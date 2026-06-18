101年目、時刻表は次のステージへ―鉄道旅をもっと手軽に『JTB時刻表』 最新号の電子書籍化開始　2026年6月19日（金）販売開始

株式会社JTBパブリッシング

JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、

代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、月刊誌『JTB時刻表』の電子書籍版を、2026年6月19日

（金）より販売開始します。

☑ 『JTB時刻表』の電子書籍化は101年目の新たなステージ

2026年4月号より創刊101年目に突入した月刊誌『JTB時刻表』は、一冊に日本全国の鉄道・バス・航空・船の時刻を網羅し、長年にわたり鉄道ファンや旅行者の信頼を集めてきました。次の100年へ向けた新たな一歩として、かねてより多くのお客様からご要望いただいていた『JTB時刻表』の電子書籍版を、このたびついに販売開始いたします。

電子書籍版ならスマートフォンやタブレット端末などがあれば、旅先でいつでも手軽に『JTB時刻表』を閲覧いただけます。電子書籍版も紙版と一覧性は変わらず、巻頭カラー→索引地図→特集→時刻→JR営業案内、というおなじみのページ構成もそのまま、“ダイヤを読む”という時刻表の体験が可能です。長年ご愛読いただいてきた読者の方も安心して読むことができます。

☑ いつでも、見やすく、いくつでも

電子書籍の特徴としてすべてのページを拡大できるため、細かい駅名の文字や時刻の数字までハッキリと読むことができます。

また、電子書籍版は購入したあとはお手元の端末にダウンロードされますので、場所をとらずにいくつでも保管できます。乗換検索サイトにはない巻頭特集記事や臨時列車の情報など、月刊誌ならではのコンテンツも楽しめます。LINEで展開する「JTB時刻表ファン倶楽部」※の定期クエスト「時刻表コレクション」は、電子書籍版からも読込み可能です。この『JTB時刻表』電子書籍版を文字通り片手に、行楽シーズンの鉄道旅をもっと手軽にお楽しみください。

※【JTB時刻表ファン倶楽部】とは

2025年3月のJTB時刻表100周年を記念して設立されたJTB時刻表ファン倶楽部。時刻表クイズ・表紙コレクションといった定期開催クエストから、不定期開催イベント、『JTB時刻表』誌面と連動した読者参加型プロジェクトまで、ファンが楽しめる企画を多数展開している。クエストやイベントへの参加数に応じてランクが変わり、ランクに応じた特別な体験も用意。

→詳細、参加はこちら： https://jtbpublishing.co.jp/campaign/jtbjikoku100th/fanclub/

＜商品概要＞

【商品名】JTB時刻表 電子書籍版

【定 価】1,500円（10%税込）

【発売日】毎月20～25日頃 ※2026年7月号は2026年6月19日（金）

【発 行】JTBパブリッシング

【販 売】一部電子書籍ストア（Amazon Kindleほか）

Amazon Kindle：https://amzn.asia/d/0dY3ovQ0

honto：https://honto.jp/ebook/pd_35429434.html

本件に関するプレスリリースPDF

https://prtimes.jp/a/?f=d24732-629-70d7f1d3498653cf0da94b8599060104.pdf