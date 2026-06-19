洗練されたシルバー鏡筒が、毎日の撮影をさらに軽快に。フルサイズ対応AF単焦点レンズ「SG-image AF 35mm F2.2」シルバーモデルを追加発売

E&Iクリエイション株式会社

2ndfocus【セカンドフォーカス】（E&Iクリエイション株式会社運営）は、SG-image（エスジーイメージ）のフルサイズ対応の交換レンズ「SG-image AF 35mm F2.2」において、現在発売中のブラックモデルに加え、新たに上品な佇まいが魅力のシルバーモデルを追加し、2026年6月19日(金)に発売いたします。

メーカー希望小売価格：\38,000(税込)

対応マウント：ソニーE、ニコンZ

【SG-image AF 35mm F2.2 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/sg-af-35mm-f22

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5BW1MTM

軽量コンパクトな35mm AFレンズに、上品なシルバー鏡筒モデルが登場

製品概要

「SG-image AF 35mm F2.2」は、フルサイズ対応でありながら約157gからの驚異的な軽量コンパクト設計を実現した、実用性に優れたオートフォーカスレンズです。

今回追加となるシルバーモデルは、金属鏡筒ならではの質感を活かした上品な仕上がりが特長です。クラシカルなスタイルのカメラボディから現代的なミラーレス機まで自然に調和し、愛機に洗練されたアクセントを添えます。35mmの自然な画角と開放F2.2の明るさにより、街歩き、旅行、カフェ、日常のスナップなど幅広いシーンで活躍します。

35mmは、広すぎず狭すぎない自然な画角で、風景や人物、テーブルフォトをバランスよく撮影しやすい焦点距離です。大きなレンズを持ち歩く負担を抑えながら、背景をほどよくぼかした表現も楽しめるため、カメラ初心者の方にも扱いやすく、日常を気軽に美しく残せます。

高屈折率レンズ4枚と非球面レンズ1枚を含む5群7枚の光学設計により、コンパクトながらクリアでシャープな描写を実現。STMモーターによるスムーズなAFにも対応し、写真撮影はもちろん、日常動画にも使いやすい仕様です。

鏡筒には金属素材を採用し、軽快な携帯性と上質な質感を両立。日本国内販売モデルには、海外販売モデルでは別売りとなるレンズフードとレンズフードキャップを同梱しています。初めての単焦点レンズとしても、日常用のサブレンズとしてもおすすめの一本です。



主な特徴

・フルサイズ対応ながら軽量コンパクト

軽量設計により、カメラに装着したままでも持ち歩きやすいレンズです。街歩きや旅行、日常のスナップ撮影など、気軽にカメラを持ち出したいシーンに適しています。

・質感と耐久性を両立した金属鏡筒

鏡筒には金属素材を採用。コンパクトなサイズ感の中に、手にしたときの高い質感と日常使いに耐えうる堅牢性を兼ね備えています。

・開放F2.2による自然なボケ表現

絞り開放F2.2では美しいボケ味による立体感のある描写を、絞り込むことで細部までシャープな描写を発揮し、意図に合わせた幅広い画作りが楽しめます。

・高屈折率レンズ・非球面レンズを採用した光学設計

高屈折率レンズ4枚と非球面レンズ1枚を採用した5群7枚の光学設計により、各種収差を抑え、コンパクトながらクリアでシャープな描写を実現します。

・日本国内販売モデル限定でレンズフード類を同梱

日本国内販売モデルには、海外販売モデルでは別売りとなるレンズフードとレンズフードキャップを同梱しています。購入後すぐに持ち出しやすく、日常のスナップや旅行撮影でも安心して使用できます。

仕様

・対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ

・カラー：ブラック

・焦点距離：35mm

・フォーカスモード：AF(オートフォーカス)

・絞り羽根：9枚

・レンズ構成：5群7枚（高屈折率レンズ4枚、非球面レンズ1枚を含む）

・絞り範囲：F2.2-F16

・最短撮影距離：0.35m

・フィルター径：Φ52mm

・サイズ：E：Φ69mm×37mm（マウント部・フード部除く）

Z：Φ69mm×39mm（マウント部・フード部除く）

・質量：E：約167ｇ/ Z：約173g

・付属品：レンズキャップ、リアキャップ、レンズフード、レンズフードキャップ

・メーカー保証：2年間(自然故障が対象)

ソニーEマウントニコンZマウント

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_hI1g57jZOM ]

【SG-image AF 35mm F2.2 販売ページ 】

[2ndfocusオンラインストア]

https://2ndfocus.com/products/sg-af-35mm-f22

[Amazon]

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5BW1MTM

E＆Iクリエイション株式会社について

E＆Iクリエイション株式会社は2023年３月設立され、映像のクリエイティブな可能性を広げる為、取り組んでおります。映像業界の経験豊富な創業者が牽引する我々は、クリエイティビティと技術の融合を通じて、感動的な映像体験を創り出すことに情熱を傾けています



取り扱いブランド：AstrHori、SG-image、Viltrox、MR.DING、Thypoch、YUWOOD、AKuser BE THE ULTIMATE、POLARなど



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