Offers、AIが候補者の転職意欲を数値化する「キャリアドリフトスコア」を追加

株式会社overflowOffers、AIが候補者の転職意欲を数値化する「キャリアドリフトスコア」を追加

株式会社overflow（本社：東京都港区、代表取締役CEO：鈴木裕斗、以下overflow）は、2026年6月18日、運営するAI時代のエンジニア採用プラットフォーム「Offers」に、AIが候補者の転職意欲を数値化した「キャリアドリフトスコア」を追加しました。採用担当者の皆さまは、Offersの管理画面で候補者プロフィールを確認する際に、スコアと転職検討フェーズ、そのフェーズに応じた推奨アクションを直接見ながら、アプローチのタイミングを見極められます。

▶ 採用担当者さまはこちら: https://offers.jp/client/lp(https://offers.jp/client/lp?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)

▶ キャリアドリフトを活用したAI RPO、提供開始記念キャンペーンで基本料金50%OFF：https://lp.offers.jp/airpo_campaign(https://lp.offers.jp/airpo_campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)

■ 背景

エンジニア採用において「潜在層へのアプローチ」を掲げる企業は増えています。今すぐ転職を考えている人だけでなく、いまは動いていない人にも早い段階で接点をつくる、という考え方が広がってきました。

一方で、候補者お一人おひとりの転職への気持ちは、決して一定ではありません。評価のタイミングやプロジェクトの区切り、身近な人の転職といった出来事をきっかけに、日々変化していきます。その変化を採用担当者の皆さまが日々の指標として直接つかむのは、これまで簡単ではありませんでした。結果として、いつ・誰に・どんな切り口でアプローチするかは、担当者一人ひとりの経験や勘に頼る場面が多く、意欲が高まった瞬間を逃したり、関心が薄れたタイミングで送ってしまったりといった機会損失が生まれていました。

Offersは2026年6月、「AI時代の採用は、Offersから」を掲げてブランドを刷新(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000284.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)し、AIと専門チームを組み合わせて採用までをご一緒する採用支援サービス「Offers AI RPO(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)」の提供を本格的に開始しました。Offers AI RPOでは、候補者の転職意欲の変化をAIが分析し、スカウトの最適化に活かしてきました。ただし、その分析結果を採用担当者の皆さまが数値として直接確認できるものではありませんでした。今回のキャリアドリフトスコアの追加は、これまで見えなかった「意欲の動き」を採用担当者の皆さまの手元に届け、ご自身の判断に活かせるようにするものです。

■ キャリアドリフトスコアとは

キャリアドリフトスコアは、Offersが35,000人を超えるエンジニアデータから構築した「キャリアドリフトモデル」をもとに、候補者の転職意欲の現在地をスコアとフェーズで示すものです。管理画面の候補者プロフィールに新設された「キャリアドリフトスコア」では、以下の情報を確認できます。

- 転職検討フェーズ：候補者が今どの段階にいるかを、5段階で表示- キャリアドリフトスコア：キャリアドリフトモデルに基づく、候補者の「現在の状態」を示すスコア- 上位パーセンテージ：同スコア層内での候補者の位置づけ- 推奨アクション：現在のフェーズに応じた、アプローチの参考になる打ち手の提案- スコアの根拠：「+スコアの根拠を表示」から、スコア算出の基になった候補者の行動履歴を確認可能

スコアは、プロフィールの更新やスカウトへの反応といったOffers上での行動に加え、公開情報から読み取れる傾向をAIが統合し、常に最新の状態に更新されます。キャリアドリフトスコアは、より良いタイミングと内容で候補者の皆さまにご連絡するための、採用担当者向けの目安としてご利用いただくものです。

採用担当者の皆さまは、AIによるスカウト最適化と並行して、キャリアドリフトスコアを参照しながら、ご自身の判断でアプローチのタイミングや訴求内容を調整できます。

■ Offers AI RPOを支える3つの技術

Offersだけが持つ、3つの独自テクノロジー

キャリアドリフトスコアは、Offersだけが持つ3つの独自技術から生まれます。1,000社以上のエンジニア採用に伴走してきた経験を礎に、候補者の探索、スカウトの設計、候補者との関係づくりまで、採用に関わる場面のひとつひとつを、Offers独自のAI技術と専門チームの組み合わせで支えています。キャリアドリフトモデルで候補者の転職意欲を読み取ってスコアを算出し、そのスコアをもとにストーリースカウトを最適なタイミングでお届けする。今回は、この一連の流れの起点となるキャリアドリフトスコアを、採用担当者の皆さまが直接確認できるようにしました。

