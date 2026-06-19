株式会社FLH(本社：東京都新宿区、代表取締役：梶原 則夫)は、2026年6月24日(水)から26日(金)に東京ビッグサイトで開催される「第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】」(主催：RX Japan合同会社)に出展することが決定しました。





「ライフスタイル Week TOKYO」はライフスタイルにあった『ヒット予感のトレンド製品』とイチ早く出会える展示会です。





今回、NELAXの仮眠ZONEにリラクゼーションブランド株式会社COFOの「COFO Chair Premium 2」を設置いたします。





ほどよい重みが目もとをやさしく包み込み、上質な仮眠時間へと変える「NELAX 加重アイマスク」を試着しながら、まるで新幹線のグリーン車にいるかのような座り心地の「COFO Chair Premium 2」に身を預け、オフィスでのパワーナップをそのままご体感頂けます。





働く場所で、短い時間で、深く休む。

NELAXはそんな新しい休み方を会場で提案します。





NELAXブース





■ 昼寝文化の普及を通じて、より豊かな毎日を目指す

近年、日本では働き方改革や健康経営への関心の高まりを背景に、従業員のコンディション向上を目的とした取り組みが広がっています。

企業においては、昼休み時間を活用したパワーナップ制度やシエスタ制度の導入が進み、心身のリフレッシュや業務効率向上への効果が注目されています。





一方で、日本人の平均睡眠時間は国際的に見ても短い水準にあり、慢性的な睡眠不足が社会課題の一つとなっています。

スマートフォンやパソコンの長時間利用、多様化するライフスタイルなどにより、十分な休息を確保できていない人も少なくありません。





そのような背景の中、睡眠環境を整えるアイテムやセルフケアへの需要は年々高まっており、睡眠の質を向上させることへの関心も広がっています。





株式会社FLHは昼寝を特別なものではなく、日常の健康習慣として自然に取り入れられる社会を目指しています。

誰もが周囲を気にすることなく休息を取れる環境づくりを推進し、一人ひとりの生活の質の向上に貢献してまいります。









■ 人気商品「NELAX 加重アイマスク」

「NELAX 加重アイマスク」は、当社昼寝ブランド「HIRUNEGAO」が山形大学との共同研究から生まれた睡眠アイテムです。





眼部周辺に300gという適度な重みを加えることで、従来のアイマスクにはないリラックス効果や睡眠導入効果が期待されています。





実際に山形大学での臨床研究では、加重アイマスクを着用することで、従来のアイマスクと比較して睡眠の深さ(ノンレム睡眠)やリラックス度の向上が確認されています。





さらに300gという重さに加え、眼球部分を凹ませた立体構造で外部の光を完全にシャットアウト。

遮光率99.9％を実現し、よりスムーズな睡眠導入を可能にするこだわりの設計となっています。





また、機能性の高さだけでなく、デスクに馴染みやすいスタイリッシュなデザインから、特に働く男性を中心に多くの支持を集めています。





NELAX 加重アイマスク





■ COFO Chair Premium 2

「COFO Chair Premium 2」はリラクゼーションブランド「COFO」の旗艦モデルで、チェア全体に使用されている高級プレミアムメッシュがメッシュチェアのイメージを覆す柔らかな座り心地を実現しています。





さらに、最大132度のリクライニングや3Dヘッドレスト、6Dアームレスト、独立型ランバーサポートなど多彩な調節機能を備え、長時間のデスクワークによる身体への負担を軽減。





集中とリラックスを両立する快適なワーク環境を提供します。





COFO Chair Premium 2





■ 新商品を会場で初公開

NELAXに続く新たな「昼寝文化」アイテムを、本展で初めてお披露目します。

詳細は会場ブースで発表する予定です。

ぜひ会場で、いち早くご覧ください。









■ 第29回 ライフスタイル Week TOKYO【夏】 出展概要

開催日時： 2026年6月24日(水)～26日(金) 10時～17時

会場 ： 東京ビッグサイト

所在地 ： 〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1









■ 商品概要

【加重アイマスク】

商品名 ： NELAX(ネラックス)

種類 ： 加重アイマスク

価格 ： 8,800円(税込)

内容 ： 本体重さ300g／マジックテープで調整可能

サイズ ： 横長さ69cm、本体長さ31cm

カラー ： グレー／ブラック

素材 ： 外カバー＝高品質サテン／内面カバー＝高品質ナイロン

販売場所： 公式サイト

URL ： https://hirunegao.jp/pages/nelux









■ 会社概要

商号 ： 株式会社FLH

代表者 ： 代表取締役 梶原 則夫

所在地 ： 〒169-0073 東京都新宿区百人町3-28-3-305A

設立 ： 2020年6月

事業内容 ： 昼寝用寝具の販売

URL ： http://www.flontlifehack.jp

Instagram： https://www.instagram.com/hirunegao.jp/

X ： https://x.com/HIRUNEGAO