コグニザントジャパン株式会社

コグニザント株式会社（本社：米国ニュージャージー州、CEO：ラヴィ・クマール S 以下、コグニザント）は、米国のヘルスケア業界において長年課題となっている事前承認（Prior Authorization）業務の効率化に向け、AIエージェントの活用を推進しています。新たに導入されたヘッドレスAPIモデルにより、AIエージェントは、保険者（ペイヤー）と医療提供者（プロバイダー）のワークフローをつなぐコグニザントのプラットフォーム「TriZetto Unify」と直接連携できるようになります。電子事前承認（Electronic Prior Authorization）は、このモデルを通じて提供される最初のソリューションであり、既存顧客向けに展開された「TriZetto Assistant」および「TriZetto Autonomous Workflow Agents」に続くものです。

「これは、当社のヘルスケアプラットフォームをAIエージェントに対応させるための第一歩です」と、コグニザントのAIプロダクツ＆プラットフォーム部門のプレジデントであるプラサド・サンカランは述べています。

「AIエージェントは、企業の業務プロセスにおいて、人間とともにさまざまな業務を担う存在になりつつあります。特にヘルスケアのような規制の厳しい業界では、適切なガバナンスや監査機能に加え、業界標準の医療データ連携プロトコルに対応したプラットフォームが不可欠です。今後、TriZetto Unifyのプラットフォーム戦略のもとで開発されるすべてのソリューションは、AIエージェントが利用することを前提に設計されます。」

事前承認は、米国のヘルスケア業界において、患者が必要な医療を受けるまでの過程における大きな障壁の一つとなっています。米国医師会（American Medical Association：AMA）が実施した最新の調査によると、医師の95％が、事前承認によって必要な医療へのアクセスが遅れていると回答しています。また、医師とそのスタッフは、事前承認の申請手続きに平均して週13時間を費やしています。¹

AIエージェントが企業の業務プロセスにおいてより大きな役割を担うようになる中、規制対象システムへの適切なガバナンスのもとでのアクセスが求められています。同時に、医療分野の規制当局は、事前承認ワークフローの迅速化と自動化を進めています。米国の公的医療保険制度を所管するCMS（Centers for Medicare & Medicaid Services）が策定した「CMS Interoperability and Prior Authorization Final Rule（医療データの相互運用性および事前承認に関するCMS最終規則）」のもと、保険者は2026年から新たなコンプライアンス要件への対応が求められ、2027年には電子事前承認APIが義務化されます。

「ヘルスケア業界の保険者と医療提供者は、医師が担うべき臨床上の判断を損なうことなく、管理業務にかかるコストの削減を求められています」と、コグニザント米州プレジデントのスーリヤ・グマディは述べています。「事前承認は、そのような課題が最も顕著に表れている領域の一つであり、AIエージェントは、臨床医の判断を必要としない業務を担うことができます。TriZetto UnifyをAIエージェントに対応させることで、適切なガバナンスと必要な監督体制のもと、責任ある形で大規模な業務効率化を実現します。」

TriZettoを利用する保険者および医療提供者にとって、AIエージェントは、特に負担の大きい管理業務プロセスの効率化を支援します。これらのAIエージェントは、コンプライアンス要件に準拠し、人による監督のもとで運用される一方、臨床上の判断は引き続き医療従事者が担います。これにより、患者は必要な治療に関する判断をより迅速に受けられるようになります。

電子事前承認は、プラットフォームの機能をユーザーインターフェースを介さずに独立したAPIとして直接利用できる、TriZetto初のSaaSソリューションです。同じ機能を、人が利用するアプリケーション、自動化されたワークフロー、さらにはAIエージェントによる業務処理に活用することができます。これは、開発者の間で「ヘッドレスモデル」と呼ばれるアプローチです。

今回のリリースでは、HL7 FHIR（医療データ交換の国際標準規格）の相互運用性仕様に準拠した業界標準の3つのAPIを電子事前承認に追加しました。これらのAPIは、事前承認が必要かどうかの確認、必要な書類の特定、申請の提出という、事前承認プロセスの主要な3つのステップをサポートします。

事前承認は依然として医療提供者にとって根深い課題であり、治療開始までの遅れやスタッフの疲弊を招く要因となっています。特に複雑なケースでは、最高医療責任者や看護師ケースマネージャー（患者ごとの治療やケア全体を調整・管理する看護師）が、FAXや電話、さらには段階的な調整に対応せざるを得ません。AIエージェントに対応したAPIアクセスにより、こうした初期調整を迅速に自動化できるため、医療従事者は臨床的な判断が求められるケースに専念できるようになります。

TriZettoが長年培ってきた保険者と医療提供者をつなぐ接続基盤とUnifyプラットフォームを組み合わせることで、コグニザントは複数の保険者および医療提供者を横断的に支援できる独自の強みを有しています。これは、単一企業向けのソリューションでは容易に実現できないものです。さらに、新たなAPIは規制要件への対応にとどまらず、AIエージェントへの対応を前提として設計されています。

今回のリリースでは、TriZettoの保険者と医療提供者をつなぐ接続基盤をさらに強化し、既存の連携機能に加えてAIエージェント向けの接続経路を追加しています。また、AIシステムと外部アプリケーションやサービスとの連携を可能にする新たな標準規格であるModel Context Protocol（MCP）にも対応しています。さらに、TriZettoが長年にわたり推進してきたオープンアーキテクチャをSaaSプラットフォームおよびエコシステム層にも拡張することで、顧客やパートナーによる連携機能の構築を支援します。

TriZettoのプラットフォームは、米国で2億人以上の医療保険加入者を支援しており、請求処理、被保険者資格確認、事前承認、支払い適正化などの業務を通じて、年間5,000億ドルを超える医療費を処理しています。コグニザントは今後1年間を通じて、TriZetto Unifyのロードマップ全体にわたり、AIエージェントに対応した機能の展開を進めていく予定です。

この取り組みは、AIソリューションを構築するコグニザントの戦略の一環です。コグニザントは、企業がAIの実験段階から本格運用へと移行できるよう、利用するプラットフォームを設計段階からAIエージェントに対応させることで支援しています。

※１. 2025 AMA Prior Authorization Physician Survey（事前承認に関する2025年医師調査）、米国医師会（American Medical Association、2026年）。詳細は米国医師会（AMA）のウェブサイト(https://www.ama-assn.org/system/files/prior-authorization-survey.pdf)（ama-assn.org）をご参照ください。

コグニザントについて

コグニザント（NASDAQ: CTSH）は、AI Builderおよびテクノロジーサービスプロバイダーとして、お客様にフルスタックのAIソリューションを構築することで、AI投資と企業価値を結ぶ架け橋となっています。業界、ビジネスプロセス、エンジニアリングに関する当社の深い専門知識を活かし、組織固有のビジネス環境をテクノロジー・システムに組み込みます。これにより、人間の可能性を最大限に引き出し、確かな成果を実現するとともに、急速に変化する世界においてグローバル企業が常に一歩先を行くための支援を行っています。

詳細については、www.cognizant.ai(https://www.cognizant.com/us/en) をご覧いただくか、@cognizant をフォローしてください。

※本リリースはUS本社のFaster decisions, faster care for patients: Cognizant opens TriZetto Unify to AI agents(https://news.cognizant.com/2026-05-29-Faster-decisions,-faster-care-for-patients-Cognizant-opens-TriZetto-Unify-to-AI-agents)を翻訳したものです。

コグニザントジャパンの詳細は下記ページをご覧ください。

https://www.cognizant.com/jp/ja/about-cognizant