【M＆Aご成約】出張買取リユース事業のVOOMと大黒屋グループ・ラックスワイズのM&Aを支援

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社(東京都中央区・代表取締役社長 中村悟)は、宮城県仙台市を拠点に出張買取事業を展開するVOOM株式会社と、店舗型リユース事業を強みとする大黒屋ホールディングス株式会社の連結子会社であるラックスワイズ株式会社のM&Aを仲介いたしました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/162/(https://www.ma-cp.com/case/success/162/)

M&A概要

VOOM株式会社は2022年の創業以来、出張買取に特化したリユース事業を展開し、自社コールセンターによる集客力と高い営業力を強みに、仙台を拠点として全国へ事業を拡大してきました。リユース業界No.1を目指して成長を続ける一方、自身の営業力や影響力に依存した成長モデルには限界があるとの危機感を抱き、従業員の将来や事業の持続的成長を見据えてM&Aを検討。M&Aキャピタルパートナーズを通じて譲受企業の探索を進める中で出会ったのが、大黒屋ホールディングス株式会社の連結子会社であるラックスワイズ株式会社です。VOOMの「出張買取型」と大黒屋グループの「店舗型」という双方の強みを融合することで大きなシナジーが期待できることに加え、上場企業グループの経営基盤やブランド力を活用しながら、事業成長の加速と従業員の活躍機会の拡大を実現できると判断し、本件M&Aが成立しました。

▼今回のM&Aご成約インタビューはこちらをご覧ください

https://www.ma-cp.com/case/success/162/(https://www.ma-cp.com/case/success/162/)

譲渡企業

VOOM株式会社

代表取締役社長：遠藤 裕次郎 氏

本社所在地：宮城県仙台市

事業内容：出張買取を行うリユース事業

M&Aの検討理由：更なる成長のため

譲受企業

ラックスワイズ株式会社

大黒屋ホールディングス株式会社 経営企画室 室長：小田 泰山 氏（株式会社キーストーン・パートナース エグゼクティブヴァイスプレジデント兼務）

本社所在地：東京都港区

事業内容：中古衣料品の販売等のリユース事業

M&Aの検討理由：事業拡大のため

担当アドバイザー

企業情報部 課長 相澤 良

新卒で大手金融機関に入社。建設業界、運送業界、IT業界を中心に中堅・中小企業の法人営業の業務に従事。その後中堅中小企業の更なる成長発展に尽力していきたいとの思いからM&Aキャピタルパートナーズに参画。

当社入社後、建設業界や製造業を中心に幅広い分野にてM&A支援実績を有する。

【会社概要】

名称：M&Aキャピタルパートナーズ株式会社（東証プライム上場 証券コード 6080）

所在地：東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー36階

代表者：代表取締役社長 中村 悟

設立：2005年10月

事業内容：M&Aサービス関連事業

代表番号：03-6770-4300

URL：https://www.ma-cp.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

M&Aキャピタルパートナーズ株式会社

広報室 武田 彩佳

電話：03-6770-4305 メールアドレス：pr@ma-cp.com