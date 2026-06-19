「ジャパントラックショー2026」特別講演に代表の茨木が登壇 物流現場への生成AI実装を体系的に解説

アンドドット株式会社

AXプロデュース事業を展開するアンドドット株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茨木 雄太、以下：アンドドット）は、パシフィコ横浜にて開催された「ジャパントラックショー2026」において、代表取締役の茨木が特別講演を行ったことをお知らせします。 本講演では、物流業界の6つの機能領域「運ぶ」「預かる」「動かす」「包む」「加工する」「情報管理」それぞれにおける生成AIの活用可能性を業務単位で整理し、現場ですぐに実践できるアプローチを解説。また、社内業務を「人がすべき仕事」「AIに任せる仕事」などに分類する実践的な考え方を提示しました。 受講者アンケートからは、中小企業の導入現実性や暗黙知のデータ化に対する切実な声とともに、次世代のAX推進への熱い期待が寄せられました。

AXプロデュース事業とは

AXプロデュース事業とは、AIを活用した業務改革（AX = AI Transformation）を、企業が理想的な形で実現できるよう総合的にプロデュースする事業です。単なるAIツールの導入支援に留まらず、企業のビジネスモデルそのものをAI前提で再構築し、持続的な競争優位性を創出する包括的なサービスです。経営課題や現場の業務プロセスを深くヒアリングした上で、最適なAI技術の選定から、実装、そして組織文化への定着・教育までを一貫して伴走支援をします。

主催者特別講演の背景と登壇の経緯

物流業界（特に運送領域）では、「2024年問題」による深刻な人手不足や、荷物をいかに効率よく運ぶかという課題が今も続いています。自動運転などの新しい技術が注目される一方で、現場の経営者や管理者からは「生成AIに興味はあるけれど、実際の毎日の業務でどう使えばいいのか分からない」というリアルな悩みの声が多く上がっていました。 このような業界の現状を受け、本イベントの主催者である「一般社団法人 国際物流総合研究所」より、アンドドットへ登壇の依頼（オファー）をいただき、これまで350社以上の企業や250以上の自治体へAI変革（AX）の伴走支援を行ってきた実績を活かし、物流現場の皆様が「明日からのAI活用を具体的にイメージし、すぐに実践できる」よう、解決へのアプローチを分かりやすくお伝えするために特別講演を行いました。

「人がすべき仕事の再定義」と物流現場へのAI実装

当日はパシフィコ横浜 アネックスホールにて、以下の4つの構成（アジェンダ）に沿って、約60分間の講演を行いました。

【当日アジェンダ】

前半（20分）｜知識編：AI活用の基礎、業務AXの考え方＋最新トレンド

中盤（15分）｜物流業界における生成AI活用の可能性（自社業務に持ち帰れる地図）

後半（15分）｜よく頂く質問（様々な経営層・管理者から寄せられるリアルな疑問）

クロージング（5分）｜まとめ＆アンケートのご案内

前半：AI活用の基礎、業務AXの考え方（知識編）

AI時代を生き抜くために必要な能力を、「AIリテラシー」「AIクリエイティビティ」「AIプロンプトデザイン」からなる階層構造「AIスキルピラミッド(R)」として体系的に解説しました。 さらに、業務改革（AX）の具体的な第一歩として、社内にある既存の業務を以下の3つの枠組みに仕分ける手法を提示しました

- 人の本質業務：信頼構築、意思決定、人材育成など、人間がやるからこそ意味がある業務。- 今は人が担う業務：技術や制度、文化などの制約により、現在は人間がシステムの橋渡しをしている業務。- AI・システムに任せる業務定型処理、データ入力、定型文書の作成など、原理的にAIで成立する業務。中盤：物流業界における生成AI活用の可能性（物流6機能マップ）

