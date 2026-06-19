(お知らせ)ダイナミックマッププラットフォーム、東京都主催「第1回 ITデジタル就職展」に出展

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社

ダイナミックマッププラットフォーム株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO: 吉村 修一、以下「当社」)は、2026年6月27日(土)に東京都文京区の東京ドームシティ・プリズムホールで開催される「第1回 ITデジタル就職展」に出展します。

本イベントは、ITデジタル業界への就職・転職を希望する方や、ITデジタルスキルを活かしたキャリアアップを希望する方のための合同就職説明会／面接会として、東京都の主催により開催されるものです。

今回が初開催となるこのイベントには、6月26日(金)と27日(土)の2日間で約100社がブース出展する予定で、当社は2日目の27日(土)に出展します。

当社は本イベントへの出展を通じて、事業理解の促進および採用強化を目的に、当社の手がける事業やパーパス・ビジョン・バリューについてご紹介するほか、募集ポジションの説明および応募受付を実施します。

＜当社出展概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/63188/table/199_1_c74f75c76ae4a79e6a013905b0aa9c1c.jpg?v=202606190951 ]

＜「第1回 ITデジタル就職展」概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/63188/table/199_2_f13c10b7bde85df1bf7b64b06b922bfe.jpg?v=202606190951 ]

公式サイト: https://www.digital-career-fair.com

【参考資料】

当社は、当社の存在意義・社会的役割を示す「パーパス／Purpose」、目指す未来像を示す「ビジョン／Vision」、共有すべき価値観・行動指針を示す「バリュー／Value」として、それぞれ下記を掲げています。

＜パーパス／Purpose＞

デジタル社会インフラとして､高精度位置情報基盤をグローバルに構築し、自動運転をはじめとする 新しい未来を拓く

＜ビジョン／Vision＞

“Modeling The Earth”

「高精度位置情報の提供を通じてあらゆる産業における共通基盤を目指す」

- 絶対精度を有する巨大な仮想空間を生成し、デジタル社会の標準インフラとして、あらゆる産業から参照される高精度位置情報の共通基盤を目指す- 先端技術開発を進め各産業で共通に必要なプロダクトを整備し、顧客の付加価値創造を扶け、これらを産業横断的につなげ事業を拡げる

＜バリュー／Value＞

“GIFT!”

・G Global Mindset

さまざまな国籍の社員がおり、さまざまな国籍の企業と仕事をしている。

・I Innovate

昨日とは違う今日、今日とは違う明日を意識して、挑戦してほしい。

・F Fast Move

早く動く。小回りが利くベンチャーの強みを活かそう。

・T Trust & Respect

バックグラウンドの異なる人が集まっているため、お互いに思いやりを持とう。

・！ ！Be youthful！

新鮮な気持ちを忘れず、初心にかえって仕事をしてほしい。年齢に関係なく、ワクワク感と、これってどうなんだろうという倫理観を大切にしてほしい。

※社員が当社グループで働くうえで持つべきバリューについて、上記5項目の頭文字をとって「GIFT！」と名付けています。

＜ダイナミックマッププラットフォーム株式会社について＞

当社は日本政府によるバックアップのもと、国内自動車メーカー10社等の出資により設立されました。日本をヘッドクオーターに、北米・欧州・中東・韓国に拠点を構え、現在26ヶ国で事業を展開。自動運転や先進運転支援システム(ADAS)をはじめ、シミュレータ環境構築、インフラ管理、除雪支援など、幅広い用途に向けて高精度3次元データを提供しています。

「Modeling the Earth」＝地球のデジタル化をビジョンに、高精度3次元データのプラットフォーマーとして、様々な産業分野におけるイノベーションを共創します。

設立: 2016年6月

本社: 東京都渋谷区

代表者: 吉村 修一

事業内容: 自動運転・ADASをはじめ多様な産業を対象とした高精度3次元データの提供

公式サイト: https://www.dynamic-maps.co.jp/

公式X: https://x.com/dynamic_maps