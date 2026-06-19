[結果報告]専門家による国内流通の水関連商品・サービスへの認証制度「第7回 JAPAN AQUA AWARDS」の開催‐日本アクアソムリエ協会イベント
第7回「JAPAN AQUA AWARDS」受賞ブランド決定
― 2026年より、5年連続受賞ブランドを称える「グランド賞」を新設 ―
日本アクアソムリエ協会は、第7回目となる「JAPAN AQUA AWARDS」の受賞ブランドを決定いたしました。
本アワードでは、アクアソムリエによる厳正な審査を実施し、味覚、環境への配慮、製造体制・品質管理など多角的な観点から評価を行いました。その結果、プラチナ賞およびゴールド賞として、それぞれ3企業・6ブランドが選出されました。
また、2026年より新たな表彰制度として、同一賞を5年連続で受賞したブランドを対象に、継続的な品質維持・管理への取り組みを称える「グランド賞」を新たに設けます。
受賞ブランド一覧、受賞企業・団体名ならびに審査概要の詳細は、以下の通りです。
《天然水部門》
■プラチナ賞
「THEONI NATURAL MINERAL WATER IN GLASS BOTTLE（テオニ）」（炭酸なし/ビン）（6年連続受賞）
企業、団体名：AHB GROUP S.A.
採水地：ギリシャ テッサリア
硬度：129.0 mg/L
「THEONI CARBONATED NATURAL MINERAL WATER IN GLASS BOTTLE（テオニ）」（炭酸あり/ビン）（6年連続受賞）
企業、団体名：AHB GROUP S.A.
採水地：ギリシャ テッサリア
硬度：119.0 mg/L
「THEONI NATURAL MINERAL WATER IN PET BOTTLE（テオニ）」（炭酸なし/PET）（6年連続受賞）
企業、団体名：AHB GROUP S.A.
採水地：ギリシャ テッサリア
硬度：116.0 mg/L
■ゴールド賞
「EMINERS（エミネラス）」（炭酸なし/PET）（4年連続受賞）
企業/団体名：ジェイオール株式会社
採水地：奈良県橿原市
硬度：87.6 mg/L
「THEONI NATURAL MINERAL WATER IN CARTON BOX（テオニ）」（炭酸なし/紙パック）（6年連続受賞）
企業、団体名：AHB GROUP S.A.
採水地：ギリシャ テッサリア
硬度：129.0 mg/L
■シルバー賞
該当なし
《機能水部門》
■ゴールド賞
「Miosis（ミオシス）」（炭酸なし／PET）アルカリ水素イオン水
企業名：株式会社アースオブライフ
硬度：49mg/L
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【特別表彰｜Grand Award（5年連続受賞）】
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2026年より、同一賞を5年連続で受賞したブランドを対象に、継続的な品質管理を称える「グランド賞」を授与いたします。
■グランドプラチナ賞（Grand Platinum Award）
「THEONI NATURAL MINERAL WATER IN GLASS BOTTLE（テオニ）」（炭酸なし／ビン）
「THEONI CARBONATED NATURAL MINERAL WATER IN GLASS BOTTLE（テオニ）」（炭酸あり／ビン）
「THEONI NATURAL MINERAL WATER IN PET BOTTLE（テオニ）」（炭酸なし／PET）
■グランドゴールド賞（Grand Gold Award）
「THEONI NATURAL MINERAL WATER IN CARTON BOX（テオニ）」（炭酸なし／紙パック）
【2026 JAPAN AQUA AWARDS】
第7回目となる2026年は、国内外の生産者（ボトリング会社）、輸入業者、輸出業者、卸問屋、販売者、自治体を対象とし、以下の日程で執り行いました。
2月2日（月）～ 4月27日（月）受付
5月15日（金）予備審査結果発表
6月10日（水）結果発表
URL : http://japanaquaawards.com/
(http://japanaquaawards.com/)
【一般社団法人日本アクアソムリエ協会について】
日本アクアソムリエ協会は、ミネラルウォーターのメーカー ､ インポーター ､ 総合化学企業、そしてアクアソムリエ養成スクール アクアデミアが中心となり 2008 年 6 月にアクアミネラーレ協会として設立しました。同年 12 月に一般社団法人として認可を受け、 2018 年に日本アクアソムリエ協会に名称を変更。アクアソムリエ養成スクール アクアデミアと連携して、現在まで、約1,000名のアクアソムリエを認定しています。
理念：日本アクアソムリエ協会（ JAPAN AQUA SOMMELIER ASSOCIATION : J.A.S.A.）は、水に関する正しい知識を通じて、環境・生命・文化と水の深い関わりを考え、より豊かなライフスタイルに貢献します。
URL ： http://aquasommelier.jp/
(http://aquasommelier.jp/) 所在地 ： 神奈川県横浜市中区尾上町5-80 1103
代表者名： 理事長 阿久澤 光