就労支援の現場発・未来型ワークサンプル&アセスメントSaaS「パレットサイン」全国提供開始 ― 障害のある方の「働く力」をデータで可視化

株式会社WAVE3

株式会社WAVE3（本社：東京都武蔵野市、代表取締役：近藤 貴司）は、就労支援事業所向けのデジタルワークサンプル&アセスメントシステム「パレットサイン（palette sign）」を、2026年6月15日より全国提供開始しました。利用者がワークサンプル（PCでの模擬作業）に取り組んだ実際の行動データを可視化し、多忙な支援員のアセスメントを支える“もう一つの目”としてご利用いただけます。

社会背景｜数字が示す「定着」への課題

厚生労働省「令和6年 障害者雇用状況の集計結果」によると、法定雇用率を達成した民間企業は 46.0% にとどまり、過半数が未達成です。一方で雇用障害者数・実雇用率はともに過去最高を更新し、障害者雇用は着実に広がっています。

そして 2026年7月には法定雇用率が2.7%へ引き上げられ、企業の障害者雇用は「人数」だけでなく「続けられるか（定着）」という"質"が問われる時代に入りました。さらに 2025年10月より新サービス類型「就労選択支援」 が始まり、本人に合った進路を客観的な根拠とともに見極める役割が、就労支援の現場にいっそう求められています。

「利用者は、支援員を選べない」という事実

その一方で、支援現場には課題もあります。支援員にも経験値の大小があり、1年目の支援員と10年選手とでは、利用者に提案できる“手札”（支援の選択肢）の数が当然違います。これはもちろん個人の優劣ではなく、経験という時間の蓄積の差で、全ての職種に同じ事が言えます。

たとえば「データ入力作業のミスがなかなか減らない...」という一つの場面でも、経験を積んだ支援員はいくつもの“手札”（提案可能な選択肢）を切り分けられます。元データを紙に変えてみる。入力前に読み上げる工程を挟む。10件ごとに区切って見直す。そもそも入力ではなく照合作業にスイッチする――。

そして「原因は集中力か？環境負荷か？識字か？」を見極め、いま切るべき手札を選びます。この感覚は座学だけでは身につかず、手札を増やすには年単位の経験と時間がかかります。

しかし、利用者は担当者を事実上選べず、またその方の人生の時間は待ってくれません。個人の努力では埋めきれない、構造的な課題がそこにあります。

「では、その利用者さまは、"運"だけで、自分の進路が決まってしまうのか？」

「長い経験を積んだ支援員しか、適切な評価は行えないものなのか？」

そんな問いを、支援現場に立つ中で強く感じました。その課題を解決する補助ツールとして開発されたのが『パレットサイン』です。

主要機能

本ツールには、大きく分けて4つの機能が実装されています。

- 機能１. 『強みチェッカー』：

・まず、30問で浮かび上がるその方の強みを、データで可視化。膨大な評価データから開発した、障害福祉特化の自己診断システムを内蔵。1人1人の特性、まだ見ぬ強みがはっきり見え、支援計画、進路相談の精度が飛躍的に向上します。

・次に、PC実務に酷似した実技テストで、現在地を把握。机上の空論ではない、実際のお仕事現場に非常に似通ったPC模擬業務を実施可能。現在の実力が見えるからこそ、目標立ての納得感が得られます。(テストの配信は支援員さまが行います)

業務実行力のテスト。実社会で遭遇する「あれ、この名刺汚れてて読めない！」のようなイレギュラー問題も。その方の強みや課題のデータが出る30の質問。支援員さまで試して頂くことも可能。- 機能２. 『学習コース』：

企業ニーズがある業務が詰まった、実践型学習プログラム。障害者雇用を行う企業複数へヒアリングを実施し、「この業務ができる利用者様を採用したい」の声から学習内容を逆算して開発しているため、企業の採用ニーズがある業務遂行力を集中的に鍛えられます。利用者さまのデータは、無制限に貯まり、・無事就労して卒業された方・入院などで一時休止されている方、などのデータは消えません。その方がまた施設に戻ってこられた時、あの時のそのまま、また最新の学習を再開できます。

PC事務の模擬作業がたくさん詰まった学習メニュー。初級~上級まで実装実際に手を動かさないとクリアできない学習プログラム。「動画を視聴して終わり」にはならない為、どこでつまづいているかが一目瞭然でわかります- 機能３. 『特訓メニュー』：

業務につながるスキルを反復練習できる機能。学習コースの中で必要なスキル、苦手だった業務をゲーム感覚で繰り返し特訓し、業務精度を高められます。頑張ったデータは蓄積され、頑張りが視覚化。モチベーション維持と向上に寄与します。

