YouTube累計再生150億回のPlott、SNS・インフルエンサー活用 EXPO -夏- に出展

株式会社Plott

IPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行う株式会社Plott（本社：東京都千代田区、代表取締役：奥野翔太、以下「Plott」）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「マーケティングWeek -夏-」内の専門展「SNS・インフルエンサー活用 EXPO -夏-」に出展することをお知らせいたします。

Plottは、ショートアニメを中心とするIPコンテンツの企画・制作に取り組んでいます。Plottは、ショートアニメを中心とするIPコンテンツの企画・制作に取り組んでいます。YouTube領域にて累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破。プラットフォームに最適化したIPコンテンツを制作し、独自ノウハウに基づいたチャンネル運営によってメディアパワーを高めてきました。特にZ世代・α世代を中心とする若年層から強い支持を受けています。



ショートアニメならではのファンとのつながりを活かしたSNSタイアップをメインに、動画タイアップ・グッズ展開・ポップアップストアなど幅広い施策を展開。YouTubeやTikTokなど、各SNSプラットフォームにおけるコンテンツ制作・運用のノウハウも蓄積しており、企業のSNSマーケティング支援も行っています。



今回のSNS・インフルエンサー活用 EXPOへの出展では、Plottが持つショートアニメIPを活用したSNSマーケティング・タイアップの事例やコラボ事例のノウハウを広くお届けしたいと考えております。



出展ブース【M23-28】では、過去のタイアップ・コラボ事例の紹介、チャンネルの紹介動画などをご覧いただけます。また、ブースにお越しいただいた方に先着で「テイコウペンギンのうちわ」を配布予定。SNSマーケティングやIPタイアップにご興味のある方はぜひブースへお越しください。



入場を希望される方は以下のURLよりご登録ください。

https://www.marketing-week.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1703916369027302-22L

※18歳未満の方は、ご登録いただけません。ご来場希望の方は事務局へお問い合わせください。

【出展予定チャンネル一覧】

テイコウペンギン：https://www.youtube.com/@teipen.official/videos

混血のカレコレ：https://www.youtube.com/@karekoreya/videos

全力回避フラグちゃん!：https://www.youtube.com/@flag__chan/videos

私立パラの丸高校：https://www.youtube.com/@parako/videos

■ SNS・インフルエンサー活用 EXPO -夏- とは

SNS・インフルエンサー活用 EXPOは、SNS運用代行、短尺動画制作、分析ツール、インフルエンサーキャスティング、UGC活用支援など、SNSを活用した認知拡大や成果向上に貢献するサービスが一堂に集結する専門展です。SNS運用やインフルエンサー活用に課題を持つマーケティング担当者・宣伝担当者が多数来場し、出展企業と活発な商談を行うビジネスマッチングの場となっています。



会期 ：2026年6月24日（水）～ 6月26日（金）各日10時00分～17時00分

会場 ：東京ビッグサイト 西展示棟

小間番号 ：M23-28

主催 ：RX Japan 株式会社

公式サイト：https://www.marketing-week.jp/hub/ja-jp.html

■ 株式会社Plottについて

ショートアニメを中心にIPコンテンツの企画・制作・ビジネス展開を行っているクリエイティブ企業です。主にYouTubeやTikTokにおけるアニメ作品のプロデュース・制作を行っています。「日常に温度を。世界に熱狂を。時代に灯火を。」を理念とし、日本を代表する次世代のクリエイティブ企業を目指しています。これまで数多くのIPコンテンツを世に送り出し、YouTube領域では累計チャンネル登録者1,200万人、累計再生回数150億回を突破しています。SNSユーザーに届くコンテンツを軸として、グッズ・ゲーム・音楽・コミック・ノベルなど幅広いメディアミックス展開をしています。

■ 会社概要

株式会社Plott（Plott Inc.）

代表取締役：奥野翔太

設立：2017年8月2日

所在地：東京都千代田区神田錦町2-4 ダヴィンチ小川町5F

公式サイト：https://plott.tokyo/