素材の味を生かして、つなぐ。料理人が思い描く味を形にする「万能すりみパウダー」
日本料理「隠れ里 車屋」の会席料理に、鈴廣かまぼこの「万能すりみパウダー」を使った椀盛「吉野仕立て 寄せ毛蟹 蓬餅 大黒占地 吹き流し野菜 香り生姜」が登場しました。
提供されるのは「花 会席」「月 会席」の2つのコース（提供期間は2026年5月31日まで）。全体の流れを整える2品目の椀盛として提供されています。
「万能すりみパウダー( https://www.kamaboko.com/surimipowder/ )
今回は、隠れ里 車屋 料理長・松田久雄さんに、椀盛に込めた季節の表現と、すりみパウダーの可能性について伺いました。旬の食材と季節の行事を映す、車屋の日本料理
松田料理長は、昭和55年に札幌車屋へ入社。その後、銀座車屋を経て、平成5年より隠れ里 車屋に勤務し、現在は料理長として厨房を支えています。
献立づくりで大切にしているのは、日本ならではの四季を表現すること。魚も野菜も、旬のおいしいものを使い、季節に合わせた料理を届けています。
「その時期、その季節のものに対応できるような料理を、できるだけ心がけています。魚にしても野菜にしても、その時期においしいものがありますから」
季節の食材だけでなく、日本料理ならではの行事の表現も大切にしています。お正月、節句、桜、紫陽花、夏の涼。四季の移ろいを、料理の味わいや見た目に映していくことも、車屋の日本料理を形づくる要素のひとつです。武将の兜と鯉のぼり。節句を表現した毛蟹の椀盛
今回の椀盛は、5月の節句を意識して仕立てられました。
「今回、お椀に蟹を使っていまして、蟹の殻を武将の兜に見立てています。上の細長い大根とにんじんは、鯉のぼりの吹き流しに見立てています」
毛蟹の殻は、普段は器のように使うこともありますが、今回のお椀では出汁を取るために使用。蟹の旨みを含んだ出汁とすりみパウダーを合わせ、寄せ毛蟹の椀種に仕立てています。そこに蓬餅、大黒占地、吹き流しに見立てた野菜、香り生姜を添え、節句の情景を一椀の中に表現しました。
会席料理の中で椀盛は、出汁の味わいと椀種の存在感が問われる一品です。松田料理長は「お吸い物自体も大事だけれど、食べる中身の方もやっぱり美味しいものにしたい」と話します。
椀の中に、季節を映すこと。食べたときに、きちんとおいしい具材があること。その大切な役割を担う椀種に、すりみパウダーが使われました。椀種に求めるのはコシと粘り。すりみパウダーだからできる食感
日本料理において、すり身は椀種や揚げ物、焼き物などに幅広く使われる食材です。松田料理長も、これまでは冷凍のタラのすり身などを使ってきました。
ただ、すり身は用途によって求められる質が異なります。椀種として使うのか、伊達巻のように卵と合わせるのか、さつま揚げのように仕立てるのか。それぞれに必要な食感や粘りが変わります。
「椀種には、やっぱりコシがないとだめかな。コシとか粘り気がないと美味しくないと思う」
松田料理長がすりみパウダーに感じた特徴も、この“コシ”でした。
椀種は、ただ固まればよいものではありません。出汁を含みながら、口に入れたときになめらかで、ほどよい弾力があり、素材の味が感じられることが大切です。すりみパウダーは、その椀種に必要なコシや粘りを支えながら、蟹の旨みをまとめる役割を果たしています。素材の味を生かして、つなぐ
松田料理長がすりみパウダーに求めているのは、すり身そのものの味を強く出すことではありません。
「すり身自体の味はそこまで要求しない。逆に、素材の味を邪魔しない方が使い勝手はいい」
今回の椀盛も、主役は毛蟹の旨みです。すりみパウダーは、蟹の身と出汁の旨みをまとめ、椀種として形にするための“つなぎ”として使われています。