名刺入力のドリルも。実務に即した豊富な特訓メニューに取り組めますタイピング練習も、業務上必要な文章などが多く現れます- 機能４. 『体調記録』：

通所時に簡易的な体調を記録できる機能を実装。業務精度とその日の体調は切っても切れない相関性がある事実を支援現場で強く感じ、継続を苦に感じないボリュームでの体調記録を行えます。

「判定」ではなく「観測」という思想

体調の入力画面。最低限の項目なので、無理なく続けられます

パレットサインは、その方の強みや特性、傾向を「観測された事実」として示します。一方で、「あなたにはこの仕事・この進路が最適です」といった“断定”はしません。

"評価"には、自然な引力があると感じています。「あなたは単純作業向きだね。」と決めつけられると、その後の作業選びがそのレッテルを補強する方向に働き、気づかなかった強みの発掘機会が減っていく――悪気のないまま、可能性が狭まってしまう事があると思ってます。

パレットサインは、その作業が「向いています」「向いていません」ではなく、「複数項目を同時に扱うマルチタスク作業でも、業務スピードが落ちない傾向が見られました」などと言った"事実ベース"の伝え方で出力されます。レポートもただの評価書ではなく、本人と支援者が一緒に読み、次の一手を考えるための「対話シート」として設計し、ご本人が「これは自分の認識とは違うと思う」「この日は体調があまり良くなかったかも」と言える余白を必ず残します。

信頼関係を築き、寄り添い、最後に判断を下すのは、人と人にしかできません。 対面での支援が全ての基礎です。パレットサインはその手前の“観測の補完”に徹することで、支援員が人にしかできないことに集中できる環境をつくります。

変わり続けることが、パレットサイン

利用者さま1人1人の強みがハッキリわかるレポートが自動生成。企業へのアピールや、連携支援機関への共有資料として活用できます

社会や障害者雇用企業が求めるスキルは、時代とともに変わります。だからこそパレットサインは、学習コースや特訓、ワークサンプルの数・内容を固定しません。

現場と企業の声、そして“いま社会から求められるスキル”の変化に合わせて、収録メニューを継続的に増やし、入れ替えていきます。例えば、これからの企業の就労能力ニーズとして「生成AIを使った事務作業ができる事」が求められる(求人票に多く登場し始める等)場合、それを体系的に習得できる学習メニューが追加されます。

完成形の評価ツールではなく、いつでも“最新のワークサンプル環境”を提供し続けるために変化すること――それ自体が、パレットサインの設計思想です。

現場から生まれた、"超実践型システム"

パレットサインは、机上の空論ではありません。私たち自身が就労継続支援B型施設「GIF-TECH's」を創業し、支援現場に立ってきた経験を活かし、「実装→現場で使う→改善」のサイクルを実際の現場で回すことで、本当に使えるツールとして継続的にアップデートして参ります。

ご提供について

支援現場で感じた事を詰め込んだサービス

無料体験を実施しています。サービス詳細はサービスサイトをご覧頂き、お問い合わせフォームより体験ご希望の旨をご連絡ください。最短即日の導入も可能です。

代表コメント（株式会社WAVE3 代表取締役 近藤 貴司）

- サービスサイト：https://palettesign.jp- 価格：オープン価格- 対象：障害者就労支援関連施設、放課後等デイサービス、自立訓練施設、自治体、障害者雇用企業など(個人に向けたサービスではありません)

施設を運営する者としてずっと感じてきた違和感を、少しでも解決できる可能性を秘めたサービスをリリースでき、嬉しく思います。この数ヶ月間、昼夜問わず懸命に開発を行ってくれた仲間達、開発段階から多くの壁打ちに付き合っていただいた全国の福祉関連事業者の皆さまに、この場をお借りしてお礼申し上げます。すでに大変多くの導入希望を頂戴しており、本サービスへの期待を肌で感じます。

福祉の現場は何より「人」ありきだと思っており、ITツールのみで解決できるものだとは毛頭思っていない立場ですが、「結局データ化なんて出来ないよね」と諦めるのは非常に悔しいですし、何より若い世代に「福祉ってかっこいい！」と感じてもらいたい想いがあります。本ツールが、大好きなこの業界に何かしら良い影響を与えられるものになれる様、サービスの改善を続けて参ります。今後とも、弊社共々よろしくお願いいたします。

会社概要

本件に関するお問い合わせ

都内初 Web特化型就労継続支援B型「GIF-TECH's」チーム[表: https://prtimes.jp/data/corp/106297/table/16_1_3f4bf53330532bf7b4505709bd502649.jpg?v=202606190951 ]

株式会社WAVE3 担当：近藤 貴司 / 加藤 真桜

Email：info@palettesign.jp