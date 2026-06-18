【香川ファイブアローズ】2026-27シーズン チームスタッフ 契約締結（新規）のお知らせ

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援していただき、誠にありがとうございます。



このたび香川ファイブアローズでは、境大征 ビデオコーディネーターとの2026-27シーズンの契約(新規)が決まりましたので、お知らせいたします。

ビデオコーディネーター

境 大征 TAISEI SAKAI

■プロフィール

生年月日：2003年10月4日

出身地：佐賀県



■経歴

2025.8-2026.6 横浜ビー・コルセアーズ コーチインターンシップ

2026- 香川ファイブアローズ ビデオコーディネーター

■本人コメント

この度、香川ファイブアローズのビデオコーディネーターを務めさせていただくことになりました、境大征です。

はじめに、このような光栄な機会を与えていただきましたクラブ関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。

また、これまで私に多くの経験と学びをくださった皆さまにも、重ねて感謝申し上げます。

活動させていただくにあたり、敬意と愛情を持ち、日々学び、成長し続けたいと思います。

そして、クラブを愛する全ての方々と、素晴らしい景色を多く共有できるよう、最善を尽くします。

よろしくお願いいたします。



■生岡直人 代表取締役社長兼ゼネラルマネージャー コメント

この度、ビデオコーディネーターとして境大征さんが入団してくれることになりました。

大学時やBクラブのインターン時において映像分析を経験し、今後はさらなる高いスキルを習得することにコミットしてくれている非常に向上心の高い人物です。

映像分析や選手のワークアウトなど様々な分野における即戦力として、新チームの大きな力になってくれるであろうことを確信しています。