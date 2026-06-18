米国食肉輸出連合会（USMEF）次期日本代表のお知らせ
米国食肉輸出連合会
https://prtimes.jp/a/?f=d147564-5-95d0fb323c21c9494e9dfe2fea1edf93.pdf
2026年6月吉日
報道関係者各位
米国食肉輸出連合会（USMEF、http://www.americanmeat.jp/）は、
会長兼CEO ダン・ホルストロムより、次期日本代表に関する人事を次の通り決定したことを発表いたします。
就任予定日 2026年6月24日
米国食肉輸出連合会 日本代表（ジャパン・ディレクター） 笠谷 樹
新日本代表 略歴
氏名： 笠谷 樹（かさたに たつる）
生年月日：1974年1月23日（52歳）
出身地：東京都
学歴：1996年3月学習院大学 法学部政治学科 卒業
経歴：1996年4月株式会社ニチレイ 入社
畜産品の仕入・販売に従事
2015年12月 米国食肉輸出連合会 入社
2023年1月 米国食肉輸出連合会 マーケティング・ディレクター
尚、現日本代表の加藤 悟司は、名誉理事（ジャパン・ディレクター・エメリタス）として、弊会の活動に携わってまいります。
＜この件に関するお問い合わせ先＞
米国食肉輸出連合会 担当： 笠谷・土方
TEL: 03-3501-6328／FAX: 03-6205-7330
Email: tkasatani@usmef.org
thijikata@usmef.org
https://prtimes.jp/a/?f=d147564-5-95d0fb323c21c9494e9dfe2fea1edf93.pdf