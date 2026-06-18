ユビケン、在大阪インドネシア共和国総領事館と連携し日本進出支援。約60社の応募から選ばれた8ブランドを京都オーガニックEXPOへ導く

一般社団法人 まじめに輸入ビジネスを研究する会

一般社団法人まじめに輸入ビジネスを研究する会（通称：ユビケン、代表：大竹秀明、東京都）は、2026年6月12日（金）・13日（土）に京都市勧業館みやこめっせで開催された「第3回オーガニックライフスタイルEXPO West in 京都2026」において、在大阪インドネシア共和国総領事館の公式コンサルタントとして、同館・インドネシア貿易振興センター大阪事務所(ITPC Osaka) が出展したインドネシア8社を、選定・セミナー・商談マッチングまで一貫して支援しました。

出展企業は約60社の応募の中から約4か月の選考を経て選ばれた8社。

廃棄素材をアップサイクルしたジュエリー・バッグ、天然素材を使ったサステナブルファッション、ナチュラルフレグランスなど、独自のストーリーを持つブランドが揃い、在大阪インドネシア共和国総領事も来場のうえ、開会式のテープカットに参加しました。

■ 背景・経緯

大阪・関西万博2025を経て、日本国内--特に関西を中心に--オーガニック・サステナビリティ・エコへの関心が一層高まる中、在大阪インドネシア共和国総領事館は「インドネシアのサステナブル商品が日本市場に参入できる可能性」についてユビケン代表・大竹秀明に相談。

大竹は、日本市場におけるアップサイクル・サステナブル商品の可能性や有望な商品カテゴリーについてアドバイスを行い、以後4か月にわたり選考基準の設定、書類審査、面接、最終選考、出展準備の各フェーズで継続的に関与しました。

このご縁のきっかけとなったのは、ユビケン貿易塾11期生の方がインドネシア総領事館に勤務しており、「大竹先生の貿易家ビジネスを通じてインドネシアと日本をつなぎたい」と相談してくれたことでした。塾生のネットワークが、国際的なビジネス連携へと発展した事例です。

■ 選考プロセス

応募企業：約62社 書類審査通過：約12社 最終選出：8社

ユビケンは選考段階から参画し、日本市場での販売可能性や商品性、ストーリー性、サステナビリティの観点から総合的な評価を行いました。

■ ユビケンが担当した活動内容

（1）展示会出展支援

オーガニックライフスタイルEXPO Westにおいて、商品の魅力を最大限に伝えるための展示方法やブース設計を支援。

来場者との接点づくりや商品説明についてもアドバイスを行いました。

（2）日本市場向けコンサルティング

日本の消費者ニーズや販売トレンド、価格設定、パッケージデザイン、販促戦略についてセミナーを実施。

日本市場特有の商習慣や購買行動について具体的な事例を交えながら解説しました。

（3）バイヤー（貿易家）マッチング支援

ユビケンが持つ輸入事業者・小売店・クラウドファンディング事業者とのネットワークを活用し、日本市場への展開可能性を探る商談機会を創出しました。

バイヤーから寄せられた商品評価や改善提案についてもフィードバックを実施し、今後の市場展開につながる支援を行いました。

■ 出展した8社のブランド概要

1. Saraswati Papers（バリ島）

1995年創業。学校・家庭・ホテルから回収した紙を化学薬品不使用で手作業再生。

ジャーナル・フォトフレーム・カード等を展開。

Instagram：@saraswatipapers(https://www.instagram.com/saraswatipapers/)

2. Six Scents（ジャカルタ）

地域の廃棄素材をアップサイクルしたナチュラルフレグランスブランド。

ソイキャンドル・エッセンシャルオイル・ルームスプレー等を展開。

Instagram：@sixscents.id (https://www.instagram.com/sixscents.id/)

3. POPSIKLUS（チマヒ・西ジャワ州）

牛乳パック・小麦袋を職人の手仕事でバッグへ再生するアップサイクルブランド。

Good Design Indonesia 2025、Good Design Award 2025 受賞

Instagram：@popsiklus(https://www.instagram.com/popsiklus/)

