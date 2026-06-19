創業５０周年記念　第2弾　総額700万円の大感謝祭り　夏の福袋＆当たりくじ付き500円ガチャ販売

株式会社アストジャパン

株式会社アストジャパン(本社：大阪府大東市、代表取締役：辻口智善、以下当社)は、

2026年6月で創業50周年を迎えました。50年間ご愛顧いただいたお客様に少しでも感謝の気持ちをお伝えするため、総額6,000円相当が入った福袋を3,000円で販売、さらに総額90万円相当の景品が当たる、当たりくじ付き500円ガチャを販売致します。

●「夏の福袋」概要

販売期間：6月15日(月)～7月26日(日)

販売個数：2000セット

販売店舗：大阪ふくちぁん直営店全店（右記FC店舗除く/瓜破店、平野店、仁和寺店、

加美店、和歌山北インター店）、福福らーめん全店、麺屋ふくちぁん全店

福袋引き換え期間：8月1日(土)～8月31日（月）

内容：１.クーポン券3,000円分（1,000円クーポン券×3枚）

２.50周年ロゴ入りマグカップ

３.大阪ふくちぁん餃子（冷凍18個入）1パック

４.大粒焼売(冷凍15個入)１パック

●「当たりくじ付き500円ガチャ」概要

販売開始：7月より順次販売開始（販売予定数終了まで）

販売個数：4200個

販売店舗：大阪ふくちぁん直営店全店（右記FC店舗除く/瓜破店、平野店、仁和寺店、

加美店、和歌山北インター店）、福福らーめん全店、麺屋ふくちぁん全店、

大阪ふくちぁん餃子一部店舗（六甲道店、関目店、吹田店、岡町商店街店）

景品：１.ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ペアチケット ※１

２.年間無料パスポート ※２

３.無料チケット ※３

４.大阪ふくちぁん餃子（冷凍36個入）1パック 無料引換券

５.50周年記念オリジナルグッズ

※１ JTBトラベルギフト（旅行券）でのお渡しとなります

※２ 業態ごとで引き換え商品が異なります。販売店舗でのみ利用可能です。

※３ 業態ごとで引き換え商品が異なります。販売店舗でのみ利用可能です。

●50周年イヤー

創業50周年となる本年6月から、2027年5月にかけて、これまで長くご愛顧いただき当社を支えて頂いたお客さまに、できる限り還元できるよう、様々な取り組みを行いたいと考えています。詳細につきましては、随時公表してまいります。

■会社概要

商号 ： 株式会社アストジャパン

代表者 ： 代表取締役 辻口智善

所在地 ： 〒574-0056 大阪府大東市新田中町4-11

創業 ： 1976年(昭和51年)6月

設立 ： 1993年(平成5年)2月

事業内容 ： 飲食店の運営 無人物販店の運営

資本金 ： 1,000万円

会社HP ： https://www.fukuchan.co.jp/

大阪ふくちぁんHP： https://www.fukuchan.co.jp/brand_fukuchan/fukuchan.htm