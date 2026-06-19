ESR、MagSafe対応「ESR Pulse Lite マグネットケース」を新発売

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

世界で1億3,000万人以上のユーザーに選ばれているESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は、AirPods Pro 3専用の新作アクセサリー「ESR Pulse Lite マグネットケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMYZCKM)」をAmazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMYZCKM)にて発売開始しました。



最大900gのマグネットロック蓋で“飛び散らない安心感”を実現しながら、MagSafe対応の利便性と、ファッションの一部として楽しめるミニマルデザインを両立したオシャレ系AirPods Pro 3ケースです。

ケースは「ガジェット」から「アクセサリー」へ

AirPodsケースは、いまや単なる保護アイテムではなく、持つ人の雰囲気を映し出す“身につける小物”のひとつになりつつあります。



ESR Pulse Lite マグネットケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMYZCKM)は、そんな感覚を持つユーザーに向けて、「テック感」を抑え、アクセサリー感覚で楽しめるAirPods Pro 3ケースとしてデザインされました。

仕事帰りのカフェ、週末のショッピング、ふらっと出かける一泊旅行など、

どんなシーンにも自然と溶け込む、クリーンで軽やかなデザインが特徴です。

最大900gのマグネットロック蓋で、もう“飛び散らない”

バッグの中でフタが開き、AirPodsがバラバラに…という小さなストレスを、ESRは本気でなくしました。



ESR Pulse Lite マグネットケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMYZCKM)は、最大900gのマグネットロック蓋を採用し、フタをしっかり固定することで、落下時でも中身が飛び散りにくい設計になっています。

通勤・通学で毎日持ち歩く日も、旅先で人混みを歩く日も、誤開閉を気にせず安心して使える「飛び散らないAirPodsケース」です。

MagSafe対応で、“置くだけ”のスマート充電

ケーブルを探して、差して、また片付けて--。そんなひと手間から解放してくれるのが、Pulse LiteのMagSafe対応設計です。

・MagSafeワイヤレス充電に対応

・MagSafeモバイルバッテリーとの組み合わせもOK

・Apple Watch充電器やワイヤレス充電スタンドとの併用もスムーズ

約260g相当の磁力を内蔵し、MagSafe充電器にしっかり吸着するため、充電中にケースがずれてしまうイライラも軽減します。

デスクでもベッドサイドでも、「置くだけ」でスマートに充電できる、MagSafe対応 AirPodsケースです。

“ただ可愛いだけじゃない”豊富なカラーとミニマルデザイン

ラインアップは、ブルー／パープル／グリーン／ブラックの4色。



「ケースもコーディネートの一部」として捉える、洗練されたオフィスワーカーやトレンドに敏感な若年層をイメージしてデザインされています。

どのカラーも、主張しすぎないニュアンスのあるトーンに仕上げており、モノトーンコーデにも、カラーアイテム多めのスタイルにも自然にマッチします。

ただ可愛いだけではなく、日常にしっくり馴染むオシャレさと利便性を目指したAirPods Pro 3ケースです。

ストラップ付きで、持ち歩きはもっと自由に

付属のストラップを使えば、AirPods Pro 3の持ち歩き方も変わります。



手首にかければ、移動中でもさっと取り出せる“ウェアラブル感覚”に。

バッグに取り付ければ、荷物の中で迷子にならず、必要なときにすぐ見つかります。

普段使いから旅行、フェスやイベントまで、「落とさず・探さず・すぐ使える」携帯性の高さも、

Pulse Liteの大きな魅力です。

こんな人に、ESR Pulse Lite マグネットケース

―AirPods Pro 3ケースも、服やアクセサリーと同じように“自分らしさ”を出したい テック感強めなガジェットではなく、ファッションに馴染むAirPodsケースがほしい 見た目も大事だけど、MagSafe対応や落下時の安心感など、実用性も妥協したくない 通勤・通学から旅行まで、ひとつのケースで幅広く使い回したい―

そんな人に向けた、「オシャレ」と「安心感」と「使いやすさ」を一つにまとめたAirPods Pro 3ケースが、ESR Pulse Lite マグネットケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMYZCKM)です。

製品概要

・製品名：ESR Pulse Lite マグネットケース(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMYZCKM)

・対応デバイス：AirPods Pro 3

・カラー：ブルー／パープル／グリーン／ブラック

～主な特徴～

・最大900gのマグネットロック蓋で誤開閉を防ぎ、飛び散らない設計

・約260g相当のマグネット吸着力でMagSafe充電器にしっかり固定

・日常使いに適した保護性能とコンパクトなサイズ感

・ストラップ付きで、手持ち／バッグ装着どちらでも快適に携帯可能

・製品購入先：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GHMYZCKM

■ESRについて-17年の信頼と実績

ESRは2009年に設立され、世界中で1億3000万人以上のユーザーに支持されるグローバルなテックブランドです。 「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向けの製品を生み出し続け、ハイテクをより使いやすくすることを使命としています。

・ 公式オンラインストア：https://esrtech.jp/ja/

・ Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/esr

・ 公式X（旧Twitter） ：https://x.com/ESRgearJp

・ 公式Instagram：https://www.instagram.com/esrgear.jp/

・ 公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@esrgear.jp

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