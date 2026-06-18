ぬいぐるみ型 認知症ケアAIパートナー「AOGUこころ（愛称：ここちゃん）」、渋谷区で実証実験を開始

AOGU株式会社

ぬいぐるみ型 認知症ケアAIパートナー「AOGUこころ（愛称：ここちゃん）」を開発するAOGU株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：坂田惟之）は、渋谷区の実証実験事業「Testbed City Shibuya（テストベッドシティ シブヤ）」に採択されました。2026年6月17日よりモニター募集を開始し、渋谷区内在住の方20名を対象に、各ご家庭での実証（最大3か月間）を進めます。本実証では、認知症のご本人の心の安定・生活サポートと、ご家族・ケアラーの負担軽減への効果を検証します。

■ 背景

日本では認知症とその予備群（MCI）を合わせると高齢者の約3～4人に1人にのぼり、日常的なコミュニケーション支援や、ひとり暮らし高齢者の見守りが社会・行政の課題となっています。AOGUは「認知症の本人・ケアラーを柔らかいテクノロジーで包み込む」をミッションに、最新の生成AIで“もう一人の家族のような存在”として「こころ」に寄り添うケアを提案しています。

■ 実証実験の概要

渋谷区の実証実験事業「Testbed City Shibuya」は、区内2,500名超の区民モニターを実証フィールドとして、スタートアップの新技術の社会実装を後押しする取り組みです。今回AOGUは同プログラムに採択され、本実証を実施します。

・実施主体：AOGU株式会社

・対象：渋谷区にお住まいの方

・期間：設置開始日より最大3か月間

・内容：ここちゃんとの日常会話による、ご本人の心の安定・生活の質の向上、ご家族・ケアラーの負担軽減効果の検証

■ モニター募集について

モニターは2026年6月17日より募集を開始します。渋谷区の実証実験モニター登録者などにご案内し、最大で20名の方にモニター体験いただきます。居住形態（同居／別居）を問わず、認知症のご家族がいる方などにご参加いただけます。

※本プログラムはAOGU株式会社が提供するものであり、渋谷区の行政サービスではありません。

■ AOGUこころ（ここちゃん）について

認知症ケアに最適化されたぬいぐるみ型の会話AI。利用者の人生史・症状・特性に応じたパーソナライズ対話を提供し、不安や混乱のある際には、寄り添い・共感の言葉をやさしく届けます。

ご家族向けアプリでは、日々の様子をゆるやかに把握し、定期・不定期でご本人に伝えたいこと・リマインドしたいことを、優しいここちゃんの言葉で伝えられます。

これまで家庭・介護施設で100名以上のトライアル実績。

動画（1:54）：https://www.youtube.com/watch?v=2UnJMVor2zc

サービス詳細（AOGU株式会社HP）：https://service.aogu-care.com/

■ 代表コメント（代表取締役CEO 坂田惟之）

「認知症になっても変わらず、最期までその人の人生を生きてほしい」

学生時代の祖母の介護経験から、その想いでAOGUを創業しました。先進的に実証を後押しする渋谷区に採択いただいたことを光栄に思います。

認知症になっても安心して暮らせるまちづくりを進める渋谷区とともに、私たちの“柔らかいテクノロジー”で、本人もケアラーも安らぎを分け合える“正のサイクル”を地域の皆さまとともにつくってまいります。

■ 渋谷区コメント（産業観光文化部 グローバル拠点都市推進課）

渋谷区では、「Testbed City Shibuya」を通じてイノベーションの加速を推進しています。本実証を通じて、テクノロジーを活用した新たな支援のあり方の創出と、区民の安心につながることを期待しています。

■ 会社概要 / お問い合わせ

会社名：AOGU株式会社

設立：2025年6月

代表者：代表取締役CEO 坂田惟之

所在地：東京都中央区新川一丁目6番12号 AIビル茅場町 5F

事業内容：認知症ケアAIパートナー「AOGUこころ」の企画・開発・販売

ミッション：認知症の本人・ケアラーを柔らかいテクノロジーで包み込む

コーポレート：https://corp.aogu-care.com/

お問い合わせ：広報担当 contact@aogu.site