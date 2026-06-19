色で遊ぶ、暮らしを変える。MERRYFRIDAYのスローケットに新作2モデル登場。7月1日より博多阪急にて先行発売。

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総代理店を務める韓国発ライフスタイルブランド「MERRYFRIDAY（メリーフライデー）」は、新作スローケットコレクション「Azzuro Arancia（アッズーロアランチャ）」および「Rose Verde（ローズヴェルデ）」を発表いたします。

本コレクションは2026年7月1日（水）より博多阪急8Fで開催される「CAViAR PRODUCTS POP-UP SHOP」にて先行発売。7月15日（水）よりCAViAR PRODUCTSおよび全国のMERRYFRIDAY取扱店にて順次販売を開始いたします。

空間に、ひと目でわかる彩りを。

MERRYFRIDAYが提案する新たなストライプシリーズは、インテリアとアウトドアの境界を軽やかに行き来するスローケットコレクション。ソファやベッドに掛けるだけで空間の印象を変え、キャンプやピクニックではサイトを彩るアクセントとして活躍します。

今回登場するのは、イタリア語で「空色とオレンジ」を意味する"Azzuro Arancia"と、「ピンクとグリーン」を意味する"Rose Verde"の2モデル。鮮やかな色彩と大胆なストライプデザインが、暮らしに新しいリズムをもたらします。

Azzuro Arancia

太陽のように鮮やかなオレンジとブルー。

Azzuro Aranciaは、強い陽射しの下で映えるオレンジとブルーのコントラストが印象的なモデル。大胆なストライプでありながらどこか心地よく、ソファやチェアにさらりと掛けるだけで空間の主役になる存在感を持っています。夏のアウトドアシーンにもよく映え、キャンプサイトやテラスに彩りを添えてくれます。

Rose Verde

やわらかく、軽やかなピンクとグリーン。

Rose Verdeは、ピンクとグリーンの組み合わせが生み出す優しく爽やかなカラーリングが特徴。空間に自然な抜け感と軽やかさを与え、ナチュラルなインテリアにも心地よく馴染みます。柔らかな印象でありながら、ストライプの存在感によって空間のアクセントとしても機能する一枚です。

織りだからこそ生まれる奥行き。

両モデルともプリントではなく、ジャカード織りによるフルパターン仕様。織りによって表現された柄は立体感と奥行きを持ち、光の当たり方や見る角度によって豊かな表情を見せます。

130×160cmの使いやすいサイズは、ソファやベッドに掛けるだけでなく、ひざ掛けや肩掛けとしても活躍。さらに床にラフに敷けばラグとしても使用でき、キャンプやピクニック、防寒用など幅広いシーンで使用できます。デザイン性と実用性を兼ね備えた、MERRYFRIDAYらしいマルチユースなアイテムです。

MERRYFRIDAY STRIPE COLLECTION

Azzuro AranciaRose Verde

【商品概要】

価格：各\9,900

（税込）サイズ：160×130cm

素材：コットン30%、ポリエステル70%

【先行発売情報】

先行発売日：2026年7月1日(水)から14日(火)

販売場所：CAViAR PRODUCTS POP-UP SHOP 博多阪急8F

【一般発売情報】

一般発売日：2026年7月15日(水)

販売店舗：CAViAR PRODUCTS（https://www.caviar-products.jp/）/ 全国のセレクトショップ ほか

【お客様お問い合わせ先】

株式会社ビヨンクール

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207

TEL：03-6804-5201