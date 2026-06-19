クラシカルな描写思想を受け継ぐ中望遠。LIGHT LENS LAB「M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック」登場

株式会社焦点工房

株式会社焦点工房は、LIGHT LENS LABの交換レンズ 「M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック」 および対応する 「E55 UVレンズフィルター シルバー」 を、2026年6月19日（金） より販売開始いたします。

本製品は、Z21シリーズに新たに加わる75mmの中望遠レンズです。Z21シリーズは、フランスの銘玉 「Angenieux 50mm F1.5 Type S21」 に敬意を払い、その魅力を現代の光学技術と新素材で再構築する思想から生まれました。

今回登場する75mmモデルは、既存の50mmモデルで培われた柔らかさや立体感のある描写を受け継ぎながら、中望遠としての魅力をより深く味わえるよう最適化された1本です。

※画像は装着イメージです。カメラは商品に含まれません。※画像は装着イメージです。カメラは商品に含まれません。

75mmという画角は、被写体との距離感を自然に保ちながら、背景をやわらかく整理しやすいのが特長です。人物を撮れば表情がすっと引き立ち、小物やテーブルフォトでは主題が印象的に浮かび上がります。

春夏のやわらかな自然光のなかでのポートレートや、街歩きのスナップで何気ない被写体を印象深く切り取る場面でも、このレンズならではの“詩的な描写”が活きてきます。

Z21シリーズの描写思想を受け継いだ、75mm専用の光学設計

本製品は、50mmモデルの描写特性を踏まえつつ、75mmに合わせて独自に光学設計を見直しています。

柔らかなトーンや立体感のある描写を継承しながら、周辺部の描写性能や画面全体の均一性にも配慮。クラシカルな味わいを大切にしながら、現代の撮影スタイルにも応えるバランスに仕上げています。

シャープネスとやわらかさを両立する、新素材・新設計

ランタニドを含んだ最新の光学ガラスを採用し、コーティングも現代技術により最適化。解像感やコントラストを高めながらも、階調の豊かさややわらかなトーン、美しいボケ味をしっかり両立しています。

単にシャープなだけではなく、被写体の空気感まで描きたくなるような表現力が、このレンズの大きな魅力です。

中望遠ならではの遠近感で、被写体を自然に際立たせる

75mmは、標準レンズとはひと味違う距離感で撮影を楽しめる焦点距離です。背景との関係を整えやすく、主役をすっきり見せたい場面にぴったり。

ポートレートはもちろん、アクセサリーや雑貨、季節の花、カフェの一皿など、身近な被写体にも印象的な存在感を与えてくれます。撮るものを少し丁寧に見つめたくなる、そんな撮影体験を後押しする一本です。

クラシカルなルックスと、所有するよろこびを高めるマットブラック

外観は、歴史ある「S21」のスタイルを思わせるクラシカルな雰囲気を大切にしながら、ヘリコイドや絞りリングの操作感にもこだわっています。

さらに、鏡筒には反射を抑えた艶消し仕上げのマットブラックを採用。落ち着いた存在感と高級感をあわせ持ち、カメラに装着したときの佇まいまで楽しめるモデルです。手に取った瞬間のしっとりとした質感も含めて、使うたびに愛着が深まります。

より大きな撮像素子にも対応するイメージサークル

本製品は、35mmフルサイズに対応し、マウントアダプター使用時には44×33mmフォーマットの撮像素子でも使用可能です。Z21シリーズらしい描写を保ちながら、より大きなイメージサークルを実現している点も特長です。

なお、44×33mmフォーマット装着時には、画面周辺に周辺減光やわずかなケラレが生じる場合があります。

レンズとの一体感を高める専用UVレンズフィルターも同時発売

あわせて発売する「LIGHT LENS LAB E55 UVレンズフィルター シルバー」は、本レンズの外観に調和するデザインを採用したUVカットフィルターです。

透過性と平面精度に優れた薄型設計の光学ガラスを使用し、30層以上の多層コーティングに加え、キズに強いハードコートと撥水防汚コートを採用。日常の撮影でレンズ前面を保護しながら、見た目の一体感と使いやすさにも配慮しています。

主な仕様

発売情報

M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック- 対応マウント：ライカMマウント- 対応撮像画面サイズ：35ｍｍフルサイズ- 焦点距離：75ｍｍ- レンズ構成：4群6枚（ダブルガウスタイプ）- フォーカス：MF（マニュアルフォーカス）※距離計連動型- 絞り：F1.5-F22- 絞り羽根：10枚- 最短撮影距離：1m- フィルター径：55mm- サイズ：約Φ63.5×75.7mm（マウント部除く）- 質量：約454g- 付属品：前後キャップ、レンズケース- メーカー保証：3年間（自然故障が対象）E55 UVレンズフィルター シルバー- 対応レンズ：LIGHT LENS LAB M 75mm f/1.5 Z21などのE55規格のレンズ- フィルター径：55mm- 枠素材：アルミニウム- ガラス：光学ガラス- コーティング：UVカット発売日：2026年6月19日(金)

※メーカー希望小売価格：オープンプライス

購入はこちら :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002458

その他商品ページ

[ Amazon JP ]

M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5QF7CDX?th=1)

E55 UVレンズフィルター シルバー(https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5QGB8G4?th=1)



[ 楽天 ]

M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック(https://soko.rms.rakuten.co.jp/auc-stkb/lll-75m-z21/)

E55 UVレンズフィルター シルバー(https://soko.rms.rakuten.co.jp/auc-stkb/l-z21-uv-e55/)

[ ヤフーショッピング ]

M 75mm f/1.5 Z21 マットブラック(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/search.html?p=LLL-75M-Z21#CentSrchFilter1)

E55 UVレンズフィルター シルバー(https://store.shopping.yahoo.co.jp/stkb/l-z21-uv-e55-s.html)

About LIGHT LENS LAB

LIGHT LENS LAB（ライトレンズラボ）は、中国の投資家が発起人となり設立されたメーカー。趣味から始まった初代ズミクロン35mmF2復刻プロジェクトでは、レンズ構成や使用する素材だけではなく描写性能までオリジナルに限りなく近い製品（周八枚）を生み出し話題になりました。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

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