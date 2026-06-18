世界最大級の小型SAR衛星コンステレーションで防衛・防災を支援する「ICEYE」、ポルトガル空軍と新たに2基のSAR衛星調達契約を締結

ＩＣＥＹＥ Ｊａｐａｎ株式会社

世界最大級の小型SAR衛星コンステレーションで防衛・防災を支援する「ICEYE」（アイサイ）は、ポルトガル空軍および同国のエンジニアリング・製品開発センター「CEiiA」の合弁会社である「CTI Aeroespacial」と、新たに2基の小型SAR衛星の調達契約を締結しました。これにより、ポルトガル空軍は合計4基の小型SAR衛星を運用することが可能となり、同国の主権的宇宙インテリジェンス能力を強化します。

ポルトガル空軍は、2026年3月に同空軍初となるICEYEの小型SAR衛星の打ち上げに成功し、それらを既に国家安全保障やレジリエンスの強化を目的に活用しています。今回の契約による新たな2基の納入により、計4基体制の小型SAR衛星コンステレーションが構築され、データ収集のタスキングおよび取得の迅速化が実現します。これにより、大西洋海域および排他的経済水域（EEZ）を対象とした高頻度かつ継続的な監視網が確立され、各種事案へのより的確な状況把握と迅速な対応が可能となります。さらに、本能力は防衛分野に留まらず、災害対応や自然環境保護といった防災・環境分野における小型SAR衛星データの活用にも大きく貢献します。

これまでにポルトガルを含む欧州7カ国の政府への主権的衛星システムの導入実績を持つICEYEは、世界中で高まる需要に応えるため、グローバル展開の拡大とインテリジェンス能力の強化を進め、General Atlanticが主導するシリーズFの資金調達を完了しました。これにより、急増する需要に対応するとともに、政府機関や民間顧客に対する主権的インテリジェンスシステムおよびデータの提供をこれまでにない規模へと拡大していきます。

ICEYE スペイン・ポルトガル担当 ミッションVP ジョルディ・ラグアルダのコメント

「『明確に状況を把握できる者は、より迅速に行動できる』。ポルトガルはまさに、それを具現化するための独自の主権能力を構築しています。今回の小型SAR衛星コンステレーションの拡張により、ポルトガル空軍は現代の安全保障や民間防衛が求める、迅速な衛星データへのアクセスを手に入れることになります。これにより、現代の高まるニーズに合致した主権的宇宙インテリジェンスの確保が可能となります。」

ポルトガル空軍参謀総長 セルジオ・ダ・コスタ・ペレイラ将軍のコメント

「今回の追加調達は、ポルトガルの行動の自由を強化するものです。拡張された小型SAR衛星による監視能力は、防衛や安全保障のニーズへの即応性を高め、同時に環境モニタリングや天然資源の保護といった広範な国家目標の達成を支えることになると信じています。」

ICEYEについて

ICEYE（アイサイ）は、フィンランドに本社を置く、小型合成開口レーダー（小型SAR）衛星のリーディングカンパニーです。世界最大級の合成開口レーダー（小型SAR）衛星コンステレーションを所有するICEYEは、客観的でほぼリアルタイムの洞察を提供し、昼夜を問わず、また厳しい環境条件下でも行動可能なデータへの無比のアクセスを確保します。

世界において政府や商業産業の信頼できるパートナーとして、ICEYEは防衛・情報、保険、自然災害対応・復興、セキュリティ、海事モニタリング、金融などの分野でインテリジェンスを提供し、コミュニティのレジリエンス（回復力）や持続可能な開発に貢献する意思決定を支援しています。日本法人の他、ICEYEはフィンランド、ポーランド、スペイン、英国、オーストラリア、UAE、ギリシャ、米国に拠点を持ち、国際的に事業を展開しています。1,000人以上の従業員が、地球観測における「真のデータ供給者」となることで地球上の生活を改善するという共通のビジョンに基づき活動しています。

詳細については、https://www.iceye.com/ja-jp/をご参照ください。