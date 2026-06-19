【家計意識調査】約9割が「去年より食費負担が増えた」

株式会社カウシェ

株式会社カウシェ（本社：東京都渋谷区）は、2,021名を対象に「家計意識調査」を実施しました。

＜調査サマリー＞

- 94.2% が「去年より食費負担が増えた」と回答- 65.2% が「去年よりさらに大きく増えた」と実感- 48.2% が「どの費目も削れていない」と、節約の限界が顕在化- 食費を削れない理由1位は「健康・栄養面で妥協できないから」（34.9%）- 74.2% が「卵・乳製品」の値上がりを新たに実感- 71.2% が「ポイ活」など家計の足しを作る行動を開始

＜調査結果詳細＞

9割が「去年より食費負担が増えた」、 7割は「大きく増えた」と実感

去年と比べた食費負担の変化を聞いたところ、女性回答者の94.2%が「増えた」と回答。さらに 「去年よりさらに大きく増えた」と答えた人は65.2%に上り、特に40-50代女性に絞ると67.7%に達しました。

総務省が発表する消費者物価指数では値上げ品目数の高止まりが続いていますが、本調査は数値の裏側にある"生活者の体感"を可視化するものです。物価高が長期化する中、生活者は既に「高い」と感じている水準から、さらに上乗せの負担を実感している実態が明らかになりました。

「もう削れない」── ほぼ半数がどの費目も削減できず

実際に削れた費目を聞いたところ、「まだ削れていない」と答えた女性回答者は48.2%に達し、ほぼ半数が「どの費目も削減できていない状況」であることが分かりました。

特に深刻なのが食費です。「食費を削りたい」と答えた人は79.6%に対し、「実際に食費を削れた」と答えた人はわずか 9.6%。約70ポイントのギャップ が、削りたくても削れない構造を示しています。

その背景を聞いたところ、削れない理由1位は「健康・栄養面で妥協できないから」（34.9%）。2位は「すでに限界まで削っているから」（23.2%）。

節約意識が薄れているのではなく、削るべきものが既に削り切られている家庭が多数派になりつつあることがうかがえます。

値上がりを最も実感する食品は「卵・乳製品」74.2%

今年特に値上がりを新たに実感した食品を聞いたところ、女性回答者の74.2%が「卵・乳製品」を挙げ最多。続いて「お菓子・飲料」73.3%、「肉類」60.5%、「米」58.3% という結果となりました。

注目すべきは、食卓の定番である卵・乳製品の負担感の方が強く出ている点です。日々の暮らしに欠かせないこうした食材の値上がりが、家計負担を直接的に押し上げていることが分かります。

「節約」という我慢から、楽しみながら家計を補う「プラス」の行動へ── 7割が新しい行動を開始

節約以外で家計を補うために今年から始めたことを聞いたところ、女性回答者の71.2%が何らかの行動を開始していました。最多は「ポイ活」（39.3%）、続いて「クーポン・キャッシュバックの活用」（21.9%）という結果に。

また、今後試してみたい行動を聞いたところ、「ゲーム感覚で食材やポイントがもらえるアプリの利用」が41.7%に上り、節約疲れの中で「楽しみながら家計を補う」という新しい選択肢への関心が高まっていることが明らかになりました。

今回の調査結果は、物価高が単発の値上げではなく、複数年にわたる累積的な負担として生活者に圧し掛かっていること、そして既に多くの世帯が「節約の限界」に直面していることを示しています。9割が「去年より負担が増えた」と感じ、半数が「どの費目も削れていない」状況の中で、生活者は「削る」から「稼ぐ・もらう」「楽しみながらお得を得る」という新しい方向に動き始めています。

カウシェは、お買い物をしながらゲーム感覚で野菜などの食材が無料でもらえる「カウシェファーム」をはじめ、こうした生活者の新しいニーズに応えるサービスを提供してまいります。

＜調査概要＞

調査名：家計意識調査

有効回答数：全国の男女 2,021名（うち女性 1,553名）

調査方法：インターネット調査

調査実施：2026年6月15日～6月17日

調査主体：株式会社カウシェ

※本調査結果を引用・転載いただく場合は「カウシェ調べ」と明記ください。

お買い物アプリ「カウシェ」とは

「カウシェ」は、「誰かと一緒に」を楽しむ、お買い物アプリです。

「カウシェファーム」や「みんなの投稿」機能を使って買い物をすることで、お得な価格で商品を購入することができ、友人や家族、またはSNS上の誰かとコミュニケーションを取りながらショッピングを楽しむことができます。

株式会社カウシェについて

「日常に楽しさを」をミッションに、お買い物アプリ「カウシェ」を運営しています。お買い物をするお客様と、モノを売りたい事業者の双方がワクワクするようなショッピング体験を実現することで、「物を購入する」という目的に留まらず、楽しさを追求できる場所として、デジタルの買い物体験のアップデートを目指します。

「カウシェ」アプリ概要

正式名称：「カウシェ」

開発・運営：株式会社カウシェ

対応端末：iPhone, Android

サービス地域：日本

対応言語：日本語

サービス開始日：2020年9月1日

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1527218749

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kauche.kauche

公式Xアカウント：https://x.com/kauche_jp

会社概要

会社名：株式会社カウシェ

事業内容：「カウシェ」の運営

代表者名：門奈剣平