD:5商品ページはこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/item/000000019909)

梅雨対策に必須アイテム超撥水シリーズ買い替えフェア開催中

「梅雨対策に必須アイテム！超撥水シリーズ買い替えフェア」開催

セール会場はこちらをクリック(https://www.hasepro.co.jp/view/page/swrm)

【開催期間】

2026年6月12日（金）20:00 ～ 2026年6月28日（日）23:59

【公式オンラインショップ】

・対象商品 最大20％OFF（ ※ 一部対象外商品あり ）

・ポイント最大10倍

【本社施工ショップ】

・商品代20％OFF（ ※ 一部対象外商品あり ）

・施工代10％OFF

発売1周年の感謝を込めた特別フェアとなります。

対象商品には、「超撥水ドアミラークリアシート」や「超撥水サイドガラスクリアシート」など、梅雨時期の視界確保をサポートする人気アイテムもラインアップしております。

〒544-0014

大阪府大阪市生野区巽東2-20-12

電話番号 06-6751-2779

10：00～18：00

定休日：祝日/夏季休暇/年末年始