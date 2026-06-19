第一リアルター株式会社との包括業務提携締結に関するお知らせ

株式会社SQUEEZE

ホテル・観光業界のAX（AI Transformation：AIを活用した宿泊運営の変革）を推進する株式会社SQUEEZE（本店：北海道北広島市、代表取締役CEO：舘林 真一、証券コード：558A）は、当社の主要なサプライパートナー（不動産の開発・供給を担うパートナー）である第一リアルター株式会社（本社：東京都港区 、代表取締役：奈良田 隆、以下「第一リアルター社」）との間において、さらなる関係強化と中長期的な事業シナジーの創出を目的とした包括業務提携（包括的パートナーシップ）を締結いたしましたのでお知らせいたします。

本件の背景および目的

当社は、自社開発の宿泊管理システム「suitebook」と遠隔運営体制を活用したアセットライトな宿泊プラットフォームの拡大を推進しております。第一リアルター社とは、これまでも「Minn 大阪オタロード」をはじめとする複数の次世代型ホテルプロジェクトにおいて、強固な信頼関係のもと、友好的かつ高い成果を生み出す協業体制を築いてまいりました。

このたび、第一リアルター社が主要株主（保有割合11.48％）となったことを契機とし、両社のリアル（不動産開発）とテック（DXホテル運営）の強みをこれまで以上に緊密に掛け合わせることが、互いの企業価値向上に直結するとの認識で一致し、本包括業務提携の合意に至りました。

第一リアルター社とのこれまでの実績および今後の協業方針

第一リアルター社と当社は、これまでも「Minn 日本橋水天宮前」「Minn 難波日本橋」をはじめとする複数の宿泊施設において、アセットの開発と運営を共にしてまいりました。

今回の包括的パートナーシップの強化に伴い、両社は密にタッグを組み、以下の戦略的方針を進めてまいります。

１．中長期的な共同開発の推進（数年で約30施設の開発を目指す）

東京、大阪（オタロード実績に続く関西圏エリア）、京都、福岡など、インバウンドおよびファミリー需要の旺盛な主要都市において、土地の仕入れ段階のホテル企画から緊密に連携。今後数年では約30施設を目標とし、スピード感のある次世代型ホテルの共同開発体制を構築します。



２．次世代宿泊開発のリーディングモデルの確立

当社と第一リアルター社による共同プロジェクトを、テック×リアルが融合した「次世代型ホテル開発の標準モデル（ロールモデル）」として日本全国に広く発信してまいります。第一リアルター社が有する高度な土地仕入れ・開発ノウハウと、当社の効率的な運営プラットフォームの組み合わせが、これからの日本の観光インフラに新しい価値基準をもたらすことを市場に証明してまいります。

株主構成の変動について

本提携の締結に先立ち、2026年6月11日付で第一リアルター社より関東財務局へ提出された大量保有報告書、及び6月17日付で提出された大量保有報告書（訂正）に伴い、当社の株主構成において以下の通り変動が生じております。

本件は、第一リアルター社による市場内外での当社株式の買付によるもので、この結果、第一リアルター社による当社株式の総保有株式数は373,200株（保有割合11.48％）となっております。なお、この中にはジャフコSV4共有投資事業有限責任組合との市場外での取引*も含まれております。

*ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合による売却は、同組合と主幹事会社とのロックアップに関する合意に基づき適正に実施されたとのことです。

代表コメント

第一リアルター株式会社 代表取締役 奈良田 隆 氏

「SQUEEZE社の持つテックとリアルを融合させたオペレーション・エクセレンス、および「Minn」ブランドの持つ高い市場競争力を、これまでの共同現場を通じて確信しております。今回、株主として11.48%の株式を取得させていただいたことを機に、今後の事業展開についての包括業務提携を速やかに締結いたしました。今後数年間で30施設という目安を両社で視野に入れながら、一丸となって日本の観光インフラの未来を切り拓いてまいります。」



株式会社SQUEEZE 代表取締役CEO 舘林 真一

「これまでも開発パートナーであった第一リアルター様に、包括業務提携のパートナーとして深く参画いただけることを大変光栄に思っております。また、創業初期より支援いただいたジャフコ グループ様に、改めて深く御礼申し上げます。 ジャフコ様から受け取ったバトンを大切にしながら、第一リアルター様の圧倒的な開発推進力とともに、テック×リアルが融合した「次世代型ホテル開発の標準モデル（ロールモデル）を力強く推進してまいります。」

今後の見通し

本業務提携について、詳細な開発計画については未定のため当期業績に与える影響は軽微としておりますが、今後、業績に重要な影響を与える事象が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。



■ 第一リアルター株式会社について

会社名：第一リアルター株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門4-1-1神谷町トラストタワー25階

創業：1994年8月

代表者：代表取締役 奈良田 隆

事業内容：マンションディベロップメント、ホテルディベロップメント、不動産投資コンサルティング、機関投資家への不動産販売、ホテルオペレーター会社への出資

URL： https://www.d1rc.com/



■ 株式会社SQUEEZEについて

会社名：株式会社SQUEEZE（SQUEEZE Inc.）

上場：東証グロース（証券コード：558A）

所在地：北海道北広島市栄町1丁目52番

創業：2014年9月1日

代表者：代表取締役CEO 舘林真一

事業内容：次世代オペレーションプラットフォーム「suitebook」を中心としたAX（宿泊運営のデジタル変革）プラットフォームの提供、AIを活用した宿泊業界向け運営プラットフォームの開発・提供、ホテルの企画・運営およびBPOによる運営支援

URL： https://squeeze-inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

SQUEEZE IR窓口：ir@squeeze-inc.co.jp