早稲田大学Podcast新エピソード配信 スポーツ科学「スポーツ観戦が醸成するウェルビーイング―データと脳科学が示すスポーツの社会的力」

学校法人早稲田大学

早稲田大学（東京都新宿区、総長：田中愛治）は、Podcast番組「博士一歩前」の新エピソードとして、スポーツ科学学術院(https://www.waseda.jp/fsps/)の佐藤晋太郎教授(https://w-rdb.waseda.jp/html/100001948_ja.html)をゲストに『スポーツ観戦が醸成するウェルビーイング―データと脳科学が示すスポーツの社会的力』の配信を開始しました。

〇本配信内容HP：h(https://www.waseda.jp/top/news/120350)ttps://www.waseda.jp/top/news/120350(https://www.waseda.jp/top/news/120350)

早稲田大学Podcasts：博士一歩前

毎回、早稲田大学に属する、主に人文科学・社会科学を専門とする第一線の研究者をゲストに迎えて、日々の研究活動を通じて得た深い洞察力を基に、社会を理解する視点を広く伝えます。そして、研究者自身の専門とする分野への想いを語り、「知の扉」の手前から扉の向こうへの一歩前進を後押しする、「入門一歩前」を視聴者とともに探求する番組です。学びへの意欲を持続させる社会人、大学院進学を検討する学生、第一線で活躍する研究者など知への好奇心に溢れた方々に向けて、異分野のアプローチから得られる「ひらめき」「セレンディピティ」を通じて、学問や世の中への関心を深めるきっかけを提供します。

新エピソードテーマ：「スポーツ観戦が醸成するウェルビーイング―データと脳科学が示すスポーツの社会的力」

今回からは、佐藤晋太郎教授をゲストに招き、「スポーツ観戦が醸成するウェルビーイング―データと脳科学が示すスポーツの社会的力」をテーマにお話いただきます。さらに次回のエピソードでは、佐藤先生のキャリアパスやアメリカ・日本の企業スポーツの違いなどについても語っていただきます。

配信情報

Spotify、Apple Podcasts、Amazon Music、YouTube、Voicyの各プラットフォームを通じて、いつでもどこでも何度でも「無料」で聞くことが出来ます。詳細は、番組HPよりご確認ください。

○番組HP：https://www.waseda.jp/top/podcast

これまでのシリーズ『文学学術院：意味の多様性を紡ぐ― 発酵のメカニズムから見る情報技術の新たな可能性/ドミニク・チェン教授』『文学学術院：葬送儀礼から読み解く古代エジプトの統治戦略/山崎世理愛講師』『文学学術院：文化は人間だけのもの？ー鳥の歌に学ぶ、世代を超える”伝承”の脳科学ー/田中雅史准教授』『法学学術院：法のフロンティア：AI社会の「安全網」を設計する ～賠償と保険の未来～/肥塚肇雄教授』『法学学術院：労働法の羅針盤でひらく 激動の時代の働き方/水町勇一郎教授』『法学学術院：江戸時代の罪と罰、江戸時代の刑罰記録/和仁かや教授』『政治経済学：理論で紐解く政治と経済の結びつき/浅古泰史准教授』『政治学方法論：因果革命で切り拓かれた、人文社会科学での数理的素養の可能性/山本鉄平教授』『ゲーム理論：「ゲーム理論」の現在地とこれから/船木由喜彦教授』『国際関係論：国際政治を科学する。理論とデータで導く国際平和への処方箋/多湖淳教授』『教育心理学：子どもの心を科学する！ 実践主義を徹底したアンガーマネジメント研究/本田恵子教授』『応用言語学：文理融合で社会実装 言語教育のAI活用を支える言語テスト妥当性研究の真髄/澤木泰代教授』『社会学：世の中の前提を紐解く、社会学的感覚/若林幹夫教授』『紫式部の生きた軌跡・宮廷女房たちが映し出す平安社会の姿/福家俊幸教授』も番組HPより視聴いただけます。

ゲスト

佐藤晋太郎 スポーツ科学学術院教授

早稲田大学スポーツ科学学術院教授。フロリダ大学にて博士号を取得。米モンクレア州立大学ビジネススクール助教授、オタワ大学Ph.D.指導教授等、アメリカの大学での研究・教育活動を経て、2019年に早稲田大学スポーツ科学学術院准教授に着任。2025年4月より現職。「Sport & Entertainment Management Lab.」を立ち上げ、主宰を務める。スポーツとエンターテインメントが持つ力を科学的に検証し、より良い社会の実現に役立てるマネジメント手法を研究。

パーソナリティ

早稲田大学リサーチ・イノベーション・センター

研究戦略セクション リサーチ・アドミニストレータ―（URA）

島岡未来子教授、井上素子准教授、森本行人准教授(https://w-rdb.waseda.jp/html/100004491_ja.html)（今回担当）、城谷和代准教授、丸山浩平教授 他

エピソード情報

左から、森本行人准教授、佐藤晋太郎教授。早稲田大学国際文学館（村上春樹ライブラリ）のスタジオで収録。