GetPairr公式、Prime Day先行キャンペーン開始！純正ナビをミラーリング＆ワイヤレスCarPlay化する「Mirror Cast」が7,999円に

惠州凌鹰智能科技有限公司

カーエレクトロニクスブランド「GetPairr」は、Prime Dayに先駆け、2in1車載アダプター「GetPairr Mirror Cast」を対象とした先行キャンペーンを、2026年6月19日（金）から7月6日（月）まで実施します。

キャンペーン期間中は、Amazon販売価格8,800円のところ、

公式限定クーポンコード「YHRCA510」を適用することで、7,999円にて購入できます。

Prime Day前に、GetPairr公式価格を先行投入

今回のキャンペーンは、夏の大型セールシーズンに先駆けて実施するGetPairr公式の期間限定企画です。

Amazon販売価格8,800円から、限定コードの適用でさらに801円OFF。対象期間中は、GetPairr Mirror Castを7,999円で提供します。

車内の有線接続を減らしたい方、純正ディスプレイをさらに活用したい方に向けて、導入しやすい先行価格を設定しました。

【キャンペーン概要】

対象製品：GetPairr Mirror Cast

通常販売価格：8,800円（税込）

コード適用価格：7,999円（税込）

割引額：801円OFF

クーポンコード：YHRCA510

実施期間：2026年6月19日（金）～7月6日（月）

販売ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPXJDF1

※価格およびキャンペーン内容は予告なく変更・終了する場合があります。

ミラーキャストとワイヤレスCarPlayを1台に集約

GetPairr Mirror Castは、スマートフォンの画面を車載ディスプレイへ映すミラーキャスト機能と、有線CarPlayをワイヤレス化する機能を1台に集約した2in1車載アダプターです。

送信アダプターをスマートフォンに、受信アダプターを車両のCarPlay対応USBポートに接続する構成を採用。スマートフォンの画面を車載ディスプレイへ表示しながら、普段のCarPlay接続もケーブルレス化できます。

新たなディスプレイを設置する必要はありません。純正カーナビをそのまま活かし、車内の配線を抑えながら機能を拡張します。

アプリ不要。接続して、車載画面へ出力

ミラーリングは、送信側と受信側のアダプターを接続して使用します。

専用アプリを別途インストールする必要はありません。

地図アプリ、写真、旅行ルート、スマートフォン上の各種画面を車載ディスプレイへ表示可能。

同乗者とのルート確認や、停車中の写真共有など、スマートフォンの小さな画面を複数人で覗き込む手間を減らします。

表示比率は、デフォルト、フィット、ストレッチの各モードから切り替え可能。車載ディスプレイのサイズや用途に合わせて調整できます。

※運転者による走行中の画面注視および操作は行わないでください。映像の確認や操作は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。

エンジン始動後、自動でワイヤレスCarPlayへ

ワイヤレスCarPlayは、初回のBluetooth設定後、次回以降の乗車時に自動再接続します。

毎回iPhoneをケーブルに接続する必要がなく、

エンジン始動後からナビ、音楽、通話、メッセージ、Siri音声操作などをスムーズに利用できます。

短距離の移動でも接続作業を省きやすく、スマートフォンの充電ポート周辺もすっきり。ミラーリングとCarPlayは、車載画面上から用途に応じて切り替えられます。

対応条件を明確化。技適認証と1年間保証にも対応

本製品は、純正の有線CarPlayを搭載した車両専用です。ワイヤレスCarPlayのみを搭載した車両では使用できません。

ミラーリング対応条件は以下のとおりです。

- iPhone：USB Type-C端子を搭載した対応機種- Android：DisplayPort Alternate Modeによる映像出力対応機種- 車両：純正有線CarPlay対応車

iPhone 16e、iPhone 17e、iPhone Airなど、一部端末は映像出力仕様により対応しない場合があります。また、Android端末でもDisplayPort映像出力に対応していない機種ではミラーリングを利用できません。

車種については、レクサス、BMW、MINI、Teslaなど一部車両が非対応となります。

スバル車を含め、購入前に車両が純正有線CarPlayに対応しているかご確認ください。

GetPairr Mirror Castは技適認証を取得し、購入日から1年間の製品保証を付帯しています。

接続方法や対応条件について不明な点がある場合は、GetPairrサポート窓口へ相談できます。

クーポンコードの使用方法

- ステップ1: Amazonの商品ページで「今すぐ買う」をクリックします。- ステップ2: 注文画面のクーポンコード入力欄に「YHRCA510」と入力し、「適用」をクリックします。- ステップ3: 注文確定前に、販売価格が7,999円になっていることを確認してください。

Prime Dayを待たず、先行価格で車内環境をアップデート！

GetPairr Mirror Castは、ミラーキャストとワイヤレスCarPlayを1台にまとめ、純正カーナビの使い方をさらに広げます。

【製品情報】

商品ページへ :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPXJDF1

製品名：GetPairr Mirror Cast

販売価格：8,800円（税込）

コード適用価格：7,999円（税込）

クーポンコード：YHRCA510

キャンペーン期間：2026年6月19日（金）～7月6日（月）

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GKPXJDF1

※クーポンコードは注文確定前に適用してください。

※割引が反映されていない状態で注文を確定した場合、注文後に割引を適用することはできません。

※在庫状況により、キャンペーン期間中でも販売を終了する場合があります。

※走行中の動画視聴や画面操作はお控えください。