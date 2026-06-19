全国の自治体・官公庁・企業から地域共創を担う約30名が登壇決定。初の九州開催「全国シェアリングシティフォーラム2026 in 福岡」全プログラムを公開

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

一般社団法人シェアリングエコノミー協会（代表理事：上田祐司、石山アンジュ）は、2026年7月31日（金）に福岡県福岡市で開催する「全国シェアリングシティフォーラム2026 in 福岡」について、全プログラム及び現時点最新の登壇者、スポンサー情報を公開します。

本フォーラムは、「SHARE the LOCAL ― シェアで日本列島の未来を共創する。」をテーマに、人口減少、観光、関係人口、二地域居住、地域交通、遊休資産活用など、地域が抱える社会課題に対して、「シェア」を切り口に自治体・企業・スタートアップ・地域プレイヤーが共に未来を描く、セクター横断型の地域共創カンファレンスです。

全国から地域共創を担うキーパーソンが集結

全国シェアリングシティフォーラムとしては初の九州開催となり、自治体首長、中央官庁、企業、スタートアップ、地域プレイヤーなど、地域の未来に向き合う多様な担い手が福岡に集結します。

オープニングでは、福岡県知事 服部誠太郎氏、自由民主党 衆議院総務委員長・衆議院議員 古川 康氏など来賓の皆様から、福岡をはじめとした地域におけるシェアリングエコノミーの実装への期待を語っていただきます。

※登壇者一覧は下部に記載。

※なお、チケットは6月20日（土）まで超早割チケットを販売中です（以降も早期申し込みが優遇される価格設定です）。

地域課題を「シェア」で解決する6つのセッション

【SESSION1】

日本列島シェア宣言 ― シェアで日本列島の未来を共創する ―

【SESSION2】

観光立国日本の未来 ― 九州からつくる、観光の新市場と共創型の地域づくり ―

【SESSION3】

遊休資産を活用した人口のシェアリングとは

― 二地域居住推進と関係人口創出 ―

【SESSION4】

サーキュラーエコノミーに、地域はどう向き合うべきか

― 環境と地域経済を両立する官民連携と企業成長の新戦略 ―

【SESSION5】

日本の労働市場・人材育成

― 人口のシェアで地域経済を強く豊かに ―

【SESSION6】

強い地域経済をつくる、新しい産業のかたち

― ローカル発ビジネスが日本の成長を牽引する ―

新たな共創機会として企業ブース・ワークショップも実施

今年は新たに、同会場内で、参加企業によるブース出展や、地域の人手不足解決をテーマにしたワークショップなどを実施します。講演を聞くだけではなく、参加者同士が具体的な交流や連携につながる場を創出します。

ブースには株式会社INFORICH、LoLLL株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、株式会社熊平製作所、グローリーナスカ株式会社、福岡県などが出展。

