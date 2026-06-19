【イベントレポート】Hajimari、HR EXHIBITION 2026を開催

株式会社Hajimari

株式会社Hajimari（本社：東京都渋谷区、代表：木村直人、以下：Hajimari）は、2026年5月26日～27日の二日間、ウエスティンホテル東京にて「HR EXHIBITION 2026」を開催いたしました。当日の様子をレポートいたします。

HR EXHIBITION とは

HR EXHIBITIONは、“経営人事のコンパス”をコンセプトに、現代の経営における羅針盤となる人事戦略のヒントをお届けするイベントです。

完全招待制となっており、参加者は大手企業のCHRO・役員・部長、およびHRの変革を牽引するスポンサー企業に限定。

クローズドな環境だからこそ得られる、他にはない本質的な情報と深い繋がりを提供します。

基調講演

動画で振り返る当日の様子はこちら :https://event.hr-university.jp/hr-exhibition/2026/invitationDay1：5/26（火） 工藤 公康 氏 福岡ソフトバンクホークス元監督

未来を見据えた組織マネジメント

～経営層と現場を繋ぎ、組織の成果を最大化する～

Day2：5/27（水）新井 紀子 氏 国立情報学研究所 社会共有知研究センター センター長・教授

AI時代に求められる人材と組織の未来

～『読解力』を基軸とした人事戦略とは～

パネルディスカッション

Day1：5/26（火）13:00-13:50【ジョブ型って、皆さんにとって何ですか？】

▼ファシリテーター

山本 紳也

株式会社HRファーブラ 代表取締役

石田 茂

ポラスグループ

ポラス株式会社／人事部長 兼 ポラテック株式会社／監査役

人語会 代表

有賀 誠

株式会社Hajimari 執行役員CHRO

15:15-16:05【ウェルビーイング最前線】

東 由紀

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 執行役員

最高人事責任者 兼 人事・総務本部長

矢島 美代

三井住友信託銀行株式会社 専門理事

三井住友トラスト・ビジネスサービス株式会社 常勤監査役

矢野 和男

株式会社日立製作所 フェロー

株式会社ハピネスプラネット 代表取締役 CEO

18:05-18:55【AIと人事】

小澤 健祐

一般社団法人AICX協会代表理事

一般社団法人生成AI活用普及協会常任協議員

石原 直子

株式会社エクサウィザーズ

はたらくAI&DX研究所 所長



鳥潟 幸志

AICX協会 人事変革推進委員会 委員長

グロービス経営大学院 教員

Day2：5/27（水）12:50-13:40【どうなる新卒採用？】

▼ファシリテーター

曽和 利光

株式会社人材研究所 代表取締役社長

阿萬野 晋

富士通株式会社 Employee Success本部長

パネルディスカッション

15:10-16:00【外部人材の活用の最先端・効果最大化】

木村 直人

株式会社Hajimari 代表取締役

宮城 徹

株式会社UPSIDERホールディングス 代表取締役社長

東 由紀

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 執行役員

最高人事責任者 兼 人事・総務本部長

17:25-18:15【変わる人材開発―ATD（ロサンゼルス）海外カンファレンス参加速報―】

永島 寛之

トイトイ合同会社 代表社員

元ニトリ人事部長

宇野聡美

株式会社クラリティアン 代表取締役

ATD MNJ（メンバーネットワークジャパン）理事

伊藤かつら

前人事院人事官

元日本マイクロソフト株式会社常務執行役員

議長

石田 茂

ポラスグループ

ポラス株式会社／人事部長 兼 ポラテック株式会社／監査役

人語会 代表

1996年ポラスグループへ新卒入社し、以降一貫して30年間人事に携わり、2013年に人事部長に就任し現在に至る。

過去複数のグループ関連会社設立を担い、国内プレカット木材最大手のポラテック(株)監査役を兼任。グループ全人事機能を主管、制度・政策企画を得意としつつ企業カルチャーづくりに重きを置く。

プログラムプランナー

永島 寛之

トイトイ合同会社 代表社員

元ニトリ人事部長

東レ、ソニーで事業・マーケティングを経験後、ニトリにて店舗運営、採用部長、採用教育部長、組織開発室長を歴任。年間500名規模の新卒採用、評価制度再設計、タレントマネジメント基盤構築を主導。レノバでは執行役員CHROとして人材戦略を統括。現在は人的資本経営、人事制度改革、タレントマネジメント設計、採用＋組織開発をテーマに経営層・CHROを支援。制度設計だけでなく、行動変容まで踏み込む実装型の伴走支援を強みとする。中央大学企業研究所客員研究員。

