【登壇告知】日本経営の太田昇蔵が高知医療マネジメント学会ランチョンセミナーに登壇

株式会社日本経営

株式会社日本経営(https://nihon-keiei.co.jp/)（本社：大阪府豊中市、代表取締役社長：橋本 竜也、以下 日本経営）は、高知医療マネジメント学会において開催されるランチョンセミナーに、当社コンサルタントの太田昇蔵が講師として登壇することをお知らせします。

本セミナーでは、「地域共生社会における“好循環のビジネスモデル” ～医療人の可能性と活躍の多様性を広げる！～」をテーマに、地域医療を取り巻く環境変化や、医療人材の活躍の場を広げるための考え方について講演いたします。

ランチョンセミナー付き参加申込 :https://eventpay.jp/event_info?shop_code=4839213314765085&EventCode=C451199309第22回日本医療マネジメント学会高知県支部（ランチョンセミナー付参加申込・先着200名）

学会詳細 高知医療マネジメント学会 公式サイト(https://jhm-kochi.jimdofree.com/)

ランチョンセミナー詳細 ランチョンセミナー(https://jhm-kochi.jimdofree.com/%E9%96%8B%E5%82%AC%E6%A6%82%E8%A6%81/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC/)

■ ランチョンセミナー概要

テーマ

地域共生社会における“好循環のビジネスモデル”

～医療人の可能性と活躍の多様性を広げる！～

日時

11:50～12:50

会場

グリーンホール会場

講師

太田 昇蔵（株式会社日本経営）



大規模民間急性期病院の医事課を経て2007年入社。電子カルテなど医療情報システム導入支援を経て、2012年病院経営コンサルティング部門に異動。 2017年グロービス経営大学院 MBA コース修了。2023年より総務省：経営・財務マネジメント強化事業アドバイザー（「DXの取組」領域）。

座長

門田 紘和 氏（社会医療法人仁生会細木病院 事務部長）

■ 講演内容

少子高齢化や人口減少が進む中、医療機関には地域との連携強化や持続可能な経営体制の構築が求められています。

本講演では、地域共生社会の実現に向けて、医療機関が地域資源や多様な人材とどのように連携し、新たな価値を創出していくのかについて、事例を交えながら解説します。また、医療人のキャリアや活躍の可能性を広げる視点から、地域における好循環のビジネスモデルについて考察します。

■ 参加方法

ランチョンセミナーへの参加を希望される方は、学術集会参加登録時に「ランチョンセミナー付き」のチケットをお申し込みください。

※本学術集会ではランチョンセミナーは1会場での開催となるため、セミナー選択は不要です。

以下参加登録リンクより「ランチョンセミナー付き」の参加登録からお申し込みください。

学会詳細

高知医療マネジメント学会 公式サイト(https://jhm-kochi.jimdofree.com/)

参加登録はこちら

高知医療マネジメント学会 参加登録ページ(https://jhm-kochi.jimdofree.com/%E5%8F%82%E5%8A%A0%E7%99%BB%E9%8C%B2/)

■ 今後の展開

当社は今後も、医療機関の経営支援や人材育成支援を通じて、地域医療の持続的な発展に貢献してまいります。また、各種学会や研究会、セミナーへの参画を通じて、医療業界における知見の共有と価値創出を推進してまいります。

会社概要

会社名：株式会社日本経営

代表者：代表取締役社長 橋本 竜也

所在地：大阪府豊中市寺内2丁目13番3号

設立：1999年（日本経営グループ創業：1967年）

URL：https://nihon-keiei.co.jp/

事業内容：経営コンサルティング、人事評価制度構築・運用支援 他

お問い合わせ先

株式会社日本経営

日本経営セミナー事務局

お問い合わせはチャットから：

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