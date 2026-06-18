AMIRIが2026年のワールドカップを称えたトーナメントコレクションを発表

株式会社スタッフインターナショナルジャパンAMIRI (アミリ) トーナメントコレクション

2026年ワールドカップを称え、ピッチ上のサッカーユニフォームや、スポーツとストリートカルチャーのモダンな融合からインスピレーションを得た、AMIRI (アミリ) トーナメントコレクションが登場。このコレクションは、ロサンゼルスに再び世界的な大会が戻ってくることを記念した限定コレクションとして発売されます。

クラシックなサッカーウェアとアミリのデザインコードを融合したこのコレクションは、両者の象徴的なビジュアルアイコンを探求した全10型で構成されています。アミリのシグネチャーカラーであるスカイブルーを基調に、Tシャツやニットポロ、ジャージー、ショーツ、トラックセット、キャップ、そしてサッカーボールもラインナップされ、多彩なアパレルおよびアクセサリーを展開します。

MA (エムエー) モノグラムクアッド柄のジャカードやクロシェワークといった繊細なディテールが、アミリの美学と調和し、カリフォルニアの海岸線を思わせるスカイブルーのオンブレとグラフィカルなブラックが鮮やかなコントラストを描き出します。ジャージーにあしらわれた「94」のナンバーは、アミリの創設者兼クリエイティブディレクターであるマイク・アミリの卒業年であると同時に、ロサンゼルスで前回ワールドカップが開催された1994年を表しています。

パーソナルなヘリテージとチームスピリットが交差するこのトーナメントコレクションは、“The Beautiful Game（美しいゲーム）”と称されるサッカーの普遍的な魅力を讃えるコレクションです。スポーツとカルチャー、そしてコミュニティを結びつけるそのスピリットを、現代的な視点で表現しています。

2026年のワールドカップを称え、また大会のロサンゼルス開催を記念したトーナメントコレクションは、AMIRI TOKYO ( アミリ トーキョー )とアミリ伊勢丹新宿店にて発売中です。

取扱店舗 :

AMIRI TOKYO ( アミリ トーキョー )

東京都港区南青山5-3-27

アミリ伊勢丹新宿店

東京都新宿区新宿3-14-1

伊勢丹新宿店 メンズ館3F