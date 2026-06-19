株式会社アースインフィニティ

株式会社アースインフィニティ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：濱田幸一）は、これまで他社からの契約切り替え（スイッチング）を中心としていた都市ガス事業において、新たにお引越しや新居ご入居時の「新規開栓」手続きの取り扱いを本格的に開始しております。これに伴い、電気・ガスのセット獲得が加速し、ガス契約数が順調に増加しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。

1．本取り組みの背景および目的（スイッチングから新規開栓への本格展開）

当社はこれまで、主に他社からの契約切り替え（スイッチング）を中心として、電気・ガスのセット割引提案による顧客基盤の拡大を進めてまいりました。その結果、直近におけるガス契約数は順調な増加傾向を維持しております。

これまでの順調な拡大を背景に、さらなる成長加速を図るため、お客様や販売代理店様及び不動産関係者様からのニーズが非常に高かった、お引越し等のタイミングにおける「新規開栓」手続きへの対応を本格的に開始いたしました。

これにより、従来の切り替え（スイッチング）需要だけでなく、ライフイベントに伴う「新生活スタート時」の新規獲得チャネルを確立し、さらなる成長トレンドを確固たるものにしてまいります。

2．「新規開栓」本格開始による主なメリット

本サービスの本格展開により、以下の効果を見込んでおります。

顧客獲得ペースのさらなる加速

引越しに伴う新規入居者のワンストップ契約（インバウンド）を新たに取り込むことで、ガス契約数の増加ペースをさらに引き上げます。

解約率の低下（ストック収入の長期安定化）

入居当初から電気・ガスをセットでご利用いただくことで、お客様の利便性が大幅に向上し、長期にわたる安定した契約継続（LTVの向上）に繋がります。

3．今後の展開

現在、ガス顧客の獲得は非常に順調に推移しておりますが、今後は不動産管理会社様等とのアライアンス強化や、Web申込動線の最適化を進め、今期の目標達成に向けてさらなる上積みを一丸となって目指してまいります。



4．今後の見通し

本件による当期の連結業績に与える影響は現在精査中ですが、ガス契約数の順調な拡大は中長期的な収益基盤の底上げに大きく寄与するものと考えております。今後、開示すべき重要な事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。