- キャリアドリフトモデル（特許出願中） 35,000人を超えるエンジニアの皆さまのデータから組み立てた、転職意欲の変化を7段階でとらえる独自の心理段階モデルです。「今すぐ転職したい人」と「そうでない人」の2つに分けるのではなく、その方が今どんな気持ちで仕事や転職に向き合っているかを、より丁寧に読み取ります。現在のOffersでは、このモデルをもとにした転職検討フェーズを5段階に整理して、採用担当者の皆さまが確認できます。- キャリアドリフトスコア（特許出願中） 候補者の転職意欲をAIがスコア化し、意欲の変化をリアルタイムに検知します。- ストーリースカウト（特許出願中） キャリアドリフトスコアと候補者のスキル・経験に基づき、30以上の切り口からスカウトのシナリオをAIが組み立てます。その方の状況に合った切り口とタイミングで、企業のストーリーを継続的にお届けする。同じ文面をたくさん送るだけでも、一度送って当たるのを待つだけでもない、AI時代ならではのスカウトのかたちです。

※ キャリアドリフトモデル・キャリアドリフトスコア・ストーリースカウトは、いずれも特許出願中です。

■ AI RPO提供開始記念キャンペーン実施中（～2026/8/31）

Offers AI RPO提供開始記念キャンペーン

Offers「AI RPO」は、提供開始を記念して、対象プランの基本料金を通常価格より50%OFFでご提供する「提供開始記念キャンペーン」を2026年8月31日（月）まで実施しています。

キャンペーン期間 2026年8月31日（月）まで。期間内にご契約締結が完了したお客さまが対象です（お問い合わせ・お申し込みのタイミングではなく、契約締結タイミングで判定）。

ご利用対象 新規にAI RPOをご契約いただく企業さま（既存契約の更新／解約後3ヶ月以内の再契約は対象外）。対象は基本料金のみで、オプション費用や追加サービス料金等は対象外です。

お申し込み・お問い合わせ https://lp.offers.jp/airpo_campaign(https://lp.offers.jp/airpo_campaign?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)

注意事項

■ 「AI×採用カンファレンス 2026 summer」7月30日（木）オンライン開催

- お申し込み状況により予告なく終了する場合があります- 適用条件・詳細は、Offersの担当者よりご案内いたします- お問い合わせいただいた場合に、必ずお申し込みいただく必要はございません。まずはお気軽にお問い合わせください「AI×採用カンファレンス 2026 summer」7月30日（木）オンライン開催

Offersは、AI×採用領域で国内最大級のオンラインカンファレンス「AI×採用カンファレンス 2026 summer」を、2026年7月30日（木）に開催します。「AI時代の採用設計と組織マネジメントの最前線」をテーマに、採用責任者・人事・経営層の皆さまに向けたセッションをお届けします。参加費は無料で、参加登録を受け付けています。

■ 関連プレスリリース

■ Offersとは

- 開催日時：2026年7月30日（木）10:45～17:30- 開催形式：オンライン- 参加費：無料- 参加登録：https://ai-recruitment-conf.offers.jp/(https://ai-recruitment-conf.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)- 2026-06-01 Offers、ブランド刷新を実施 - 「AI時代の採用は、Offersから」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000284.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)- 2026-06-02 Offers、新サービス「AI RPO」を本格提供開始 - 提供開始記念キャンペーンで通常価格50%OFF(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000287.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)- 2026-06-17 AI×採用領域で国内最大級のカンファレンス「AI×採用カンファレンス 2026 summer」2026年7月30日（木）に開催決定 - 参加登録受付開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000299.000053307.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)Offers、ブランド刷新を実施。AI時代の採用は、Offersから

AI時代のエンジニア採用プラットフォーム「Offers」は、CTO・VPoE・テックリード・AIエンジニアといったハイクラス層への、応募を待たない継続的なアプローチを支える採用プラットフォームです。

35,000人を超えるエンジニアデータベースと独自のAI技術を活用し、候補者の発見からスカウト、採用までを一貫して支援する「AI RPO」で、再現性のあるエンジニア採用を実現します。導入企業1,000社以上。

- AI時代のエンジニア転職プラットフォーム「Offers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)」- 希望条件で求人を比較検討できる求人プラットフォーム「Offers Jobs(https://offers.jp/jobs?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)」- エンジニア・PdM向けのキャリア／技術トレンド解説メディア「Offers Magazine(https://offers.jp/media?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)」- 企業ご担当者さま向けの採用ノウハウ・人事領域解説メディア「Offers HR Magazine(https://hr-media.offers.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)」- 候補者・開発者向けの技術トレンドイベント「#Offers_DeepDive(https://offers-jp.connpass.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)」

▶ スカウト運用をAIとRPOに丸ごと任せたい企業さまへ「AI RPOプラン(https://offers.jp/client/ai-rpo?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)」

▶ ハイクラス採用に専任チームのコミットを求める企業さまへ「予算型リテーナープラン(https://offers.jp/client/retainer?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)」

■ 株式会社overflowについて

■ 本リリースに関するお問い合わせ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/303_1_e2f512afa823b1218df11ef36d18a2a5.jpg?v=202606190551 ]

株式会社overflow 広報担当 TEL：03-6555-2239 E-mail：pr@overflow.co.jp

AI RPOに関するご相談・資料請求はこちら：https://offers.jp/client/ai-rpo(https://offers.jp/client/ai-rpo?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=career-drift-score-2026)