4. WN White Noise（ジャカルタ）

リサイクルナイロンを使用したバッグブランド。

日本クラウドファンディング「Makuake」での展開実績あり。

Instagram：@wnwhitenoise(https://www.instagram.com/wnwhitenoise/)

5. Komang Tri Jewelry（バリ島）

廃棄ガラスボトルをアップサイクルしたサステナブルジュエリー。

インドネシア文化と現代デザインを融合。

Instagram：@komangtri.jewelry (https://www.instagram.com/komangtri.jewelry/)

6. Di Kala Hujan（バリ島）

本物の花をレジンで保存したボタニカルジュエリーブランド。

「雨の時間」をコンセプトに記憶・自然・時間を宿す作品を制作。

Instagram：@dikalahujan.jewel(https://www.instagram.com/dikalahujan.jewel/)

7. Batik Wiliwang（東ジャワ州・マゲタン）

葉・花・茎を布に写すエコプリントブランド。

天然染料・無漂白・無化学薬品で制作。

Instagram：@batik_wiliwang (https://www.instagram.com/batik_wiliwang/)

8. Prajan Eco（ジョグジャカルタ特別州）

葉を布に叩き込む「たたき染め」でオンリーワンの模様を生み出すスローファッションブランド。

Instagram：@prajaneco (https://www.instagram.com/prajaneco/)

■ 展示会概要

名称：第3回オーガニックライフスタイルEXPO West in 京都2026

会期：2026年6月12日（金）・13日（土）10:00～17:00

会場：京都市勧業館みやこめっせ 第2展示場（〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1）

テーマ： Shift the Future with Organic

主催：一般社団法人オーガニックフォーラムジャパン（OFJ）／日本オーガニック会議

インドネシアブース主催：在大阪インドネシア共和国総領事館・インドネシア貿易振興センター大阪事務所(ITPC Osaka)

公式URL： https://ofj.or.jp/ole-kyoto/

入場料：一般1,000円（税込）／事前登録で無料

■ ユビケン代表・大竹秀明のコメント

「私は17年以上にわたり世界各国の展示会やメーカーを訪問してきましたが、今回改めてインドネシアには日本でまだ知られていない優れたブランドが数多く存在することを実感しました。

特に今回選出された8ブランドは、単にサステナブルであるだけでなく、それぞれが地域の文化や社会課題と向き合いながら価値を生み出している点に大きな魅力があります。

日本市場では近年、価格だけではなくストーリーや理念への共感を重視する消費者が増えています。インドネシアの優れた作り手と日本市場をつなぐことで、新たな価値創造につながると確信しています。

ユビケンは今後も海外ブランドの日本市場進出支援を通じて、日本と世界をつなぐ架け橋として活動してまいります。」

■ 在大阪インドネシア共和国総領事 ジョン・チャヤント・ブスタミ氏によるコメント

在大阪インドネシア共和国総領事ジョン・チャヤント・ブスタミ氏は、カタログの挨拶文にて以下のように述べています。

「本展示会への参加を通じて、インドネシアの自然素材、手作り、環境に配慮したものづくりが、京都・関西、そして日本市場における新たなビジネス機会につながることを期待しております。」

■ 代表者プロフィール

氏名：大竹 秀明(https://hideaki-otake.com/)（おおたけ ひであき）

役職：株式会社カルペディエム 代表取締役／一般社団法人まじめに輸入ビジネスを研究する会 代表理事／東京インターナショナルクラウドファンディング・ラウンジ 主催／ひとり貿易塾 主宰

出身：1974年、横浜市生まれ

【主な実績】

・「ひとり貿易(R)」提唱者

・指導人数：13年間 延べ1.3万人以上

・クラウドファンディングプロデュース件数：1,500件以上

・累計プロデュース金額：33億円以上

・史上唯一の4大クラファン公式パートナー

- Makuake ベストエバンジェリスト 2019 受賞

- CAMPFIRE パートナーアワード 2023～2025 受賞（3年連続）

- GREENFUNDING ベストパートナー

- 韓国Wadiz グローバルパートナー（日本唯一）

・著書（5冊）：

「Amazon個人輸入はじめる＆儲ける超実践テク104(https://www.amazon.co.jp/Amazon%E5%80%8B%E4%BA%BA%E8%BC%B8%E5%85%A5-%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%8B%EF%BC%86%E5%84%B2%E3%81%91%E3%82%8B-%E8%B6%85%E5%AE%9F%E8%B7%B5%E3%83%86%E3%82%AF-104-%E5%A4%A7%E7%AB%B9-%E7%A7%80%E6%98%8E/dp/4774173797)」（技術評論社）