物流の「6大機能」に基づき、業務単位でのAIの相性を可視化した「物流6機能マップ」を公開。

さらに、外部ツールと連携して自律的に動く「AIエージェントシステム」のデモ映像・画面を交えながら、特にインパクトの大きい活用例を紹介しました。

- 受発注処理・問い合わせ対応の自動化FAX（手書き含む）やメール、PDFなど、荷主ごとにバラバラな注文書フォーマットをAIが自動で読み取り、自社の受注データへ瞬時に変換 。過去の履歴と照合することで、「いつもの倉庫」「来週月曜まで」といった人間の曖昧な表現も正確に解釈してシステムへデータ投入する一連の効率化アプローチを解説しました。- 自然言語によるデータ検索の簡易化（WMS/TMS連携）現場のスタッフが複雑な管理画面やBIツールの操作を覚えなくても、「先週入荷した○○社のロット、棚どこ？」「賞味期限が残り60日を切っている商品の一覧を出して」と普段の言葉でシステムに問いかけるだけで、AIが自動でSQL（データベース言語）に変換して的確な回答を導き出す仕組みを紹介しました。- 多言語での現場指示と安全管理外国人作業者が増えている現場に向けて、日本語の指示書や作業マニュアル（SOP）をベトナム語やネパール語などへ即時翻訳する活用例を提示。ただ翻訳するだけでなく、社内の専門用語集をAIに参照させることで翻訳のブレを抑え、現場の安全管理へと直結させる工夫を示しました。受講者アンケート結果：5段階評価で平均「4.18」の高評価を記録

講演後に実施した受講者アンケート（有効回答数67件）において、「内容のわかりやすさ」を5段階評価（「5」が最高評価）で集計したところ、平均スコア「4.18」という高評価を記録しました。

最高評価である「5」が過半数を占め 、全体の8割近くの受講者が「大変わかりやすかった」「わかりやすかった」と回答。

アンドドットが提唱するAX（AI変革）アプローチへの納得度の高さが、客観的な数値としても証明される結果となりました。



【受講者からのコメント（一部抜粋）】

コメント欄には、業界の最前線で活躍する様々なプレイヤーから、今回の講演に対する共感や、自社の課題解決に向けた熱いコメントが多数寄せられました。

- 「これまで多くの類似セミナーを聴講しましたが、最も丁寧でわかりやすい内容でした。また最新の技術までキャッチアップされ、プロンプト学習は効果があまりないなどの意見は比較的珍しいものながら、私の感覚とも一致し共感しました。改めて資料を確認させていただき、社内でも共有させていただきます。」- 「いかにAIを活用するかAI中心に考えがちですが、これからの時代、必要とされるSEは顧客と会話できるSEであるというお話は大変勉強になりました。」- 「今回お話を聞いてAIに関する考え方が変わりました。大昔のAIの印象で止まっていましたが、想像以上に活用の幅が広がっていてすぐにでも試してみたいと思います。自分の持っている業務でAIに代行出来そうな業務が多そうなので、まずは使ってみようと思います。」本講演の総括コメント茨木 雄太

アンドドット株式会社 代表取締役 福岡県 DXプロデューサー、名古屋市 DX推進計画 有識者

「歴史ある『ジャパントラックショー2026』での主催者特別講演という貴重な機会をいただき、大変光栄に思います。 会場で多くの皆様とお話しする中で、2024年問題に起因する人手不足や効率化への危機感の深さを改めて実感いたしました。当社のAX（AI変革）が目指すゴールは、単なるツールの導入や目先のコスト削減ではありません。現場のベテランが培ってきた大切なノウハウ（暗黙知）をAIの力で組織の資産へと変え、複雑な業務から人間を解放すること、つまり『人がすべき仕事の再定義』にあります。 これからもアンドドットは、経営層から現場の皆様までが一体となったAXをAIを伴走プロデュースし、貢献いたします。」

【アンドドット株式会社 会社概要】

会社名 ：アンドドット株式会社

代表取締役：茨木 雄太

本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル(GUILD) 2F-O1

事業内容 ：生成AIを活用したソリューション事業、および、それらに付帯する事業

URL ：https://and-dot.co.jp

【一般社団法人 国際物流総合研究所について】

会社名 ：一般社団法人 国際物流総合研究所（会長：南 元一）

本部 ：東京都中央区日本橋人形町1-6-10 ユニコム人形町ビル7階

URL ：https://www.e-butsuryu.jp/

【本リリースに関するメディアからの問い合わせ】

会社名 ：アンドドット株式会社

E-mail ：pr@and-dot.co.jp

担当者 ：アンドドット広報室