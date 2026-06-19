株式会社レインフォレスト

レインフォレストとT2サミットソリューションズ、MCPを活用した安全な生成AIインテグレーション「AI実装支援サービス」を共同提供開始

株式会社レインフォレスト（本社：東京都、以下 レインフォレスト）と、T2サミットソリューションズ合同会社（本社：東京都、以下 T2ss）は、企業の基幹系・勘定系システムなどの既存システムを改修することなく、最新の生成AI（Claude等）を安全かつ最短で組み込み、周辺業務の自動化を実現する「AI実装支援サービス」を共同で提供開始することをお知らせいたします。

なお、本サービスの実装・運用保守フェーズにおいては、強力な開発パートナー企業とも連携し、上流の要件定義から、後行程である、レガシーシステム改修・保守までを一気通貫でサポートいたします。

■ サービス開発の背景とCIO・DX推進部門が抱える「3つの懸念」

多くの企業で生成AIの活用が模索される中、企業のCIO（最高情報責任者）、DX推進部長、経営企画担当者からは以下のような懸念や課題が多く聞かれます。

「生成AIに社内データを入力するのはセキュリティ的に懸念がある」 「AIベンダーは綺麗な提案をするが、既存システムと繋ぐコードは書かない」 「AIを導入して結局いくら儲かるのか、業務のどこに効くのか分からない」

本サービスは、これら「セキュリティ」,「既存システムとの連携」,「投資対効果（ROI）」という3つの壁を、2社の強みと開発パートナーとのアライアンスによってクリアし、「基幹系システムを壊さず、最新AIの恩恵を組み込む」ことを可能にしました。

■ 本ソリューションの核心：MCPによる「渡さず参照する」セキュアAI連携

本サービス最大の強みは、MCP（Model Context Protocol）を活用した独自のデータ連携基盤にあります。重要データをAI側に転送・蓄積して学習させるのではなく、ユーザーからの自然言語での依頼に基づき、AIが必要な時に必要なデータだけをセキュアに「参照」しにいく仕組みを構築します。これにより、セキュリティ部門や監査の厳しい基準をクリアしつつ、既存システム（勘定系・生産系等）の本体改修は不要（ゼロタッチ）のまま、最新AIの恩恵だけを享受できます。

さらに、MCP基盤の実装はお客様ごとの業務要件・セキュリティポリシーに応じて最適構成を設計し、必要最小限のスコープで導入できるため、過剰投資を抑えながら段階的な拡張にも対応可能です。

■ 狙うべき4つの「非コア・周辺業務」改造領域

ミッションクリティカルな「コア領域（基幹系システム）」には手を触れず、その手前と出口にあたる「非コア・周辺業務」をAIでピンポイントに強化します。

1. 調達・購買・営業フロント（契約・見積・仕様書の照合と自動入力）

取引先から届く多種多様なPDFをシステム入力前にAIが瞬時にチェック。

購買規定違反の有無や、過去の類似案件との単価乖離を自動判定し、既存システムへ自動インプットします。

2. 人事・総務・法務（社内規定・手続きの自律ワークフロー化）

「育休を1ヶ月取りたい」などの自然言語入力だけで、AIが複雑な社内規定を参照し、正しいフォーム選択・承認ルートでの申請データを自動生成。

手続きの差し戻しによる全社的ロストタイムをゼロにします。

3. コールセンター・カスタマーサポート（顧客の声（VOC）のリアルタイム連携）

通話テキストやメール問合わせをリアルタイムに要約・感情分析し、CRMへ自動タグ付け。基幹系を触らずに顧客満足度の向上とリスク検知を実現します。

4. IT部門・社内ヘルプデスク（既存システムのAIコンシェルジュ化）

既存システムの画面横にRAG対応のAIコンシェルジュを常駐させ、膨大なマニュアルやトラブル履歴から正しい操作手順を即座に案内。

システムの本体を改造せず、操作する人間の効率を最大化します。

■ レインフォレスト、T2ss＋開発パートナーによるシームレスな役割分担

上流の戦略立案から、高度なAI実装、泥臭いレガシーコードの書き換え・保守まで、他社に真似できない確実な「バトンリレー」でお客様を支援します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89968/table/23_1_41ddec5ec6508d3d92743baa513ba5f7.jpg?v=202606190951 ]

■ 本サービスがカバーする3つの支援領域

本サービスは、以下3つの支援領域をワンストップで提供します。

１. 従来型支援系システムの開発～保守の一貫受託

既存の支援系システム（申請ワークフロー、帳票管理、社内ポータル等）の新規開発から機能改修、日常運用・保守までをシームレスに受託。お客様は複数ベンダーを束ねる調整コストから解放されます。

２. 改造・刷新時の要件定義～AI実装による業務効率化・迅速化

既存システムの改造・刷新フェーズにおいて、お客様の業務課題と要望を深掘りし、要件定義から生成AIの実装までを一気通貫で実施。手作業中心だったプロセスを自動化し、業務サイクルの大幅な短縮を実現します。

３. お客様要件に応じたMCPの最適配置・実装

上記１.２.の開発を進める際、お客様のセキュリティポリシー・データ種別・利用規模に基づき、MCP連携基盤をお客様ごとに最適構成で設計・実装。必要最小限のスコープで導入し、将来の拡張にも柔軟に対応します。

■ ご提案の進め方（2ステップ提案）

いきなり大規模なシステム改修を行うリスクを避け、確実なステップで進めます。

STEP 1：AI適応領域 診断・グランドデザイン（期間：1～2ヶ月/有償）

現状のヒアリングを行い、業務プロセスを可視化。お客様における「AI適合度マップ（適用箇所と改修箇所の切り分け）」および「概算ROI」を提示します。

STEP 2：MCPセキュアAI連携パッケージ（本契約・開発）

診断結果に基づき、MCPデータ連携基盤の構築、既存アプリケーションの改修、AIシステムの実装から運用保守までを共同体制で実施します。

まずは、お客様のAI適合度を可視化する「診断・グランドデザイン」のステップからご相談を承ります。

【本件に関するお問い合わせ先】

T2サミットソリューションズ合同会社

問い合わせEmail：info@t2tss.com

URL：https://t2tss.com/