ご来場いただいた方より

総来場者数：150名

満足度：100%

商談創出件数（後日含め）：420件

※上記件数は現時点での集計値であり、現在も継続して商談の調整・追跡を行っているため、最終的な確定件数は変動（増加）する可能性がございます。

今回参加いただいた人事担当者のみなさま

＜来場者アンケートより一部コメント抜粋＞- 基調講演は非常にレベルが高く、大変学びの多い時間でした。- 空き時間に執務ができるスペースも確保されており、隙間時間を有効に活用できたのも大変助かりました。全体を通して非常に満足度の高いイベントでした。- 2日間で多くの方とお会いし、1on1も含めて圧倒的な情報量をいただき、大きな刺激になりました。これまで表面的に捉えていたAIの利活用について、具体性をもって語れるようになった気がします。ディナー交流会の様子- 講演と自由時間、商談のバランスが良く、オペレーションのスムーズさやスタッフ対応など、合理的に設計されていると感じました。- スタッフのホスピタリティ、4食付き宿泊プランの特別感、そして登壇者の講演がとても印象的でした。ニーズに合うパートナー企業との出会いもあり、有意義な時間となりました。- 人事関連の幅広いテーマがカバーされており、AIという切り口から、これからの人事の変化点を具体的にイメージすることができました。＜スポンサー企業様より一部コメント抜粋＞- 多くの人事責任者の方々との接点を獲得できました。- これまで接点のなかった企業様と商談の機会をいただけた点が、非常によかったです。- 2日間で15社の企業様と30分の商談ができたことは大変有意義でした。マッチングイベントは他社でも多く実施されておりますが、時間と社数の観点で見たときに、本イベントはかなり魅力的です。また、交流会ではSTAFFの方がかなり頻繁にお声がけくださり、開催前に希望している企業様全員と会話することができました。商談会の様子- 非常に素晴らしい時間を過ごさせていただきました。スタッフの皆様の細やかで行き届いたフォロー体制がとても印象的です。- 交流会のタイミングでの新卒メンバーの皆さんのアポイント獲得のスピードと動きが一番よかったです！たくさんお声がけさせていただき、非常にありがたかったです！今まで参加した決裁者イベントの中で一番クイックでした！フリースペースの様子

BIPROGY株式会社

DM三井製糖株式会社

MIRARTHホールディングス

NTTドコモビジネス株式会社

NTT西日本株式会社

Sansan株式会社

SCSK株式会社

ＵＢＥ株式会社

YKK AP株式会社

エーザイ株式会社

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社

キッコーマン株式会社

コカ・コーラボトラーズ ジャパン株式会社

サカタインクス株式会社

シナネンホールディングス株式会社

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社

ソフトバンク株式会社

テクマトリックス株式会社

パナソニック ホールディングス株式会社

ポールトゥウィン株式会社

ユニアデックス株式会社

株式会社ADKホールディングス

株式会社ＪＴＢ

株式会社MIXI

株式会社Mizkan J plus Holdings

株式会社NTT ExCパートナー

株式会社NTTデータ

株式会社SUBARU

株式会社SUBARU

株式会社アイスタイル

株式会社イトーキ

株式会社インターネットイニシアティブ

株式会社クイック

株式会社グロービス

株式会社シーユーシー

株式会社タイミー

株式会社デジタルガレージ

株式会社ベイシア

株式会社ユーザベース

株式会社ゆうちょ銀行

株式会社ラクス

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社荏原製作所

株式会社前川製作所

株式会社富士薬品

株式会社良品計画

兼松株式会社

参天製薬株式会社

静岡鉄道株式会社

千代田化工建設株式会社

東京スター銀行

東京海上日動火災保険株式会社

日揮ホールディングス株式会社

日鉄ソリューションズ株式会社

日本メジフィジックス株式会社

日本電気株式会社（NEC）

主催者 Hajimari執行役員 山中 諭よりコメント

本イベントは「人事のアップデートを通じて日本企業を元気にする」ことを目指し、完全招待制というクローズドな環境で開催されました。

基調講演やセッションに加え、スポンサー企業との商談会・交流会を通じて、参加者の皆様に新たな出会いと学びの場を提供することができました。

前回に続き議長を務めていただいた石田氏のご尽力と、ご参加いただいた皆様の熱意により、大変満足度の高いイベントとなりましたことを、心より御礼申し上げます。

なお、エンタープライズ企業の人事責任者層に向けたサービスをお持ちで、次回のスポンサー参画にご興味のある企業様は、下記よりぜひお申し込みください！

次回開催のご案内

次回のHR EXHIBITIONは、2027年5月25日（火）～26日（水）の二日間、ウエスティンホテル東京にて開催いたします。

優先的に詳細案内を希望される方は、以下のフォームよりお申し込みください。

■Hajimari 会社概要

次回開催・優先案内登録フォーム :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2W54LqCmB46x1nSuFXteOiic6MREH2AwYgerako7hSpPQg/viewform

法人名：株式会社Hajimari

代表：代表取締役 木村 直人

所在地：渋谷区道玄坂一丁目16番10号 渋谷DTビル6~9階

コーポレートサイト：https://hajimari.inc/

事業内容：https://hajimari.inc/service

・ITプロパートナーズ：ITフリーランス×企業のマッチングサービス

・人事プロパートナーズ：人事フリーランス×企業のマッチングサービス

・マーケティングプロパートナーズ：フリーランスマーケター×企業のマッチングサービス

・ファイナンスプロパートナーズ：経理財務フリーランス×企業のマッチングサービス

・メンタープロパートナーズ：現役の経営者・役員の「社外メンター」マッチングサービス

・フリーランスジョブ：ITフリーランス向け案件検索ポータルサイト

・intee：ファーストキャリア支援サービス

・TUKURUS：開発支援と地域支援サービス

・HR University：伴走型eラーニング動画研修サービス

・TechFeed：ITエンジニア向け情報メディア