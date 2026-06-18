ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ” 2026年ファインジュエリー コレクションを発表“ 吉祥の獅子、再生を告げる舞”

Qeelin japan Limited

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命としたファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣“ Qilin（麒麟）”を由来とし、ブランド設立以来、Wulu、Bo Bo、Xi Xiなど展開するすべてのジュエリーが豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を体現しているファイン・ジュエラーです。

2026年ファインジュエリー コレクション “ 輝きに満ちた、生命感あふれる世界 ”

東洋文明の豊かな土壌に根ざしたQeelinの2026 ファインジュエリー コレクションは、卓越したクラフツマンシップと、今なお息づく文化的遺産を輝かしく表現するものです。昨年、創業者兼クリエイティブディレクター Dennis Chanが探求した侗（トン）族の伝統を礎に、メゾンは鼓楼のシルエット、鳳凰が羽ばたくような優美な弧、そして黄金の蜘蛛に宿る神聖なシンボルを、現代的なデザインへと昇華させています。

それぞれのクリエイションの中心で、ジェムストーンは静かな強さをたたえながら、時を見つめる語り部となり、絶えず進化するフォルムのレパートリーは、“ Miracle Garden ”の芸術的な広がりをさらに深め、より豊かな感情と美意識を吹き込みます。神話と自然が交わる空間において、Qeelinは歴史の重み、理想的な美しさの優雅さ、そして文化そのものが放つ色褪せない光を宿した世界を創り上げています。

吉祥の獅子、再生を告げる舞

東洋文化において、獅子は邪気を払う守護の存在とされ、年末に行われる獅子舞には、厄を払い、福を招く願いが込められています。Qeelinはこの躍動的な儀式を現代的なゴールドスミスの技で再解釈し、喜びに満ちた守護をもたらす、パーソナルなタリスマンへと昇華させています。

“ Xi Xi ”喜びの獅子舞、幸運の球

Xi Xi necklace in white gold set with marquise-cut emeralds, cabochon-cut jade and onyx, and brilliant-cut diamonds.Xi Xi earrings in white gold set with marquise-cut and round emeralds, and brilliant-cut diamonds.

伝統的な獅子舞が放つ躍動的な祝祭感を、Qeelinはプレシャスなジュエリーの中に封じ込めました。獅子は立体的に彫刻され、ヒンジ構造の顎が動きに合わせて繊細に震えることで、チャームに生き生きとした表情をもたらします。そのカラーパレットは、侗族の刺繍に見られる鮮やかな色彩から着想を得ています。



新作の“ Xi X ”ネックレスとドロップイヤリングでは、獅子が“採青（財運・幸運）”の球を楽しげに操る姿が描かれています。球にはマーキスカットのエメラルドまたはアメシストがあしらわれ、獅子の額にはグリーンまたはパープルジェイドのカボションカットが配され、ボディにはパヴェダイヤモンドがきらめきます。着用者の動きに合わせて、獅子の顎と尾が小刻みに揺れ、鎖骨の上で舞っているかのよう。高度な技術と祝祭的な象徴性が融合したクリエイションです。

“ Xi Xi ”華やぎの中の獅子、優雅に跳ねる

Xi Xi brooch in white and rose gold set with a cushion-cut pink tourmaline of 10.48 carats, cabochon-cut jade and onyx, and brilliant-cut diamonds

2026年、“ Xi Xi” シリーズはブローチとして登場します。大ぶりのステートメントジェムストーンを中心に据えたピースは、劇的な“宝石の舞台”となり、獅子の遊び心あふれる精神と若々しい生命力を鮮やかに表現します。



カボションカットのジェムストーンが獅子の尾と額を彩り、首元にはダイヤモンドのカラーがあしらわれています。クッションカットのセンターストーンは、まさに舞台そのものへと姿を変え、その上に軽やかに佇む獅子は、見えない太鼓の音に合わせて踊っているかのようです。

Qeelin Treasure Box Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

電話番号：03-6228-5562

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/



