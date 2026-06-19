【千葉県八千代市】3x3プロバスケットボールチーム　YACHIYO FLAGs、株式会社竹中機械製作所とスポンサー契約を締結 ～地域密着型プロチームとして、企業とともに未来を創る～

株式会社KoKoKaRa

千葉県八千代市を拠点に活動する3人制プロバスケットボールチーム「YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）」は、株式会社竹中機械製作所（本社：千葉県千葉市花見川区／代表取締役：竹中榮一）と、26-27シーズンスポンサー契約を締結いたしました。

YACHIYO FLAGsは、「地域と共に。八千代から世界へ。」をスローガンに掲げ、3人制バスケットボール（3x3）の魅力を地域に広めながら、子どもたちとのふれあいイベントや、学校・自治体・地元企業との連携によるまちづくり活動を行っております。

このたびご支援いただく株式会社竹中機械製作所様は、精密部品加工を中心に、自動化装置の設計・製作・導入やロボットシステムの開発・導入支援などを手がけ、高品質・高精度なものづくりと製造現場の自動化支援を通じて産業の発展に貢献されております。

我々のビジョンにも深く共感いただき、今回のご縁となりました。

今後は、試合会場での共同プロモーションや、地域イベントへの協賛・協働、次世代育成に向けた活動など、多角的な連携を予定しています。

地域の皆さま、そして企業の皆さまとともに

YACHIYO FLAGsは、スポーツを通じた持続可能なまちづくりにこれからも取り組んでまいります。

【企業紹介】

会社名：株式会社竹中機械製作所

所在地：千葉県千葉市花見川区こてはし町1669-4

代表取締役：竹中榮一

1932年の設立以来、精密部品加工を主軸に事業を展開し、旋盤加工やマシニング加工、研削加工から精密測定までの一貫生産体制を構築。近年は産業用ロボット・協働ロボットの導入支援や自動化装置の設計・製作にも注力し、製造業の生産性向上や現場改善を支える技術企業として活動しています。

HP：https://takenaka-kikai.co.jp/

チーム名：YACHIYO FLAGs（ヤチヨ フラッグス）

拠点：千葉県八千代市

設立：2023年

競技種目：3人制バスケットボール（3x3）

公式Instagram：https://www.instagram.com/3x3yachiyoflags/

お問い合わせ： info@kokokara2024.com

チーム運営：株式会社KoKoKaRa

公式Instagram：https://www.instagram.com/kokokara.inc/