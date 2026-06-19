IAS、広告主のキャンペーン要件の可視性を高めるパブリッシャー向け「Quality Connect」の提供を開始

Integral Ad Science Japan 株式会社

2026年6月19日 - AI駆動のメディア品質で真のビジネス成果を導き出す、世界的なリーディングプラットフォームであるIntegral Ad Science（本社：米国ニューヨーク、日本オフィス：東京都千代田区、カントリーマネージャー：竹井 伸仁、以下 IAS）は本日、広告主がキャンペーンに設定したメディア品質の要件を、パブリッシャーがほぼリアルタイムで直接把握できるようにする新しい透明性と最適化のソリューション「Quality Connect」の一般提供を開始したことを発表しました。Quality Connectは、パブリッシャー向け管理画面「IAS Pulse」内でご利用いただけます。ブランドセーフティ、ブランド適合性、アドフラウド、その他のメディア品質基準にわたる広告主のキャンペーン設定を、パブリッシャーが理解し、レポートを作成し、それに適応することを可能にすることで、長年、買い手と売り手の間に存在していた透明性のギャップを解消します。

現在、パブリッシャーは、広告主の品質基準がどのように設定されているかを完全に把握できないまま、その基準を満たすことを求められるケースが少なくありません。この可視性の欠如は、広告の配信不足や不要なインプレッションのブロック、広告運用チームと代理店間のオペレーションの摩擦、さらにはキャンペーンパフォーマンス最適化の機会損失を招く原因となっています。Quality Connectは、広告主の設定基準に対する洞察を深めることで、パブリッシャーがインプレッションの無駄を削減し、キャンペーンの配信精度を向上し、配信の不一致をより早期かつ効率的に解決できるよう支援します。

IASのCEOであるリサ・アッツシュナイダーは、次のように述べています。

「メディア買い付けにおける品質基準は、秘密にされるべきではありません。長年、パブリッシャーと広告主は情報格差を抱えたまま業務を行うことを余儀なくされ、それが摩擦や無駄、そして機会損失を生み出してきました。IASの『Quality Connect』は、双方がより透明性の高い方法で協働できる環境を提供します。これにより、パブリッシャーは自信を持って広告主の基準に沿った配信ができるようになり、広告主は自社のメディア投資の品質とパフォーマンスに対して、より大きな信頼を寄せることができるようになります。」



Quality Connectは、IAS Pulseを利用するパブリッシャー向けに、以下3つの主要機能を提供します。これらの機能は、広告主がパブリッシャーとキャンペーンの設定を共有することを選択した場合にご利用可能です。

- キャンペーン透明性機能：広告主がキャンペーンに設定したメディア品質の要件を、パブリッシャーが直接把握できるようになります。これには、ブランドセーフティのカテゴリーやリスク許容度、アドフラウドのブロック基準、ブランド適合性およびコンテキストに応じた回避セグメント、除外キーワード、地域および言語ターゲティングなどが含まれます。広告主が設定の共有を選択した場合、これらの情報はIAS Pulse内に直接表示され、パブリッシャーは配信開始時から広告主の要件を把握することができます。- キャンペーンレポート機能：キャンペーンの配信中であっても、ビューアビリティ、無効トラフィック（IVT）、ブランドセーフティ、その他数十の指標にわたる広告主のインプレッションデータを用いて、オンデマンドでパフォーマンスレポートを作成できます。これによりパブリッシャーは、配信の最適化や課題の早期解決に向けた詳細な背景を把握できるようになり、広告の買い手に対して自信を持って自社広告枠の品質を証明できます。- キャンペーンセグメント機能：広告主のアドフラウド、ブランドセーフティ、ブランド適合性、およびキーワードの回避基準を、IAS Pulse内で単一の「動的な回避セグメント」として一括管理できます。これにより、パブリッシャーは自社の広告枠を広告主の品質基準へより効率的に適合させることが可能になります。広告主の設定が変更されるとセグメントも自動的に更新されるため、パブリッシャーは常に要件への適合を維持し、基準を満たさない広告枠への無駄なインプレッションを削減できます。また、広告運用チームを継続的な手動作業から解放します。

Financial Times、米国デジタル・クライアント・サービス担当ディレクターであるサマンサ・カロラ（Samantha Carola）氏は、次のように述べています。

「『Quality Connect』を通じて広告主のブランドセーフティ要件に即座にアクセスできるようになったことで、キャンペーンの設計、実行、最適化の効率が向上しただけでなく、クライアントに提供するサービスの質自体も引き上げることができます。細かな条件の確認に時間を費やす代わりに、スムーズなキャンペーンの立ち上げや、クライアントのKPI達成に向けた最適化、そしてプロセス全体における不要なやり取りの排除に集中できるようになりました。」

広告主のキャンペーン設定とパブリッシャーの配信および最適化ワークフローを、一括管理された同意に基づく方法で連携することにより、Quality Connectはデジタル広告エコシステム全体における信頼されたメディア品質パートナーとしてのIASの役割を強化します。パブリッシャーにとって、このソリューションはキャンペーン要件への適合性の向上、配信の加速、および広告主との関係強化に役立ちます。また、広告主にとっては、パブリッシャーの広告枠全体で自社キャンペーンが意図した品質基準に沿って確実に配信されているという安心感を高めることができます。

Quality Connectは、本日よりパブリッシャー向けの管理画面内「IAS Pulse」で提供開始されており、「キャンペーン透明性機能」は、追加費用なしでご利用いただけます。「キャンペーンレポート機能」および「キャンペーンセグメント機能」を含む追加機能は、2026年第3四半期に提供開始予定です。



Integral Ad Science（IAS）について

Integral Ad Science（IAS）は、AI駆動のメディア品質をブランド認知の向上から売上の拡大にいたるまで、確かなビジネス成果に結びつけるグローバルプラットフォームです。私たちは、オープンウェブ、ソーシャル、CTV、オーディオにわたり、広告主、広告代理店、パブリッシャーが透明性を高め、無駄を削減し、さらなる成長を実現できるよう支援しています。膨大なデータを実用的なインテリジェンスへと変換することで、IASはマーケターがグローバルキャンペーンをリアルタイムで最適化し、投資されたすべての広告予算の投資対効果を最大化できるようサポートします。詳細は、integralads.com/jp/をご覧ください。