STマイクロエレクトロニクス、測位およびモーション検出の精度を向上させる車載用慣性センサ・モジュールを発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、車載品質に対応した慣性測定ユニット（IMU）「ASM330LHHG1(https://www.st.com/ja/mems-and-sensors/asm330lhhg1.html?icmp=tt49610_gl_pron_may2026)」を発表しました。-40℃ ~ 125℃の温度範囲で動作し、周辺温度が懸念される箇所を含む車両内のあらゆるエリアに搭載可能です。また、低ノイズの2つのセンサと温度補正機能、および6チャネルの同期出力を統合することで、ナビゲーションと測位を支える、より高精度な推測航法への業界のニーズに応えます。

今日の乗用車、バン、トラック、さらには産業・農業車両では、ますます高精度化するGNSS測位技術を活用し、経路案内や追跡、ナビゲーション、運転支援など幅広い用途に応用することができます。こうした新しい高機能システムでは、高品質な推測航法が求められ、衛星との更新の間も位置情報の連続性を維持し、GNSSの途絶や異常時には効果的に代替の機能を提供するため、優れた性能と回復力を確保できます。

STのASM330LHHG1は、3軸加速度センサおよび3軸ジャイロセンサ（角速度センサ）のデータを同期出力することにより、上記のニーズに応えます。推測航法の演算やモーション・データの相関処理、およびGNSSフュージョンに必要な一貫した信号タイミングを確保します。どちらのセンサも、低ノイズを可能にする最新のMEMSプロセスを活用し、内蔵の温度補正機能によって安定性を向上させています。

ASM330LHHG1は、最大測定範囲が±16gの加速度センサと、バイアス・ドリフトを最小限に抑えながら、±125dps ~ ±4000dpsまで測定範囲を拡張するジャイロセンサにより、車両全体のノン・セーフティアプリケーションに高精度なデータを提供します。対象となるアプリケーションには、V2X（車車間・路車間）システムやテレマティクス、電子料金の徴収、盗難防止、衝撃検知、事故の再現、乗り心地の向上、振動のモニタリング / 補正機能などのほか、モーション検知により動作する一般機能が含まれます。

ASM330LHHG1は、高性能かつ低消費電力のシステム要件に対応するデュアル動作モードにより、車両の電力配分を柔軟に活用できます。I²C、MIPI I3C(R)、SPIなどのデジタル・インタフェースを備えているため、システム統合も容易です。また3KBの内蔵FIFOでバッファリングすることにより、ホスト・プロセッサの負荷を軽減し、消費電力の削減にも貢献できます。

ASM330LHHG1(https://estore.st.com/en/asm330lhhg1tr-cpn.html?icmp=tt49610_gl_pron_may2026)は、AEC-Q100規格に準拠しています。同製品は現在量産中で、小型のLGA-14Lパッケージ（2.5 x 3.0mm）で提供されます。サンプル提供および価格については、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/ja/mems-and-sensors/asm330lhhg1.html?icmp=tt49610_gl_pron_may2026)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約49,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

アナログ・MEMS・センサ製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

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TEL : 03-5783-8250