ワークショップでは株式会社タイミー協賛のもと「自治体の『人材不足』と『業務負担』をどう解決する？」をテーマに官民連携モデルを議論します。



また、熱意ある地方創生ベンチャー連合との連携発表や、福岡県内のシェアリング事例を紹介するピッチコンテンツも、ステージにて実施します。

スポンサー・パートナー

本フォーラムには、地域課題解決や新たな社会インフラづくりに取り組む企業・団体がスポンサー・パートナーとして参画します。

＜ゴールドスポンサー＞

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ

株式会社タイミー

株式会社ガイアックス（Dao事業部）

＜シルバースポンサー＞

ANAホールディングス株式会社

Airbnb Japan株式会社

株式会社INFORICH

株式会社JTB

菅公学生服株式会社

LoLLL株式会社

株式会社NearMe

面白法人カヤック

＜ブロンズスポンサー＞

株式会社熊平製作所

グローリーナスカ株式会社

dezanin

株式会社ホーン

＜会場パートナー＞

大名カンファレンス

＜後援＞

一般社団法人九州経済連合会

一般社団法人福岡県中小企業経営者協会連合会

九州経済フォーラム

福岡県社会保険労務士会

ONE KYUSHU サミット

＜協力＞

熱意ある地方創生ベンチャー連合

＜メディアパートナー＞

朝日新聞社

KBC九州朝日放送

株式会社Ambitions

株式会社ジチタイワークス

本フォーラムでは、物品協賛、フード・ドリンク提供、コンテンツ連携、自治体連携など、共創パートナーを募集しています。

福岡・九州の魅力発信や、新たな官民連携・事業共創の機会として、ぜひご相談ください。

お問い合わせ先：一般社団法人シェアリングエコノミー協会 info@sharing-economy.jp

登壇者一覧

※6/19時点 HP掲載情報

◯古川 康：自由民主党 衆議院総務委員長・衆議院議員

◯服部 誠太郎：福岡県知事

◯田辺 一城：福岡県 古賀市長

◯永山 由高：鹿児島県 日置市長

◯坂井 英隆：佐賀県 佐賀市長

◯長野 恭紘：大分県 別府市長

◯関 昇一郎：長野県 副知事

◯藻谷 浩介：株式会社日本総合研究所 調査部主席研究員

◯古賀 正博：一般社団法人福岡県中小企業経営者協会連合会 専務理事

◯篠崎 和敏：株式会社JTB 執行役員ツーリズム事業本部 九州エリア広域代表

◯津田 佳明：ANAホールディングス株式会社 上席執行役員／未来創造室長

◯田口 一成：株式会社ボーダレス・ジャパン 代表取締役CEO

◯中島 みき：面白法人カヤック 執行役員 ちいき資本主義事業ユニット長

◯大屋 智浩：Airbnb Japan株式会社 公共政策本部長

◯石橋 孝宜：株式会社タイミー 執行役員 社長室室長

◯秋山 広宣：株式会社INFORICH 代表取締役 兼 執行役員 Group CEO

◯木藤 亮太：株式会社ホーホゥ 代表取締役

◯石松 恒：朝日新聞社 ネットワーク報道本部 統括マネジャー代理

◯廣渡 裕介：株式会社ガイアックス DAO事業責任者／スタートアップスタジオ事業 マネージャー

◯小柴 大河：チャリチャリ株式会社 公共政策部長

◯金田 一平：LoLLL株式会社 執行役員COO

◯羽冨 裕也：菅公学生服株式会社 執行役員COO

◯篠崎 和敏：株式会社JTB 執行役員ツーリズム事業本部 九州エリア広域代表

◯甲田 恵子：株式会社AsMama 代表取締役CEO／シェアリングシティ推進協議会 共同代表

◯篠永 信一朗：一般社団法人 熱意ある地方創生ベンチャー連合 代表理事

◯三浦 賢：株式会社ホーン TripQuest事業部 マネージャー／コンテンツディレクター

◯森戸 裕一：一般社団法人シェアリングエコノミー協会 九州支部長／シェアリングシティ推進協議会 共同代表

◯石山 アンジュ：一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事

◯高田 理世：シェアリングシティ推進協議会 事務局長／福岡地域戦略推進協議会 マネージャー

開催概要

・日時：2026年7月31日（金） 11:00- 19:30

・会場：大名カンファレンス（福岡県福岡市中央区大名）／オンライン

※懇親会は現地のみの実施となります。

・公式サイト：https://sharing-economy.jp/ja/cityforum2026

・参加方法：公式イベントページにて事前申込

・対象：自治体首長・自治体職員・官公庁職員、シェアリングエコノミー事業者・スタートアップ・協賛企業の経営者・新規事業担当者

・主催：一般社団法人シェアリングエコノミー協会

会場アクセス

主催者情報

一般社団法人シェアリングエコノミー協会

https://sharing-economy.jp/ja/

「Co-Society～シェア（共助・共有・共創）による持続可能な共生社会」をビジョンに掲げ、2016年1月設立以来、シェアリングエコノミーを支える唯一の業界団体として、法的な整備をはじめとする様々な取り組みを実施しています。現在約400社の会員企業と217の自治体が参加。