ファームノート、「スタートアップワールドカップ2026東京予選」ファイナリスト10社に選出--農業DXで世界の舞台に挑戦

株式会社ファームノート

世界最大級のスタートアップピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ2026東京予選」において、ファームノートがファイナリスト10社に選出されました。

【スタートアップワールドカップとは】

スタートアップワールドカップは、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタル「ペガサス・テック・ベンチャーズ」が主催する世界最大規模のスタートアップピッチコンペティションです。世界100以上の国と地域で予選が開催され、各予選の優勝企業が米国サンフランシスコで開催される世界決勝大会へ進出します。

東京予選には約250社のスタートアップが応募し、厳正な書類審査の結果、10社がファイナリストとして選出されました。2026年7月17日（金）グランドハイアット東京（港区六本木）で予選イベントが開催され、優勝企業は2026年11月に米国サンフランシスコで開催される世界決勝大会へ進出し、100万米ドルの投資賞金を獲得します。

【ファームノートについて】

株式会社ファームノートは、「世界の農業の頭脳を作る」をミッションに掲げ、北海道・帯広を拠点に酪農・畜産向けIoTプラットフォームを開発・提供しています。

主力製品「Farmnote Color」は、牛の首に装着する活動量センサーとAIによるデータ分析を組み合わせたIoTデバイスです。発情・分娩・疾病の早期発見を可能にし、農家の労働負荷軽減と生産性向上に貢献。国内の多数の酪農家・畜産農家に導入されています。

今回の選出は、農業というフィールドにおけるデジタル技術の可能性と、一次産業の課題解決を通じた社会価値創造が評価されたものと受け止めています。予選ピッチに向け、全力で準備を進めてまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社ファームノート

設立：2014年

本社：北海道帯広市

代表取締役：小林晋也

URL：https://farmnote.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社ファームノート 広報担当：細田 薫

メールアドレス：kaoru.hosoda@farmnote.jp