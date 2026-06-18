釣具ブランド「KastKing」、父の日に寄せる特別メッセージ公開。水辺で育まれる家族の思い出と未来へつなぐ釣りの喜びをサポート

HONG KONG SKYTONE INTERNATIONAL LIMITED

リールやロッドをはじめとする釣具のグローバルブランドであるKastKing（本社：米国、以下 カストキング）は、「父の日」を迎えるにあたり、釣りを通じた家族の絆や、次世代へと受け継がれていく釣りの文化への想いを込めたブランドメッセージを公開いたします。

最初の先生は父親だった。水辺で紡がれるかけがえのない記憶

初めてルアーを投げた瞬間や、見よう見まねでリールを巻いた日。そして、初めて魚の引きを感じたあの時、あなたの隣には誰がいたでしょうか。

きっと多くのアングラーにとって、釣りの入り口には父親をはじめとする「最初の先生」の存在があったはずです。

釣りという遊びには、ただ魚を釣る喜びだけでなく、水辺の自然と静かに向き合う時間や、隣で一緒に笑い合った記憶が深く刻まれます。

私たちはそうした一瞬一瞬の積み重ねが、やがて家族や大切な方との色褪せない大切な思い出となっていくと信じています。

日本の豊かな釣り文化への敬意と、「Keep Fishing Fun」の理念

海に囲まれ、豊かな河川や湖沼に恵まれた日本には、渓流釣りからエリアトラウト、バスフィッシング、多彩なソルトウォーターゲームに至るまで、世界に誇る奥深い釣り文化が根付いています。

この素晴らしい釣り文化は、親から子へ、そして仲間から仲間へと、釣りの楽しさを分かち合う人々の手によって大切に育まれてきました。

カストキングは、こうした日本の釣り文化に対して深い敬意を抱いています。

私たちが創業時から大切に掲げている理念が「Keep Fishing Fun（釣りを楽しみ続けよう）」です。

釣りをもっと身近で自由な遊びにし、家族や気心の知れた仲間たちと笑顔で過ごす時間を増やしたい。

この想いこそが、私たちのすべての製品開発を支える原動力となっています。

リールは、記憶に残る「思い出」を作るための道具

軽さや感度、耐久性といった性能を磨き上げ、より良い機能を搭載した製品を提供することは、釣具メーカーとして当然の使命です。

しかし私たちが目指しているのは、そのスペックの先にある景色です。

お父様と肩を並べてキャストした穏やかな時間や、仲間と大物を釣り上げて歓声を上げた休日。

カストキングのアイテムが、皆様のそんな素敵な場面に寄り添い、生涯記憶に残るような「思い出を作るための道具」になれたなら、私たちにとってこれ以上の喜びはありません。

父の日を契機に、夏の釣行準備を応援する「Prime Day 先行キャンペーン」

間もなく訪れる父の日は、ご家族で水辺に出かける絶好のきっかけとなります。

カストキングでは、お父様への感謝のプレゼントや、これから迎える本格的な夏の釣りシーズンに向けたご準備をサポートさせていただくため、Amazon公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/KastKing/page/FF66F884-4EB4-40B4-A1A2-F3E44A02E05C)にてPrime Day（プライムデー）に先駆けた特別なキャンペーンを実施いたします。

父の日・夏の釣行応援キャンペーン概要- キャンペーン期間： 2026年6月10日～6月30日- 割引率： 15%OFF- 特別割引コード： Y3STJSAQ- 対象ストア： Amazon カストキング公式ストア(https://www.amazon.co.jp/stores/KastKing/page/FF66F884-4EB4-40B4-A1A2-F3E44A02E05C)

カストキングはこれからも、水辺で釣りを楽しむすべてのアングラーにそっと寄り添い、ご家族やご友人たちとのかけがえのない時間がさらに充実したものとなるよう、心躍る製品づくりと情報発信を通じて皆様をサポートしてまいります。

KastKing（カストキング）について

企業概要

カストキングは、2013年に米国ニューヨーク州シラキュースの大学に通う釣り仲間たちによって設立されました。

「もし、私たちが釣りを楽しみ続けることができたら（If we could keep fishing fun）…」というシンプルな問いかけから始まったこのブランドは、現在では世界150カ国以上のアングラーに愛用されるグローバルブランドへと成長しました。

ブレント・チャップマンをはじめとする米国トップトーナメントで活躍するプロアングラーたちも当社の製品を愛用し、共に戦っています。

ミッション：「Fueled by Innovation（イノベーションを原動力に）」

カストキングにとって、イノベーションは目的ではなく、製品づくりを前進させる原動力です。

私たちはユーザーの声やフィールドでの課題に真摯に向き合い、企画・設計から製造、品質管理までを自社で一貫して行うことで、安定した品質と信頼性の高い製品を継続的に生み出しています。

この徹底した開発体制と独自のサプライチェーンにより、ハイエンドブランドに匹敵する機能と品質を持ち、使用者の声が反映された製品を、誰もが手に取りやすい価格で提供することを実現しています。

主な実績と取り組みICAST 2015 Best of ShowICAST 2024 Best of Show

技術力: 米国最大の釣具見本市「ICAST」にて「Best of Show（最優秀製品賞）」を複数回受賞（2015年、2024年）。90件以上の特許と240件以上の著作権を保有。

サステナビリティ: 自然環境を守るため、製品パッケージの脱プラスチック化や、環境保全団体への寄付活動などを通じて、持続可能な釣りの未来に貢献しています。

コミュニティ: 「Keep Fishing Fun（釣りを楽しみ続けよう）」をスローガンに、年齢や経験を問わず、すべてのアングラーが水辺での時間を楽しめるようサポートしています。

会社概要

ブランド名: KastKing（カストキング）

設立: 2013年

本社: 米国 ニューヨーク

事業内容: 釣具（リール、ロッド、ライン、ツール等）の企画・開発・製造・販売

公式Instagram: @kastking_jp(https://www.instagram.com/kastking_jp/)

公式X（旧Twitter）: @kastking_jp(https://x.com/kastking_jp/)

Amazon公式ストア: カストキングストア(https://www.amazon.co.jp/stores/KastKing/page/FF66F884-4EB4-40B4-A1A2-F3E44A02E05C)

お問い合わせ:

日本国内窓口

メールアドレス: kastking_jp@kastking.com