「クラウドファンディングで資金調達に成功するコレだけ！技(https://www.amazon.co.jp/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%A7%E8%B3%87%E9%87%91%E8%AA%BF%E9%81%94%E3%81%AB%E6%88%90%E5%8A%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%81%A0%E3%81%91-%E6%8A%80-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A/dp/4297104652)」（技術評論社）

「資金ゼロではじめる輸入ビジネス3.0(https://www.amazon.co.jp/%E8%B3%87%E9%87%91%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%98%E3%82%81%E3%82%8B%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B93-0-%E5%A4%A7%E7%AB%B9-%E7%A7%80%E6%98%8E/dp/486680047X)」（フォレスト出版）

「1日で1000万円売り上げるクラファン物販の教科書(https://www.amazon.co.jp/1%E6%97%A5%E3%81%A71000%E4%B8%87%E5%86%86%E5%A3%B2%E3%82%8A%E4%B8%8A%E3%81%92%E3%82%8B%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E7%89%A9%E8%B2%A9%E3%81%AE%E6%95%99%E7%A7%91%E6%9B%B8-%E5%A4%A7%E7%AB%B9-%E7%A7%80%E6%98%8E/dp/4594093396)」（扶桑社）

「AIでラクラク 資金ゼロから始める 輸入ビジネス4.0(https://www.amazon.co.jp/AI%E3%81%A7%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%AF-%E8%B3%87%E9%87%91%E3%82%BC%E3%83%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E5%A7%8B%E3%82%81%E3%82%8B%E8%BC%B8%E5%85%A5%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B94-0-%E5%A4%A7%E7%AB%B9-%E7%A7%80%E6%98%8E/dp/4866803746)」（フォレスト出版）

■ ユビケン（一般社団法人まじめに輸入ビジネスを研究する会）について

名称：一般社団法人まじめに輸入ビジネスを研究する会（通称：ユビケン）

代表：大竹 秀明 （おおたけ・ひであき）

所在地：東京都港区南青山2-2-15 ウィン青山942

事業内容：ひとり貿易ノウハウ提供（書籍・講座）／ひとり貿易塾(https://yubi-ken.com/school/)の運営（現在12期生が活躍中）／海外実践プロジェクト（世界各地の展示会への同行指導）／クラウドファンディング成功アドバイス（Makuake・CAMPFIRE・GREENFUNDING・韓国Wadiz）／国際物流・貿易実務・国内配送サービス／輸入参謀（代表によるマンツーマンコンサルティング）／海外ブランドの日本市場参入支援

【公的機関・政府系との連携実績】

韓国Wadiz（公式パートナー）、香港貿易発展局との取り組み、そして今回の在大阪インドネシア共和国総領事館との連携など、海外の政府系・公的機関との協働実績を重ねています。

ユビケンは「個人が貿易ビジネスを通じて世界とつながる」をミッションとし、ひとり貿易塾の運営から海外ブランドの日本市場参入支援まで、貿易家を360度全方位でサポートしています。今回のような国際連携プロジェクトも塾生ネットワークから生まれています。

ユビケンは今回の連携を契機に、今後も各国の政府機関・貿易振興機関と連携し、海外の優れた作り手の日本市場参入を支援してまいります。

※「クラウドファンディング物販」「クラファン物販」「ひとり貿易」「貿易家」などは、一般社団法人まじめに輸入ビジネスを研究する会の登録商標です。

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人まじめに輸入ビジネスを研究する会（ユビケン）

お問い合わせURL：https://yubi-ken.com/school/contact/

担当者名：岸田

電話：03-6868-5138（平日10:00～18:00受付）

Email：info@yubi-ken.com