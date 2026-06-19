「髪のない子どもたちの孤立をなくしたい――全国でも数少ない『ヘアロスキッズ合宿』開催

特定非営利活動法人Alopecia Style Project Japan

NPO法人 Alopecia Style Project Japan（以下ASPJ、東京都）は、円形脱毛症、抜毛症、先天性乏毛症などのヘアロスの子どもとその家族を対象とした宿泊型イベント「ヘアロスキッズ合宿2026」の開催に向け、クラウドファンディングキャンペーン（目標額100万円）をCAMPFIREにて実施中です。

ありのままで大丈夫と思える夏を、ヘアロスキッズに届けたい！キッズ合宿プロジェクト(https://camp-fire.jp/projects/954692/view)（実施期間：2026年６月13日～7月26日）

合宿への参加家族の募集は6月20日（土）を締め切りとしており、支援を必要とする家族への参加費補助、学校向けハンドブックの全国配布、絵本の重版を資金用途としています。

■ 背景：ヘアロスの子どもが抱える孤立

脱毛症（円形脱毛症・全頭型脱毛症など）は、見た目の変化から子どもが学校生活でいじめや孤立を経験しやすい疾患です。ASPJの調査では、脱毛症の子どもの47.3%が「自分はおかしい」と感じたと回答しています。

同じ状況の仲間と出会い、「自分だけじゃない」と感じることが、子どもの自己肯定感を取り戻す上で大きな転機となることがASPJの支援実績から示されています。

■ イベント概要

イベント名：ヘアロスキッズ合宿2026

開催日時：2026年9月26日（土）～27日（日） 1泊2日

開催場所：千葉・昭和の森フォレストビレッジ

対象

脱毛症や抜毛症、乏毛症などヘアロスの子ども（小学生～高校生）とその家族

※今年から髪の毛のあるお子さんやご家族も参加可能な新形式を導入

主催：NPO法人 Alopecia Style Project Japan（ASPJ）

参加者募集締切：2026年6月20日（金）

過去の開催

2024年度ヘアロスキッズ合宿開催レポート(https://note.com/aspjmodel/n/n84bb5828c83d)

2025年度ヘアロスキッズ合宿開催レポート(https://note.com/aspjmodel/n/n5390573d7a26)



■ クラウドファンディング概要

ありのままで大丈夫と思える夏を、ヘアロスキッズに届けたい！キッズ合宿プロジェクト(https://camp-fire.jp/projects/954692/view)

実施期間：2026年６月13日～7月26日

目標金額：1,000,000円

プラットフォームCAMPFIRE

URL：https://camp-fire.jp/projects/954692/view(https://camp-fire.jp/projects/954692/view)

資金用途

１.参加費補助（経済的に参加困難な家族を支援）

２.学校向け毛髪疾患サポートハンドブックの全国配布

３.ヘアロスの子どもを題材にした絵本の重版



■ 今年の新たな取り組み：「違い」を越えて出会う場へ

第3回目となる今年は、脱毛症や抜毛症などのヘアロス症状のある子どもだけでなく、外見の違いに関わらず共に過ごす場として、髪のある子どもたちの参加も受け入れる新形式を導入します。「子どもたちが自然に関わり合うことで、互いへの理解と安心感が育まれる」という考えのもと、インクルーシブな場づくりを目指します。