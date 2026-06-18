【開催レポート】会員制の経営者コミュニティ「EO Kyushu」のAI勉強会に株式会社AX代表・石綿文太が登壇。AIを成果につなげる業務・人材・評価制度の設計を公開

株式会社AX

株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：石綿 文太、以下「AX」）は、2026年6月8日（月）にIBB福岡ビルで開催された会員制の経営者コミュニティ「EO Kyushu」のAI勉強会(正式名称:起業家のための生成AI勉強会in九州)において、代表取締役CEOの石綿 文太が登壇したことをお知らせします。

石綿は「AI時代経営者が先に決めるべきこと 会社をAI対応させるための業務・人材・評価のリアル」をテーマに、AI導入を業務成果につなげるための経営設計、業務フローの見直し、AIエージェント活用の実例、人材・評価制度の変化について講演しました。

経営者向けに、AI導入を成果へつなげるための実践知を共有

生成AIの業務活用が広がる一方で、企業の現場では「ChatGPTなどのツールは導入したが、業務成果につながっていない」「一部の社員だけが使っており、組織全体の変化になっていない」といった課題も生まれています。

今回の勉強会では、AI導入をツール利用で終わらせず、経営判断・業務設計・人材配置・評価制度まで含めて捉えることの重要性を解説しました。

石綿は、AI活用を成果につなげるためには、経営者がトップダウンで方針を示し、業務をタスク単位に分解したうえで、どの数値を改善するのかを明確にする必要があると説明。とくに、頻度が高く、定型判断が多く、成果指標が見えやすい業務から着手することが、AI導入の成功確度を高めるポイントであると伝えました。

当日の主な講演内容

当日は、AI導入を「とりあえず使う」段階で終わらせず、経営判断や業務成果につなげるための考え方を、AX自身の実践例も交えながら紹介しました。

講演では、主に以下のような観点が取り上げられました。

・AI導入を、ツール利用ではなく「成果を出す業務設計」として捉えること

・業務フローをタスク単位に分解し、改善したい数値を明確にすること

・AI化を進める業務の選び方 Human in the Loop（人間による承認）を起点に、AIの出力と成果データを紐づけて改善すること

・AI活用を前提に、人材要件や役割、評価制度を見直すこと

・自社でできる、AI活用の精度と再現性の高め方

また、インサイドセールス、採用、タスクマネジメント、バックオフィスなど、AX自身がAIエージェントを活用している領域にも触れ、AI化の対象を一気につなげるのではなく、業務フローごとに分けて設計・検証する重要性を伝えました。

石綿は講演の中で、AI導入について次のようなメッセージを伝えました。

「AI導入は、ツールを配ることではなく、業務・人材・評価制度を変える経営判断です。成果につなげるためには、どの業務でどの数値を変えるのかを設計し、人間の承認データと成果データを紐づけながら改善していくことが重要です。」

参加者から寄せられた質問

講演後の質疑応答では、AIを実際に組織へ導入する際の設計や進め方について、参加者から具体的な質問が寄せられました。

・部署ごとにAI化を進めると、部分最適になってしまうのではないか

・業務ごとにAIエージェントを作るべきなのか

これに対し石綿は、AI導入を部署単位で閉じて進めるのではなく、部署リーダーと経営陣が横断的に業務とデータを見られる状態をつくることが重要だと回答しました。

また、AIエージェントについては、業務フローやタスク単位で設計し、どの数値に影響したのかを後から評価できるように分けて検証する考え方を紹介。参加者の関心が、AIツールの使い方だけでなく、AIを前提にした組織設計や経営判断へ広がっていることがうかがえました。

開催概要

イベント名：EO Kyushu AI勉強会

開催日：2026年6月8日（月）

時間：16:00～18:00

会場：IBB福岡ビル

開催形式：オフライン開催

登壇者：株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

登壇タイトル：AI時代経営者が先に決めるべきこと 会社をAI対応させるための業務・人材・評価のリアル

主催者コメント「AIを経営の自分ごととして捉えるきっかけに」

EO Kyushu AI勉強会(正式名称:起業家のための生成AI勉強会in九州)ではこれまでも多くの外部講師をお招きし、経営者としての視座を磨く場をつくり続けてきました。今回もその一環でしたが、石綿さんの講義は参加者にとって一段高い刺激をもたらすものとなりました。 豊富な実例をもとに、AI活用をマーケティング・採用など多岐に渡り体系的に語っていただいたことで、「自社では今何を追加するべきか」という問いが、参加した経営者それぞれの中で具体的なかたちを描くことができました 変化の速い時代に、経営者同士が実践知を持ち寄りながら学び続けるコミュニティであり続けたいと、改めて確信した一日でした。

EO Kyushu AI勉強会 主催:ここラボ株式会社 金澤宏樹

主催：EO Kyushu

EO Kyushuは、九州エリアの創業起業家が集う会員制コミュニティです。フォーラム、勉強会やイベントを通じて、事業や組織に関わる実践的な学びを経営者同士守秘義務を締結し共有しています。同じ立場だからこそ話せること、学べることを大切にしながら、活動を続けています。

登壇者プロフィール

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

18歳で起業し、広告代理事業を10年以上経験。2024年頃からAIエージェントによる業務自動化の検証を開始し、自社業務へのAI活用を進める。現在は、法人向けAI研修「AX CAMP」やAIエージェント開発・実装支援を通じて、企業がAIを業務成果につなげるための人材育成・組織変革を支援している。

株式会社AXについて

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」をミッションに掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AIを"使う"だけでなく、"AIと働く組織づくり"を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

事業内容：AI研修／開発事業、広告代理業、組織開発コンサルティング業、有料人材紹介事業

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960