FLN、東大和市と行政情報発信協定を締結。「まいぷれ」で官民一体の地域密着情報を配信へ

株式会社フューチャーリンクネットワーク左からFLN石井、和地東大和市長、まちのね合同会社の荒井代表

地域活性化をビジョンに掲げる株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、東京都東大和市（市長：和地 仁美）、まちのね合同会社（本社：東京都小平市、代表：荒井 俊匡）と「行政情報発信に関する協定書」を2026年6月18日（木）付で締結し、同日に協定式を執り行いました。

本協定に基づき、地域情報プラットフォーム「まいぷれ東村山市・小平市・東大和市」上に行政情報を配信し、市民が民間情報と一体的に地域の情報を取得できる環境を整備してまいります。

■協定締結の背景・内容：情報発信の課題を解消し、東大和市の歴史・文化を広く届ける

東大和市では情報発信の体制に課題を感じていました。加えて地域情報の発信をさらに強化し、市の多様な活動内容をより多くの人々へ届けていきたいという意向もありました。自然・歴史・地域文化の魅力を公的な行政情報とともに積極的に発信する手法として、「まいぷれ」を選定いただきました。

今回の協定締結に際し、和地市長から以下のコメントをいただいています。

この度、株式会社フィーチャーリンクネットワーク、及びまちのね合同会社と協定締結できることを大変嬉しく思います。

本協定の締結により、民間企業が運営するポータルサイトを活用し、民間企業等の情報と一体的に当市の情報を発信させていただけることは、より広報効果を高める一つの取組みとして、当市にとって大変有意義なものだと感じております。

今後、市民だけでなく、市外の方にも当市の情報が届くことで、当市の認知度向上に大きな影響を与えていただけるとともに、来訪するきっかけとなることを期待しております。

■「まいぷれ東村山市・小平市・東大和市」とは

「まいぷれ」は、地域に密着した情報を地域住民の方々にお届けすることがコンセプトの地域情報サイトです。「まいぷれ東村山市・小平市・東大和市（ https://higashimurayama.mypl.net/ ）」がカバーする対象地域は、豊かな自然と都市の利便性が調和した魅力的なエリアです。

今回協定を結んだ東大和市は、多摩湖をはじめとする豊富な自然資源に恵まれているほか、女子マラソン発祥の地としても知られています。また、数多くの神社仏閣があり、古い歴史や地域文化が深く根付いている街です。

地元編集部である「まちのね合同会社」が、歩いて見つけた地域の魅力を日々発信しています。

■今後について：3市すべての連携が完了、さらに地域に密着した広報支援を

今回の東大和市との締結により、「まいぷれ東村山市・小平市・東大和市」掲載の3市すべての行政情報を確認できるようになりました。今後は3市在住の方に向けた情報発信強化はもちろん、市外の方にも各市の魅力を知ってもらうシティープロモーションを展開します。

単なる行政手続きのお知らせにとどまらず、地域の魅力、自然、歴史、文化も含めて多角的に発信し、官民一体となって地域を盛り上げてまいります。

■地域情報プラットフォーム「まいぷれ東村山市・小平市・東大和市」運営会社概要

社名 ： まちのね合同会社

代表社員 ： 荒井 俊匡

所在地 ： 東京都小平市上水新町1-17-18

事業内容 ： 地域情報プラットフォーム「まいぷれ東村山・小平・東大和」の運営、地域向けイベント企画、通訳業務、補聴器販売等

サイト ： https://machinone.jp/

■地域情報プラットフォーム「まいぷれ」運営会社概要

社名 ： 株式会社フューチャーリンクネットワーク

代表取締役 ： 石井丈晴

所在地 ： 千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

事業内容 ： 地域情報流通事業、公共ソリューション事業

サイト ： https://www.futurelink.co.jp/

■地域情報プラットフォーム「まいぷれ」（ https://mypl.net/(https://mypl.net/) ）とは

地域情報プラットフォーム「まいぷれ」とは、「ちょっとがんばれば自転車でまわれちゃう、そんな小さなまちの情報をお届けします。」をキャッチフレーズに掲げ、地域のユニークな情報（イベント・市民活動・店舗など）を地域で生活する人に向けて届ける地域密着型ポータルサイトです。



2026年5月現在、全国893市区町村で展開しており、それぞれのエリア特有の魅力や個性を発揮するため、150社以上の運営パートナー会社が地元編集部となり、地域密着で運営しています。

また、「まいぷれ」のプラットフォームを活用した課題解決施策として、自治体でのふるさと納税業務支援や地域ポイントサービス運営をはじめ、全国140の地方自治体との協業実績があります。