TVアニメ『おじさんはカワイイものがお好き。』2026年10月放送開始決定＆PV初公開

株式会社BookLive

TOPPANホールディングス株式会社のグループ会社である、株式会社BookLive（本社：東京都港区・代表取締役社長：淡野 正）は、グループ会社であるフレックスコミックス株式会社が運営するWebコミックサイト「COMICポラリス」にて連載中の『おじさんはカワイイものがお好き。』（ツトム）のTVアニメが、2026年10月より放送開始となることをお知らせいたします。

あわせて、パグ太郎＆フレンズによる挿入歌「パグっといっちゃって～」の一部音源を使用したPVを初公開するとともに、主人公・小路三貴役を興津和幸さん、小路が愛してやまないキャラクター・パグ太郎役を富田美憂さんが担当することが決定し、パグ太郎の仲間たちを演じるメインキャスト情報も発表いたしました。

１．TVアニメ『おじさんはカワイイものがお好き。』PV初公開

この度公開されたPVでは、見た目はクールで仕事もできる“イケオジ”・小路三貴が、実はカワイイものが大好きという秘密を抱えながら奮闘する姿が描かれています。

さらに、小路がこよなく愛する「パグ太郎」をはじめ、ボス吉、アン、キャリー、グレピといった仲間たちが大冒険を繰り広げる「パグ太郎＆フレンズ」の完全オリジナルストーリーも公開。本作ならではの笑いと癒やしに満ちた世界観を、ひと足早くお楽しみいただける映像となっています。

【メテオ・ポラリス公式チャンネルにて公開中】

・PV URL：https://www.youtube.com/watch?v=YKgjylmYeoA

２．興津和幸さん・富田美憂さんらメインキャストが決定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=YKgjylmYeoA ]

主人公・小路三貴役には興津和幸さん、パグ太郎役に富田美憂さんの出演が決定しました。

さらに、パグ太郎の仲間たちとして、ボス吉役に和泉風花さん、アン役に船戸ゆり絵さん、キャリー役に田野アサミさん、グレピ役に佐藤日向さんが出演します。

３．キャストコメント

・小路三貴役・興津和幸さん

『おじさん』こと『小路三貴41歳』を演じることになりました！興津和幸です！カワイイものが大好きなおじさん。

でも世間体を気にして、『かわいい！！！！！』と大声で言えない頼れる上司のおじさん。

気持ち悪がられないように、一生懸命生きていたら『イケオジ』に見られてしまう、おじさん。

そんなおじさんの表と裏に全身全霊で臨みました。『パグ太郎』が大好きな『おじさん』。どうか皆様に愛していただけますように。

・パグ太郎役・富田美憂さん コメント

パグ太郎を演じさせていただきます、富田美憂です。

パグ太郎のことは、この作品に触れる前から街中で見かける機会が度々あったので、オーディションで合格をいただいた時は「まさかこの子を私が演じさせていただけるとは…！」ととても嬉しく思いました。

この世にはカワイイものが溢れすぎている!!と私も常々思いながら生きているので、『おじカワ』には共感できることばかりです。

感情表現が全て""パグ語""なので、自分の中の開けたことのない引き出しを開けまくりながら収録に挑ませていただきました。

皆様の毎日の癒しになること間違いなしの作品ですので、是非お楽しみに！

４．挿入歌「パグっといっちゃって～」配信開始

本作の挿入歌「パグっといっちゃって～」は、パグ太郎とフレンズたちのかわいさがぎゅっと詰まったポップでキュートなナンバーです。思わず体が動き出すような楽しい楽曲となっており、本日6月18日より配信を開始しました。各種配信サービスにてお楽しみいただけます。

【楽曲情報】

楽曲名：「パグっといっちゃって～」

アーティスト：パグ太郎＆フレンズ

作詞・作曲・編曲：YUPPA

楽曲リンク：https://lnk.to/PAGUtto_itchattePR

５．TVアニメ『おじさんはカワイイものがお好き。』作品情報

【スタッフ】

監督：牧野 友映

シリーズ構成・脚本：佐藤 裕

キャラクターデザイン：木村 友美

アニメーション制作：ライデンフィルム

美術監督：中久木 孝将

色彩設計：橋上 あきら

撮影監督：保坂 友哉

編集：山田 聖実（エディッツ）

音響監督：大寺 文彦

音響制作：マジックカプセル

音楽：桶狭間 ありさ

音楽制作：YTE

音楽制作協力：懐刀株式会社

【キャスト】

小路 三貴：興津 和幸

パグ太郎：富田 美憂

ボス吉：和泉 風花

アン：船戸 ゆり絵

キャリー：田野 アサミ

グレピ：佐藤 日向

【WEB／SNS】

公式サイト：https://ojikawa.com/

公式X：@ojikawa_comic

【権利表記】

(C)ツトム・COMICポラリス／おじカワ製作委員会

６．原作『おじさんはカワイイものがお好き。』作品情報

原作：ツトム『おじさんはカワイイものがお好き。』

フレックスコミックス「COMICポラリス」連載

単行本1～11巻発売中（ポラリスCOMICS／フレックスコミックス刊）

※最新12巻は2026年8月7日（金）に発売予定

COMICポラリス作品ページ：https://kirapo.jp/polaris/titles/ojisanha

【フレックスコミックス株式会社について】

フレックスコミックス株式会社は、マンガ表現の新しい形を提案するコンテンツ創造カンパニーです。

2017年にBookLiveのグループ会社となり、出版社としてWebコミック「COMICメテオ」、「COMICポラリス」、「COMICアーク」を運営しています。

『邪神ちゃんドロップキック』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。』（COMICメテオ）や、 『同居人はひざ、時々、頭のうえ。』『おじさんはカワイイものがお好き。』（COMICポラリス）、『「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます』（COMICポラリス）など、Webコミック発のバラエティ豊かな作品を出版しています。アニメ化・実写ドラマ化された作品など、人気作を世に送り出してきた実績を有しています。

・URL：https://flex-comix.jp/

・レーベルURL

COMICメテオ：https://kirapo.jp/meteor/

COMICポラリス：https://kirapo.jp/polaris/

COMICアーク：https://booklive.jp/feature/index/id/tk_comicarc

【株式会社BookLiveについて】

BookLiveは「新しい価値を創造することで、楽しいをかたちにする」を企業理念に、電子書籍ストアやマンガアプリ等の運営を通じて、読者の心を豊かにするコンテンツの提供やIPの創出を行っています。またテクノロジーが進化するなかで、クリエイターやコンテンツの価値向上を目指すと共に、新たなビジョンとして「グローバル・デジタル・エンターテイメントカンパニーへの飛躍」を掲げています。

当社は今後もBookLiveグループの強みを活かし、様々な企業と連携することで、より良質なコンテンツを生み出し続けるエコシステムを構築していきます。

URL： https://www.booklive.co.jp/

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