「今回の蟹の椀種みたいに、蟹の身とすり身をくっつけて固めるように使える。水分のあるものを少し固める、そんな使い方ができます」
すりみパウダーは、素材の味を覆い隠すのではなく、素材同士をつなぎ、椀の中でひとつの料理として成立させるために使います。毛蟹の味を生かしながら、食感を整え、食べごたえのある椀種に仕上げる。そこに、すりみパウダーならではの価値があります。
蟹の旨みを含んだ出汁にすりみパウダーを合わせ、生すり身を作る
蟹のほぐし身と、生すり身をつなぎ合わせる
蟹の身を載せて蒸し上げれば椀種が完成パウダーだから、素材の味をそのまま生かせる
今回、松田料理長が特に可能性を感じているのが、すりみパウダーが粉末であることです。通常のすり身は、昆布出汁でのばして使うことが多く、加水によって素材の味が薄まることもあります。一方、すりみパウダーは、素材が持つ水分と合わせて使うことができます。
「例えば、グリーンピースの味を活かした椀種にしたいとき、裏ごししたグリーンピースをすりみパウダーでくっつけるイメージで作ると、グリーンピースそのものの味がする」
ごぼうのペーストに合わせれば、ごぼうの香りや旨みを生かした椀種に。枝豆、小豆、椎茸、きくらげなどを合わせれば、季節の素材を主役にした一品にも広がります。
松田料理長は、とうもろこしを例に、素材の味を生かす料理の考え方も話してくれました。とうもろこしをゆでてから裏ごしするのではなく、生のままミキサーにかけ、裏ごしして火を入れる。そうすることで、とうもろこしそのものの甘みや粘りが生き、余計なものを加えなくても素材の味が濃く出るといいます。
すりみパウダーも同じように、素材の水分を利用してまとめることで、加水を抑え、素材本来の味を生かすことができます。料理人が思い描く味を形にできる。それが、パウダー状であることの大きな魅力です。
さらに、日持ちし、使いたい分だけ使えることも、現場での扱いやすさにつながります。
「日持ちすることと、使いたい分量だけ使えるところはメリットが大きい。すりみパウダーだったら、10g、20gからでも使える」
冷凍すり身は、一度開封すると再冷凍による品質低下が気になります。すりみパウダーなら、少量から使えるため、小規模な店舗や家庭でも取り入れやすい素材です。
素材の味を大切にするために
松田料理長の料理には、素材そのものの味を大切にしたいという思いがあります。
「元々、素材にあんまり手をかけたくないんです。素材そのものを味わった方がおいしいことの方が多い。こねくり回して、元の味がなくなってしまうような仕事はあまりしたくない」
だからこそ、すりみパウダーは松田料理長の料理に自然になじみます。素材の味を邪魔せず、料理人が思い描く味を形にする。主役として前に出るのではなく、蟹や野菜の味を生かすための“影の支え”として機能する素材です。
素材の味を生かして、つなぐ。万能すりみパウダーは、日本料理の現場で、料理人が思い描く味を形にする新しい選択肢となっています。
隠れ里 車屋
神奈川県藤沢市に佇む日本料理店。自然林に囲まれた広大な敷地に、池を配した日本庭園と数寄屋造りの建物が広がります。四季折々の食材を生かした会席料理を、庭園を望む落ち着いた空間で楽しめるのが魅力。旬の味わいと季節の行事を映した日本料理で、大切な日を彩ります。
URL：https://kuruma-ya.co.jp/( https://kuruma-ya.co.jp/ )
鈴廣かまぼこ「万能すりみパウダー」
価格：50g5袋入 2,916円（税込）
50g10袋入 5,249円（税込）
100ｇ10袋入 10,498円（税込）
URL：https://ec.kamaboko.com/shop/goods/list.html?cid=surimi( https://ec.kamaboko.com/shop/goods/list.html?cid=surimi )