【フジテレビ】主演　剛力彩芽　中田クルミ、渡瀬結美、JOY、勝村政信　ほか豪華キャスト集結　『タイムリミットマザー』　６月19日（金）０時よりFOD SHORTにて独占配信開始

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フジテレビが運営する縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」では、『タイムリミットマザー』の独占配信を、６月19日（金）０時より開始しました。

「FOD SHORT」は、「短いのに、心に残るドラマ。」をコンセプトに、１話約１分の縦型ショートドラマを配信する新感覚の動画配信サービスです。スマホでの視聴に最適化されており、通勤中や休憩時間など、日常のスキマ時間に、ドラマを手軽に楽しむことができます。毎日５話ずつ無料で視聴可能で、気軽に最後までストーリーを追うことができます。

『タイムリミットマザー』 （C）フジテレビ

『タイムリミットマザー』は、ショッピングモールという身近な空間を舞台に突如始まる密室デスゲームの緊張感と、その極限状態の中で浮かび上がる親子の愛を描くヒューマンドラマです。命を懸けた選択を迫られる母親たちの姿を通して、親子の絆を描きます。

母として娘を守るため、デスゲームに挑む主人公・佐伯彩花役を演じるのは剛力彩芽。ドラマ・映画・舞台と幅広く活躍し、本作では我が子の命を前にした母親の葛藤と覚悟を体現します。物語の鍵を握る彩花の娘・佐伯蓮奈役を演じるのは渡瀬結美。子役ながら、メインキャストを務めた映画『ナイトフラワー』で注目を集め、本作でも母との関係性を軸に、観る者の感情を揺さぶる重要な役どころを担います。

さらに、中田クルミ、JOY、勝村政信といった個性豊かなキャストが集結。名倉若菜役を演じる中田クルミは、モデルとしての活動をはじめ、映画やドラマで活躍し、独自の存在感とナチュラルな演技で作品ごとに異なる表情を見せてきました。恩田智則役を演じるJOYは、バラエティ番組での活躍に加え俳優としても活動の幅を広げ、印象的な存在感で新たな魅力を加えます。さらに、牧野圭一役を演じる勝村政信は、数々のドラマ・映画・舞台で実績を積み重ねてきた実力派俳優として知られ、本作でも物語の緊張感を支えます。それぞれが物語の緊張感と人間ドラマに厚みを与え、極限状態における人々の多様な感情と選択を、よりリアルに描き出します。

スリリングなサスペンスとしての緊張感の中で、最後には親子の絆が心に残る『タイムリミットマザー』。豪華キャストで送る本作に、ぜひご注目ください。

【コメント】

剛力彩芽

「縦型ドラマというまだ慣れない画角の中で

さらにはほぼ暗い画面の中で物語が進んでいく、という斬新さ。

新しいことにチャレンジできるというのは本当に嬉しいです！

作品の根底には親が子を想う心、子が親を想う気持ち、愛する気持ち。

そんな優しさと強さ、切なさが届くような作品になったのではないかと思います」

中田クルミ

「名倉若菜役の中田クルミです。

初めて縦型ドラマに挑戦させていただきました！

一度見始めたら止まらなくなるような、緊張感溢れるスリリングな展開が続きます。

私も台本を読む手が止まりませんでした。

極限状態での命の選択、母親としての使命。

正しい判断とは一体何なのだろうかと、自問自答しながら演じました。

ぜひ、最後までとことんお楽しみください」

渡瀬結美

「この作品への出演が決まり、とても嬉しかったです。

撮影では緊迫感のあるシーンも多く、ドキドキしながら演じていましたが、剛力彩芽さんがいつも優しく話しかけてくださったおかげで、安心して撮影に臨むことができました。

スリルのある展開だけでなく、親子の絆にも注目して観ていただけたら嬉しいです」

JOY

「このたび、ドラマ『タイムリミットマザー』に出演させていただくことになりました！

普段とはまた違った僕の姿をお見せできると思いますし、現場ではたくさんの刺激を受けながら作品と向き合いました。

今作がどんな仕上がりになっているのか僕も楽しみですし、皆さんぜひ楽しみにしていてください！」

勝村政信

「剛力彩芽さんと初めて会ったのは彼女が17才の時でした。

豊かな感性と優しいエネルギー溢れる魅力的な少女でした。

久しぶりに会った剛力さんは、子供を守るお母さんを見事に演じていました。

複雑な生い立ちの女性役の中田クルミさん、

牧師役の僕が、剛力さんとどう関わって行くのか？

どうぞお楽しみください」

【ストーリー】

娘とショッピングモールを訪れた佐伯彩花。突然の停電と封鎖――館内に響く犯人の声明。

突如始まったデスゲームに翻弄される人々。

取り残されたのは、母親と子どもたち。

母親たちに襲いかかる次のゲームには、愛する我が子の命がかかっていた。

究極の選択を迫られる母親たち。

本当の母親とは何なのか？母になる資格はあるのか――。やがて明かされる衝撃の真実。

母性を“確認”するゲームが始まる。

◇ ドラマ概要

■タイトル： 『タイムリミットマザー』（全60話）

■配 信：６月19日（金）０時～独占配信開始

■出 演： 剛力彩芽／中田クルミ／渡瀬結美／JOY／関智一／津田寛治（友情出演）／勝村政信／

加茂井彩音／井上麗夢／竹崎綾華／川畑光瑠／宇乃うめの／木ノ本嶺浩／ふじわらみほ／

山澤亮太／中崎絵梨奈／岩本ゆい／小島叶誉／伊藤かれん／山本弓月／福元愛悠／

根岸令奈／新井笑琳／針原滋／関根陽菜

＜声の出演＞房野晃士／儀間朝建／園山敬介

■スタッフ：脚本：西条みつとし

演出：山口龍大朗

プロデューサー：小林有衣子／金川紗希子

プロデュース：田上向日葵／品田直哉

制作協力：イースト・フィルム

制作著作：フジテレビ

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp/sfime/ （番組ページ）

◇ アプリ概要

■アプリ名：縦型ショートドラマアプリ「FOD SHORT」

■対応環境：iOS 15.0 以降 / Android 10.0以降

■価 格：無料（アプリ内課金あり）

■U R L：https://apps.apple.com/jp/app/id6737834256 （App Store）

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fujitv.fodshort （Google Pla

y）

https://short.fod.fujitv.co.jp （オフィシャルページ）

◇ FOD SHORT 概要

「FOD SHORT」とはフジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリです。１話約１分の高品質なドラマを、毎日５話ずつ無料で視聴できます。スマホ視聴に最適化され、通勤・通学やスキマ時間にもぴったり。実力派キャストが出演するオリジナル作品も続々配信中です。ここでしか見られない海外発の人気作もラインナップ。短いのに心に残る、新感覚のドラマ体験をお届けします。

■U R L：https://short.fod.fujitv.co.jp