ペイロール、人的資本データの集計・分析機能「AI給与検索サービス」の大型バージョンアップを実施

株式会社ペイロール

給与計算サービス「HR BPaaS（エイチアールビーパース）」を提供する株式会社ペイロール（本社：東京都江東区、代表取締役社長CEO：湯浅哲哉、以下：ペイロール）は、人的資本データの集計・分析機能「AI給与検索サービス」について、利便性向上を目的としたバージョンアップを2026年5月末に実施いたしました。

2024年10月にリリースした本機能は、ユーザーが任意のタイミングでデータ集計できる点で好評をました。一方、データ抽出の条件設定には専門的な知識が必要であり、使いやすさに課題がありました。今回のアップデートにより、直感的な操作で必要な情報を取り出せるようになり、人事担当者の意思決定をより力強く支援します。

AI給与検索サービスとは

「AI給与検索サービス」は、ペイロールの基幹システム「P3（ピースリー）」にて保持している給与支払情報や社員情報を対象に、AIによる迅速かつ簡単な、人的資本データの集計・分析を実現するものです。ペイロールをご利用いただいているお客様より、「給与支払情報や人事情報を収集し、データを組み合わせ、フィルタ加工・関数・ピボットテーブルなどを駆使して毎月レポートを作成するのが大変」というお声を受け、2024年10月に本サービスをリリースいたしました。

バージョンアップの背景

従来の「AI給与検索サービス」は、ユーザーが任意のタイミングでデータを自由に集計できる点で高い評価を頂いておりました。一方でデータ抽出においては、データベースの構造や複雑なロジックへの理解を必要とする場面が多く、「求めているデータを自力で出力できない」というお声もお客様から頂いておりました。

このご意見・ご要望を真摯に受け止め、今回のバージョンアップではデータ構造そのものを見直すとともに、汎用的な集計条件をあらかじめ実装いたしました。これにより、直感的に操作できるサービスへと進化しております。

主な機能

バージョンアップ後の「AI給与検索サービス」は、以下4つの機能で構成されます。

1．支給控除データの集計・分析機能

人件費の実績、残業時間の推移、有休取得状況など、給与に関わるデータを出力・可視化することができます。労務コストの把握や働き方改革の推進にご活用いただけます。

特定の部門に所属する社員の平均給与の推移など自由に出力可能

2．給与計算に使用した社員情報の出力

前回の給与演算時点における賃金情報や所属・等級情報を確認できます。給与計算の根拠となるデータをいつでも参照可能です。

部門や拠点を指定して、社員の属性情報を一覧で確認可能

3．社員情報の履歴出力機能

異動歴・休職歴をはじめとする一部の社員情報について、履歴データの出力が可能です。人員配置の最適化や人事異動の検討にお役立ていただけます。

異動歴を社員別に確認することが可能

4．自然言語検索機能（AI対話型）

AIとの対話形式でデータの集計・分析を実行できます。突発的なレポート対応時の業務効率化を図るとともに、専門知識がなくても高度なデータ分析ができるようアシストします。

使用するデータの追加・変更・削除などはグラフ内の「編集する」から実施可能「男女の賃金差異を算出して」というプロンプトに基づき、AIが総支給額と性別データからグラフ作成と分析を実施した画面

ペイロールは今後も、お客様の人事課題の検討・施策立案に資する人的資本データの提供および活用促進に取り組んでまいります。「HR BPaaS」において給与計算業務の幅広い領域をワンストップで支えるとともに、AIを活用したプロダクトの組み込みを推進し、提供価値の最大化に努めてまいります。

株式会社ペイロールについて

1989年4月1日設立。創業以来、主にエンタープライズ企業を対象として給与計算業務のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を提供しており、279社123万人（2026年3月末時点）の給与計算業務を受託しています。ペイロールの汎用型給与計算サービス「HR BPaaS」は、独自開発したクラウド人事給与ソフトと給与計算BPOを統合したサービスで、お客様固有の複雑な給与計算ロジックに対応しつつ、全てのお客様で共通する業務の標準化を推し進めることで、高い柔軟性と拡張性を併せ持っているところが特徴です。

労働人口が不足していく日本において、ペイロールは、人事部が抱える専門性の高いオペレーション業務を担うソフトインフラ企業となり、人事部がより戦略的な業務に注力できる環境を支えます。